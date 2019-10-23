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Ласицкене установила рекорд Всемирных военных игр в прыжках в высоту

23 октября 2019, 10:39  •  72 • Украина
Российская легкоатлетка Мария Ласицкене завоевала золото в прыжках в высоту на Всемирных военных играх в китайском Ухане.
 
Reuters
 

Россиянка преодолела планку 2,01 метра, установив рекорд турнира.

Второй стала украинка Юлия Левченко с результатом 1,92 метра. Замкнула тройку лучших её соотечественница Ирина Геращенко (1,90).

Ранее сообщалось, что Ласицкене включена в шорт-лист на звание лучшей легкоатлетки года в Европе.

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