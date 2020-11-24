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"Ласковый теленок": на Украине прошлись по психологическим особенностям Лукашенко

24 ноября 2020, 19:15  •  209 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Незалежной считают, что белорусы свергнут Батьку
Экс-посол Украины в Белоруссии Роман Бессмертный поделился своим видением ситуации в Республике. Украинец считает Александра Лукашенко подхалимом с "комплексом председателя колхоза". При этом, по его мнению, белорусы сейчас пытаются избавиться от влияния Кремля, и именно поэтому в стране бушует оппозиция.
Политик с Незалежной не стал стесняться в выражениях. Он рассказал, что работал с Батькой в 1990-ые годы. Бессмертный считает белорусского лидера деспотом, который строит свою систему управления на жестком подчинении. "Свидомый" не забыл провести параллель с "крепкими хозяйственниками" советского периода, которые, по его мнению, умели изъясняться только нецензурными словами и вечно кого-то поколачивали.
Тут же Бессмертный заявил, что Белоруссии пора уходить от уважения к наследию СССР, в частности, отказаться от установки "гений советской промышленности". Так же не стоит считать Кремль своим братом, передает издание "Настоящее время" (признан иноагентом в РФ).
В целом, украинец уверен, что белорусская оппозиция борется с Лукашенко, который является ставленником России с тем, чтобы пасть в объятия Европы, так как "белорус – это европеец".
Комментируя личные качества лидера Республики, Бессмертный заявил, что считает Лукашенко "ласковым теленком", которому пока еще удается лавировать между политическими силами и "сосать двух маток".
Ранее сообщалось, что Лукашенко хотят свергнуть руками России. В Минске заметили подозрительное внимание Запада к Белоруссии.

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