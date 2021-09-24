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Ласточкино гнездо: побег Трусовой из Сызрани и победа Туктамышевой

24 сентября 2021, 19:20  •  66 • Аналитика
© Иллюстрация РИА Новости
В небольшом российском городе Сызрань, расположенном на берегу Волги и знаменитом в первую очередь своей Спасской башней Кремля, Казанским собором и особняком купца Стерлядкина, с 22 по 26 сентября на ледовой арене, спонсируемой "Роснефтью", проходят соревнования по фигурному катанию в рамках первого этапа Кубка России, которые носят милое название "Сызранская ласточка".
© РИА Новости / Владимир Песня
Ледовая арена "Сызрань"
И кто бы мог подумать, что на первоначально скромный по составу турнир с участвующими в нем фигуристками-"ласточками" вдруг слетятся настоящие фламинго мирового фигурного катания — Елизавета Туктамышева и Александра Трусова.
© РИА Новости / Александр Вильф
Елизавета Туктамышева и Александра Трусова

Пролетая над гнездом ласточки

Если для Императрицы-Туктамышевой старт в Сызрани — это самое начало сезона, то Александра уже успела за последние две недели как метеор пронестись туда и обратно над всей планетой.
Сразу после контрольных прокатов в Челябинске Трусова полетела в США на соревнования в Норвуд и, едва покинув пьедестал американского турнира с золотой медалью, тут же помчалась на другой конец света в тихую Сызрань. Тут она планировала не только растормошить уютное ледовое "ласточкино гнездышко", которое задумали соорудить не самые рейтинговые фигуристки со всей России, но и заодно спутать золотые планы титулованной Туктамышевой.
Но, видимо, "топливо" у нашей Русской Ракеты из-за подобного всепланетарного марш-броска в определенный момент закончилось — Александра после первого дня соревнований сенсационно снялась с турнира.
© РИА Новости / Александр Вильф
Александра Трусова
В результате у Саши получилось скорее пролететь над гнездом "Сызранской ласточки", нежели основательно навести в нем шороху.
Официальная причина отказа от соревнований одна — медицинские проблемы у фигуристки. Неофициальные же более похожи на правду, и их целых две.
Первая из них: Трусова изначально планировала выступить только в короткой программе, так как ей крайне важно чаще выполнять тройной аксель на соревнованиях в этом году, а он у нее заявлен только в короткой.
Вторая: фигуристка (хотя скорее ее окружение) приняла решение срочно вернуться в Москву на торжественный вечер "Самбо-70" в Кремле, который состоится сегодня (то есть в самый разгар турнира), где она заявлена в качестве почетного гостя, променяв тем самым Сызранский кремль, на Московский.
Обе причины (если они, конечно, имеют место быть) все-таки немного циничны по отношению к сызранским зрителям и болельщикам, которые купили билеты, чтобы в пятницу 24 сентября посмотреть на уникальные четверные прыжки Трусовой и на соперничество двух суперфигуристок.
Но если отбросить теории заговора, то озвученные медицинские проблемы у Саши — это еще хуже, чем обязательные корпоративные гуляния в Москве, особенно учитывая важность текущего олимпийского сезона.
А так получилась довольно странная история с изнурительным мотанием одной из лучших фигуристок по территории России и США в течение двух недель, что и закончилось вполне логично — разочаровывающим для всех снятием с турнира.

