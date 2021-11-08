|
Латушко обвинил Лукашенко в организации штурма польской границы
08 ноября 2021, 15:25 • 97 • Политика
Лидер НАУ призвал ввести новые санкции против белорусского режима
С самого утра понедельника, 8 ноября, в Сети активно распространяют видео, снятое недалеко от линии соприкосновения Польши и Белоруссии. На кадрах запечатлено множество людей с вещами, движущихся пешком в сторону государственной границы с Евросоюзом. Оппозиционный политик Павел Латушко не исключает, что вскоре может начаться штурм польской границы.
По данным руководителя движения "Народное антикризисное управление", в толпе могут быть "сотни и тысячи" мигрантов. Речь идет о выходцах из стран ближневосточного региона, которые стремятся через Белоруссию попасть на территорию Евросоюза. Очевидцы рассказывают о нескольких сотнях нелегалов, идущих к госгранице.
"На наших глазах совершается преступление" – заявил Латушко.
Оппозиционер подчеркнул, что белорусские власти намеренно организовали потенциальный штурм польской границы для еще большей эскалации миграционного кризиса. По его словам, сегодня у президента Александра Лукашенко развязаны руки, потому что Евросоюз до сих пор не ввел соответствующие санкции против режима. Политик призвал исправить эту ситуацию.
"Необходимо быстро вводить санкции в отношении режима", – отметил Латушко.
Напомним, ранее основатель НАУ объяснил, как вторичные санкции США могут ударить по режиму Лукашенко. Политик уверен, что новые ограничение остановят финансирование действующих властей Белоруссии.
Подпишитесь на нас
97
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 ноября 2021, 11:00
|
02 ноября 2021, 14:40
|
05 ноября 2021, 04:00
|
02 ноября 2021, 18:45
|
04 ноября 2021, 04:40
|
02 ноября 2021, 22:15
|
07 ноября 2021, 05:00