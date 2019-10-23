Ласицкене установила рекорд Всемирных военных игр в прыжках в высоту

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Российская легкоатлетка Мария Ласицкене завоевала золото в прыжках в высоту на Всемирных военных играх в китайском Ухане.

Reuters

Россиянка преодолела планку 2,01 метра, установив рекорд турнира. Второй стала украинка Юлия Левченко с результатом 1,92 метра. Замкнула тройку лучших её соотечественница Ирина Геращенко (1,90). Ранее сообщалось, что Ласицкене включена в шорт-лист на звание лучшей легкоатлетки года в Европе.

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