Первая дуэль Императрицы и Королевы Квадов в сезоне

Но болельщикам "Сызрань-Арены" все-таки посчастливилось стать свидетелями такого громкого для любого турнира по фигурному катанию противостояния Императрицы и Королевы Квадов. Правда, только лишь в короткой программе.
Первой на лед вышла Туктамышева и под тягучее танго "Oblivion" сразу же идеально выполнила тройной аксель — есть первый элемент ультра-си на официальных соревнованиях у нашей Императрицы!
© РИА Новости / Александр Вильф
Елизавета Туктамышева
Правда, потом у Елизаветы случился какой-то персональный дворцовый переворот, во время которого она, похоже, сама себя решила свергнуть с престола: на каскаде фигуристка с трудом выехала с тройного лутца, поэтому второй прыжок получился лишь двойным, как и заключительный в прокате тройной флип, который в итоге вообще не был засчитан (двойные прыжки вне каскада в короткой запрещены).
Учитывая ограниченное количество прыжковых элементов в короткой программе, столько ошибок для серебряного призера чемпионата мира — 2021, прямо скажем, многовато. Оценка Елизаветы за ее стартовый прокат в Сызрани — 70,66.
© Федерация фигурного катания на коньках России
Судейский протокол Елизаветы Туктамышевой за короткую программу
Безусловно, сказалось начало сезона и очевидный раздражитель в виде неожиданного присутствия на турнире Трусовой. Но хочется отметить, что хотя Туктамышева пока и не очень справляется с нервами, внешне и физически этой осенью она выглядит просто великолепно.
Стройна, женственна и элегантна — как никогда ранее! Чувствуется, что Императрица подошла к олимпийскому сезону на пике своей красоты. И если бы к этому добавить еще и идеально выполненные прокаты, то ее соперницам точно не позавидуешь.
И что удивительно, главная соперница Туктамышевой на сызранской арене, Саша Трусова, хоть и не наделала столько ошибок в своей короткой программе, сколько ее более именитая визави, но тройной аксель после шикарного его исполнения Елизаветой Королева Квадов повторить не смогла — дрогнула!
© РИА Новости / Александр Вильф
Александра Трусова
Самое обидное, что на разминке перед самим прокатом она два раза сделала его просто идеально. "Ну что ты скажешь!" — так и хочется в который уже раз горько воскликнуть, наблюдая за тем, как Трусова разочарованно поднимается со льда после падения на этом уже каком-то несчастном для нее элементе.
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Но отдадим должное Александре: этот злосчастный триксель совершенно не сбил ее общий настрой на прокат.
Последовавшие за акселем элементы — тройной флип и каскад из лутца и тупула во второй части программы — были выполнены практически безупречно (на флипе судьи, правда, обнаружили неясное ребро).
В результате Королева Квадов на четыре очка опередила Императрицу и заняла первое предварительное место по итогам коротких программ с оценкой 74,53.
Остается только добавить — катание у Саши в этом сезоне с каждым разом все лучше и выразительнее, что также отразилось и на судейском протоколе Трусовой с заслуженными девятками за компоненты.
© Федерация фигурного катания на коньках России
Судейский протокол Александры Трусовой за короткую программу
В Сызрани ее "Фрида" еще больше приблизилась чуть ли не к уровню шедевра — настолько пластично, на высокой скорости, эмоционально и страстно в тот вечер передала образ мексиканской художницы Александра.
В какой-то момент даже показалось, что во время проката Трусовой на чердаке особняка купца Стерлядкина на Советской улице, 66, загорелись свечи 1910 года, а волны реки Волги на несколько секунд заискрились ослепительным рубиновым блеском.

Шахерезада в огне

Спешно покинув Сызрань сразу после коротких программ, Трусова увезла с собой в Москву не только мимолетные воспоминания о турнире "Сызранская ласточка", но и всю интригу в соревнованиях фигуристок.
Елизавета Туктамышева, оставшись на первом этапе Кубка России без главной соперницы с ее, по сути, пуленепробиваемыми четверными прыжками, в произвольных программах боролась лишь сама с собой, что ни в коем случае не делало ее прокат менее значимым, учитывая два заявленных тройных акселя.
Скинув со своих плеч лишнюю одежду и нервное напряжение, Императрица вышла на лед третьей в сильнейшей группе участниц с главной целью на сегодняшний день — откатать чисто свою программу, поставленную на сладкие восточные мелодии, и заодно погрузить сызранскую арену в одурманивающую атмосферу сказок "Тысячи и одной ночи".
© РИА Новости / Александр Вильф
Елизавета Туктамышева
Начало получилось действительно волшебным: Лиза исполнила сложнейший каскад из тройного акселя и двойного тулупа, а вот одинарный аксель в три с половиной оборота получился с помаркой на выезде.
Затем фигуристка вновь допускает совершенно ненужную ошибку на любимом лутце, скрутив только два оборота.
Но все остальные прыжки, в том числе и тройной лутц во второй части программы, к восторгу зрителей, Елизавета выполнила безошибочно, талантливо заполнив пространство между элементами пряным восточным колоритом и обольстительными танцевальными движениями, от которых камин в спальне особняка Стерлядкина вспыхнул с новой силой, а река Волга просто закипела.
"Шахерезада" Туктамышева в этот день была действительно в огне! Она невероятно органична смотрелась в образе игривой восточной красавицы, способной не только задорно крутить бедрами, но и творить настоящую магию, как на ковре-самолете взлетая надо льдом, исполняя сложнейшие ультра-си элементы. Все это и отразилось на оценке за произвольную программу, за которую Императрица получила солидные 149,41 балла.
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© Федерация фигурного катания на коньках России
Судейский протокол Елизаветы Туктамышевой за произвольную программу
Елизавета с общим результатом за обе программы — 220,07 — легко побеждает на первых для нее соревнованиях в этом сезоне, с чем мы ее и поздравляем!
Правда, вкусить все прелести острейшей конкурентной борьбы в женском фигурном катании Туктамышевой удалось в Сызрани лишь частично. Но впереди еще октябрьские старты в Финляндии (с 6 по 10 октября) и увлекательнейший этап Гран-при в Ванкувере (с 29 по 31 октября), которые для Императрицы могут стать настоящим серьезным испытанием.
Ведь в Хельсинки ей будут противостоять Камила Валиева и Алена Косторная, в Ванкувере к ним еще присоединится японка Рика Кихира, и эти фигуристки уже вряд ли снимутся с произвольной программы, чтобы успеть на корпоративную вечеринку.
Итоговые результаты первого этапа Кубка России — "Ростелеком" сезона 2021-2022, город Сызрань:
1. Елизавета Туктамышева — 220,07;
2. Вероника Яметова — 189,25;
3. Станислава Молчанова — 178,22;
4. Полина Свириденко — 176,77;
5. Анастасия Морозова — 165,52.

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