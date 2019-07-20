«Злонамеренное поведение»: Иран захватил британский танкер

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США будут помогать Великобритании вызволять танкеры, захваченные Ираном в Ормузском заливе.

«США будут продолжать работать с нашими союзниками и партнерами для поддержания нашей безопасности и интересов от злонамеренного поведения Ирана», — подтвердил представитель Совета национальной безопасности США Гаррет Маркис.

Ранее Корпус стражей исламской революции объявил, что флот захватил нефтяной танкер Stena Impero под британским флагом, а затем еще один танкер MV Mesdar — под флагом Либерии.

Судоходная палата Великобритании заявила, что «безоговорочно осуждает захват британского танкера».

«Этот инцидент ведет к эскалации. Хотя мы призываем к взвешенному реагированию, также ясно, что должна быть обеспечена дополнительная защита торговых судов для обеспечения повышенной безопасности, чтобы гарантировать свободную торговлю в регионе», — подчеркнул генеральный директор организации Боб Сангинетти.

Компания Stena Bulk — судовладелец Stena Impero — сообщила, что на борту судна находится экипаж из 23 человек — граждане Индии, Латвии, Филиппин и России.

«К танкеру подошло несколько неизвестных малых судов, а также подлетел вертолет во время транзита через Ормузский пролив, когда судно находилось в международных водах. Тогда связь с судном прекратилась», — пояснили в компании.

КСИР в своем заявлении на веб-сайте заявляет, что судно было «конфисковано за несоблюдение международных морских законов и правил» и доставлено в неназванный иранский порт.

Веб-сайты, отслеживающие пути судов, показывают, что Stena Impero находится около иранского острова Кешм в восточной части Персидского залива.

Днем ранее универсальный десантный корабль ВМС США Boxer сбил беспилотный летательный аппарат Ирана в Ормузском проливе. Это произошло после того, как военные вертолет и корабль Ирана сближались с американским судном, передает ФАН.

Boxer в сопровождении эсминца Bainbridge, вертолетоносца Lewis B. Puller, заправщика и двух других кораблей плыл к Ормузскому проливу утром в четверг, 18 июля. Первым к десантному кораблю США приблизился иранский вертолет Bell 212 ВМС. Он завис в нескольких метрах от палубы и ретировался при появлении американского вертолета.

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Через некоторое время несколько скоростных катеров миновали конвой американских кораблей, не создав никаких проблем, после чего появился более крупный иранский корабль. Он шел за Boxer, соблюдая разрешенный интервал примерно в 500 м.

Чтобы предостеречь иранцев от возможного сближения, американцы подняли в воздух несколько вертолетов. Когда в небе появился БПЛА Ирана, американцы его сбили.

При этом Трамп заявил, что готов пойти на переговоры с иранской стороной. Американский лидер готов к диалогу без дополнительных условий. Эту информацию подтвердил госсекретарь Майк Помпео. Глава Госдепартамента подчеркнул, что начало диалога — это «правильный путь для решения проблем».

В начале месяца на месте задержанного судна оказался танкер, принадлежащий самому Ирану, причем по похожему обвинению.

Рано утром 4 июля портовые службы Гибралтара при помощи британских морских пехотинцев задержали иранский Grace 1. Его команду заподозрили в поставках нефти в Сирию в обход санкций Евросоюза, пояснил главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо, по приказу которого и начали операцию.

Власти Гибралтара утверждают, что

танкер перевозил сырую нефть на НПЗ «Банияс» в Сирии — завод, принадлежащий компании, находящейся под санкциями Евросоюза.

В прошлом месяце КСИР заявил, что сбил разведывательный БПЛА США Global Hawk на юге Исламской Республики. Как сообщил телеканал Press TV, инцидент произошел в районе Кухе Мубарак в провинции Хормозган. В КСИР утверждали, что американский дрон нарушил воздушное пространство страны.

Утром 13 июня арабские СМИ сообщили о торпедной атаке, которой подверглись два нефтяных танкера в Оманском заливе. Факт нападения подтвердил представитель береговой охраны султаната Оман.

«С танкеров поступал сигнал SOS, в районе их местонахождения были слышны взрывы», — передает НСН сообщения местных журналистов.

На опубликованной с места событий видеозаписи видны силуэты судов, охваченных черным дымом.