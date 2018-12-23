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Ласицкене выиграла международный легкоатлетический турнир в Белоруссии
23 декабря 2018, 02:09 • 63 • Украина
Российская легкоатлетка Мария Ласицкене выиграла международный турнир, который проходил в Белоруссии, в секторе прыжков в высоту.
Reuters
В своей лучшей попытке россиянка преодолела планку на высоте два метра. Второе и третье места с одинаковым результатом 1,98 метра заняли украинские спортсменки Екатерина Табачник и Юлия Левченко соответственно.
Победительницей международного легкоатлетического турнира в Белоруссии Ласицкене стала второй год кряду.
Ранее сообщалось, что Ласицкене заняла четвёртое место в рейтинге лучших легкоатлеток 2018 года по версии американского журнала Track and Field.
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