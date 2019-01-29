Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Чего испугались «европейские патриоты» вроде Улицкой и Алексиевич?
"Пусть в обход Германии тянут": Россия "обложила" газопровод...
Неизвестная история безумия. Как сходили с ума в прежние времена (Ф. Лисицын, А....
«В моргах и больницах его нет»: капитан российского судна «Норд» пропал без вест...
Главная / В мире

«Латиноамериканская весна» начинается с Венесуэлы

29 января 2019, 02:24  •  60 • В мире
Венесуэла близка к инспирированному США госперевороту. Пример Каракаса может вызвать «эффект домино» и привести к смене неугодных США режимов на Кубе и в Никарагуа, считают эксперты по Латинской Америке
Автор:
Гасанов Камран
Госпереворот в Венесуэле близок к завершению. Созданное США «параллельное государство» во главе с Хуаном Гуайдо и законный президент Николас Мадуро ведут борьбу за лояльность военных. С 10 по 15 февраля Мадуро планирует военные учения, чтобы провести срочную мобилизацию армейских подразделений. До этого, с 30 января до 2 февраля, Гуайдо собирается провести масштабные акции протеста, на которые рассчитывает привлечь и военных. Если Вашингтону удастся свергнуть Мадуро, это может запустить новую волну госпереворотов в странах Латинской Америки, где у янки имеется большой опыт.
Старые перевороты
С 1828 года, с принятия «доктрины Монро», Соединённые Штаты считали Латинскую Америку неприкасаемой территорией, где только они вправе менять правительства. Когда в регионе в XX веке начали появляться неугодные режимы, США провели серию государственных переворотов.
Первой жертвой ЦРУ стал президент Гватемалы Хакобо Арбенс Гусман. Причиной его свержения в 1954 году была земельная реформа и национализация американской компании United Fruit Company.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


60
Источник
Похожие новости
28 января 2019, 19:54
Вагнера заменили черными мешками: Украинские СМИ объяснили, что Путин вместо ЧВК отправил в Венесуэлу
28 января 2019, 06:54
Саакашвили пообещал свергнуть власть и избавить Грузию "от сумасшедшего правительсва"
28 января 2019, 06:54
Пятидесятилетняя Дженнифер Энистон решилась стать матерью: Американские СМИ поделились слухами
Загрузка...
29 января 2019, 02:24
Чего испугались «европейские патриоты» вроде Улицкой и Алексиевич?
29 января 2019, 02:24
США поддержали Гуайдо "нефтяными" санкциями против Венесуэлы
28 января 2019, 23:09
"Нежелание подчиняться – уже угроза для Вашингтона": Вассерман – о новой военной доктрине США
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
29 января 2019, 02:24
Чего испугались «европейские патриоты» вроде Улицкой и Алексиевич?
29 января 2019, 02:24
"Накормите Рому пармезаном": Украинский журналист Цимбалюк "умирает с ...
29 января 2019, 02:09
Тимошенко пообещала привлечь Порошенко к ответственности за коррупцию
29 января 2019, 02:09
Толкнувший Скабееву депутат Рады прокомментировал заявление Кадырова
29 января 2019, 02:09
«Апробированные сценарии»: могут ли США начать военную операцию в Венесуэле
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 января 2019, 02:24
Украинский депутат толкнул и оскорбил Ольгу Скабееву
25 января 2019, 02:24
Как военный обозреватель «КП» спас Курилы от сдачи Японии Ельциным
26 января 2019, 17:24
Патриарх Иерусалимский неожиданно «выздоровел», отменив встречу с Порошенко
27 января 2019, 04:54
"А вы его тоже ногой ударьте": Охрана ПАСЕ отказалась наказывать депутата, напавшего на Скабееву
22 января 2019, 20:54
Применение С-300 сирийскими ПВО гарантирует уничтожение израильских истребителей: Почему в Сирии ещё не заработали в полную силу российские комплексы
24 января 2019, 02:54
Соцсети сообщили, кого Путин "признал бы" главами Британии и Украины
27 января 2019, 14:39
"Крымский сценарий для Венесуэлы": Мадуро предсказали итоги "скандального условия" Европы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.