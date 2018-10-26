Латиноамериканцы идут захватывать США

Пробный «караван с беженцами» из стран Центральной Америки успешно прорвался в США полгода назад, гигантский «караван» подходит сейчас к границам Штатов, за ним из Гондураса уже отправился новый. Полномасштабное завоевание Северной Америки началось

Автор:

Латышев Сергей

К южным границам США, немного передохнув и численно пополнившись в Мексике, подходит гигантский «караван беженцев» из Гондураса, Гватемалы, других центральноамериканских стран. Его численность уже превысила 14 тысяч человек, официально она в несколько раз меньше. Зрелище это поистине грандиозное. Участников марша опекает мексиканская полиция, обеспечивающая бесконечной толпе возможность свободно двигаться по хорошим дорогам. Идущих бодрым, решительным шагом людей встречают как героев местные жители – им аплодируют, их поят и кормят, дают возможность помыться.

Им также помогают различные «правозащитные» организации, из-за которых торчат длинные уши структур Джорджа Сороса. Следующие мимо грузовики притормаживают и бесплатно везут до места очередного привала с удовольствием запрыгивающих в кузов участников марша на США. По свидетельству сопровождающих основную колонну журналистов, местные жители говорят: «Сегодня они, завтра мы, они наши братья».

Подходящий к границам США «караван беженцев» растянулся на километры. Фото: www.globallookpress.com

Демонстрируемая в пути «солидарность» показывает, что в США готовы отправиться ради лучшей жизни десятки миллионов людей из Центральной и Южной Америки. Просто основная масса желающих пока наблюдает за «пионерами»: сработает ли способ, которым решили воспользоваться самые обездоленные, кого ничего не держит в родных местах, где, как утверждают участники «каравана», жить совершенно невозможно из-за страшной преступности, беззакония, коррупции, безработицы и повальной нищеты. Большинство заявляет, что хотят в США не столько ради убежища, сколько работы.

В чем все-таки позволительно усомниться, так как значительная часть участников каравана - депортированные ранее из США за преступления центральноамериканцы. Хотя журналисты предпочитают брать интервью у рассчитывающих на чудо, замученных жизнью женщин с детьми и восторженных молодых людей, уже получивших, видимо, за участие в этом шоу немалые по их меркам деньги и настроившихся на большее. Они скандируют на испанском: «Si se pudo!» («Да, мы это сделали!»). Их триумфальное, растянувшееся на километры шествие напоминает реку, разбухающую от впадающих в неё многочисленных притоков, ручьев и ручейков. Получается своего рода пародия на крестоносцев, отправлявшихся столетия назад отвоевывать у неверных Святую землю, с той лишь разницей, что теперь доминируют не духовные, а материальные мотивы, а вместо Палестины речь идет о США.