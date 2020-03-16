Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Я был в бешенстве»: мужчина добивается компенсации от врачей за ампутированный ...
Гаагский суд доказал вину Украины в крушении МН-17
Бесконечная Арктика, но нашли… как? Русские поставили в тупик американских военн...
Врач описал последние минуты умирающих от коронавируса
Главная / Украина

Лариса Ницой назвала жителей Донбасса «быдловатыми чужаками» и предложила отгородиться от них стеной

16 марта 2020, 01:35  •  84 • Украина
На Украине только ленивый не фантазировал по поводу «возвращения Донбасса» обратно. Своими воображениями поделилась известная скандалистка и русофобка, писательница Лариса Ницой. Однако её идея-фикс отличается от массы других предложений.

По мнению писательницы, вообще незачем «тянуть» Донбасс к себе, лучше просто отгородиться стеной. Дескать они сами обратно попросятся.

«Я поддерживаю такую ​​идею. Стена? Да. Пока сами не попросятся назад. Зачем нам Донбасс силой тянуть к себе, если тамошние люди враждебно относятся к нам и ненавидят нас? Да, жаль земель, потому что это наши земли, захватили чужие», - заявила Ницой.

Она выразила мнение, что Донбасс вовсе «заселён иностранцами», которых заселили на эти земли в «период голодомора». А сейчас эти самые «иностранцы» захватили территории на востоке Украины, утверждает скандально известная писательница. Тянуть людей, которых всегда называли «быдловатыми чужаками», незачем, уверена Ницой.

Донбасс, по её мнению, необходимо «отпустить в свободное плавание», до тех пор, пока Украина не станет «процветающей страной».

Кроме того, Ницой отметила, что, когда «Донбасс вернётся», местных жителей придётся «перевоспитывать», пока они не «докажут свою любовь в Украине».

«Если они вернутся, чтобы «вправлять мозги» нам - мол, речь не наша, культура не наша и так далее, то нам такое совсем не нужно. Опять же когда оккупированные территории вернутся, на время людей оттуда нельзя будет допускать к власти, пока они не сдадут экзамены и не станут гражданами Украины», - подытожила Ницой.

Интересно, когда же Украина станет той самой «процветающей страной» и «быдловатые чужаки» попросятся обратно? Сама русофобка от прогнозов, разумеется, воздержалась.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



84
Источник
Похожие новости
15 марта 2020, 06:35
Львов в ярости: Посреди Киева установили символ царской России
15 марта 2020, 16:35
Обещанный «сюрприз» националистов на марше в Киеве обернулся провалом
14 марта 2020, 20:35
В международной системе первой жертвой коронавируса стал распавшийся Евросоюз
15 марта 2020, 11:35
Китайцы пофантазировали об Украине без Одессы
14 марта 2020, 21:35
Украинский дипломат заразился коронавирусом за границей
15 марта 2020, 20:35
Импичмент для двоих: акцию против Зеленского в Одессе поддержала лишь пара активистов
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 марта 2020, 23:35
Боевой трофей, отбитый у турок в Идлибе, заметили в Москве
11 марта 2020, 05:35
Россия сможет победить в нефтяной войне с США: NI увидел в развале ОПЕК "месть" за американские санкции
09 марта 2020, 04:35
Автор строк «Никогда мы не будем братьями» не верит в реинтеграцию Крыма и Донбасса
12 марта 2020, 02:35
Саудовская Аравия проиграет в "нефтяной войне" с Россией: Forbes назвал три причины
10 марта 2020, 07:35
"У России руки связаны": Сатановский задал властям главный вопрос по Минским соглашениям
14 марта 2020, 03:35
Германия готова к гибели 1 млн человек, в США мечтают об апокалипсисе. Коронавирус из первых уст
13 марта 2020, 02:35
"Люди! Люди!": До травли Валентины Терешковой опустились и бывший мэр, и модные блогеры
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.