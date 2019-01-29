«Латиноамериканская весна» начинается с Венесуэлы

Венесуэла близка к инспирированному США госперевороту. Пример Каракаса может вызвать «эффект домино» и привести к смене неугодных США режимов на Кубе и в Никарагуа, считают эксперты по Латинской Америке

Автор:

Гасанов Камран

Госпереворот в Венесуэле близок к завершению. Созданное США «параллельное государство» во главе с Хуаном Гуайдо и законный президент Николас Мадуро ведут борьбу за лояльность военных. С 10 по 15 февраля Мадуро планирует военные учения, чтобы провести срочную мобилизацию армейских подразделений. До этого, с 30 января до 2 февраля, Гуайдо собирается провести масштабные акции протеста, на которые рассчитывает привлечь и военных. Если Вашингтону удастся свергнуть Мадуро, это может запустить новую волну госпереворотов в странах Латинской Америки, где у янки имеется большой опыт.

Старые перевороты

С 1828 года, с принятия «доктрины Монро», Соединённые Штаты считали Латинскую Америку неприкасаемой территорией, где только они вправе менять правительства. Когда в регионе в XX веке начали появляться неугодные режимы, США провели серию государственных переворотов.

Первой жертвой ЦРУ стал президент Гватемалы Хакобо Арбенс Гусман. Причиной его свержения в 1954 году была земельная реформа и национализация американской компании United Fruit Company.