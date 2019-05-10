«Значительные расхождения»: Лавров о мире с Японией

Токио хочет вывести отношения с Москвой на новый уровень, заявил в пятницу глава японского МИД Таро Коно на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«После февральской нашей встречи в Мюнхене мы продолжали прилагать усилия к тому, чтобы продвинуть вперед японо-российские отношения. Сегодня я хочу обстоятельно поговорить с вами, господин Лавров, стремясь разрешить территориальный вопрос и заключить мирный договор, при этом развивая двусторонние связи по широкому спектру направлений и тем самым выстроить японо-российские направления нового уровня», — подчеркнул Коно.

По его словам, настоящее партнерство между Японией и Россией не только стабилизирует ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и приведет его к расцвету, но и будет отвечать стратегическим интересам двух государств.

Кроме того, министр иностранных дел Японии обратил внимание, что число посетивших страну россиян в марте этого года выросло более чем на 30% по сравнению с прошлым годом, а это рекордный показатель.

В свою очередь, глава российского МИД выразил надежду Москвы на благодатные отношения с Токио после восшествия на престол нового императора Нарухито.

Лавров подчеркнул, что его японский коллега прибыл с визитом в Россию с наступлением в Японии эпохи «благодатной гармонии» Рэйва. «Надеемся, что эта эра станет благодатной и для российско-японских отношений», — отметил он.

Вместе с тем министр иностранных дел России указал на расхождения в позициях России и Японии по мирному договору, которые, по его словам, пока являются «весьма значительными». По этой причине сторонам необходимо найти «возможности для сближения подходов», отметил глава ведомства.

Он уточнил, что нынешний третий раунд переговоров с японской стороной ведется по решению лидеров двух стран об ускорении диалога по мирному договору на основе Совместной декларации СССР и Японии от 1956 года.

«В соответствии с этими договоренностями на нас с вами возложена очень серьезная задача обеспечить последовательное выведение двусторонних отношений на качественно новый уровень, который позволит искать взаимоприемлемые развязки по деликатным проблемам», — обратился Лавров к японскому коллеге.

Российский министр напомнил, что в ходе двух предыдущих раундов в январе и феврале, а также во время консультаций заместителей глав ведомств обоих государств были изложены принципиальные подходы сторон, подробно обсуждались исторические и юридические аспекты. Лавров выразил надежду, что эти переговоры и консультации способствовали лучшему пониманию сторонами расхождений в позициях друг друга, а также того, где есть возможности для сближения подходов государств.

Глава российского ведомства отметил, что такое всеобъемлющее понимание ситуации особенно важно для реалистичной оценки перспектив российско-японских переговоров. «Рассчитываю на продолжение содержательной, конструктивной дискуссии», — подчеркнул Лавров.

Новая эпоха в Японии наступила 1 мая с приходом к власти нового императора — 59-летнего наследного принца Нарухито. Он вступил в полномочия в 00.00 часов 1 мая по токийскому времени (18.00 30 апреля мск). Официальная церемония отречения императора от престола состоялась в Токио, в зале «Сэйдэн Мацу-но-ма» императорского дворца.

Прекращение состояния войны, а также восстановление дипломатических и консульских отношений между Россией и Японией произошло после подписания государствами Совместной декларации от 19 октября 1956 года. Согласно девятой статье декларации, советское правительство согласилось передать Японии острова Шикотан и ряд прилегающих к нему мелких необитаемых островов. Условие передачи — фактический переход этих территорий под контроль Токио будет произведен только после заключения мирного договора.

Декларация была ратифицирована парламентами обоих государств еще 8 декабря 1956 года, но по итогам Второй мировой войны Москва и Токио так и не подписали мирный договор.

Причина заключается в нерешенном вопросе о принадлежности островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды, которые по окончании войны перешли под контроль СССР. При этом Япония считает их своими «северными территориями». В российском внешнеполитическом ведомстве не раз подчеркивали, что закрепленный на международном уровне российский суверенитет над этими островами сомнению не подлежит.

В середине лета прошлого года отношения России и Японии осложнилась принятием Токио поправок в закон «О специальных мерах по содействию решению проблемы северных территорий» от 1982 года.

«В утвержденном законопроекте СХД (совместной хозяйственной деятельности) прямо увязывается с надуманными тезисами об «исконной принадлежности Японии» южных Курил и де-факто ставится в один ряд с мерами по «скорейшему возвращению северных территорий». Видим в этом ни что иное, как попытку предрешить исход соответствующих переговоров, навязать неприемлемые варианты урегулирования проблемы мирного договора», — указали в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.