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Ласицкене установила рекорд Всемирных военных игр в прыжках в высоту
23 октября 2019, 10:39 • 72 • Украина
Российская легкоатлетка Мария Ласицкене завоевала золото в прыжках в высоту на Всемирных военных играх в китайском Ухане.
Reuters
Россиянка преодолела планку 2,01 метра, установив рекорд турнира.
Второй стала украинка Юлия Левченко с результатом 1,92 метра. Замкнула тройку лучших её соотечественница Ирина Геращенко (1,90).
Ранее сообщалось, что Ласицкене включена в шорт-лист на звание лучшей легкоатлетки года в Европе.
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