Латушко предложил Евросоюзу стратегию по борьбе с Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by

Лидер НАУ призвал усилить санкции против белорусского режима

Основатель оппозиционного движения "Народное антикризисное управление" Павел Латушко выступил на онлайн-конференции, посвященной ситуации в Белоруссии. Он предложил представителям Евросоюза принять новую концепцию по борьбу с Александром Лукашенко.

Политик включил в свою программу несколько пунктов. Прежде всего, как он считает, западные страны должны заявить о непризнания белорусского правителя. В частности, речь идет об отказе от контактов на высшем уровне и от принятия правительственных делегаций из Белоруссии.

Кроме того, экс-министр культуры РБ заявил о необходимости расследования "преступлений" действующего режима против граждан республики в рамках международной конвенции против пыток. Он призвал ЕС признать Лукашенко террористом. Ранее оппозиционер уже обращался в ООН по данном вопросу.

Также Латушко предложил усилить санкционное давление на власти Белоруссии:

"[Необходимо] оказывать сильное давление на режим в различных формах, включая индивидуальные и экономические санкции".

Основатель НАУ считает, что Евросоюз должен создать рабочую группу для решения белорусского кризиса. Также, по его словам, соглашения, подписанные "нелегитимным" главой государства, нужно признать недействительными. Политик подозревает, что Лукашенко действует против суверенитета Белоруссии.

Примечательно, что президент РБ во время недавнего интервью телеканалу BBC не смог четко ответь на ряд вопросов, касающихся проблем в его стране. По мнению аналитика Вадима Можейко, Лукашенко уже утратил ораторское мастерство.