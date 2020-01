«Жесткая игра»: почему Ираку невыгодно остаться без армии США • 75 • Война В Багдаде в пятницу прошла массовая акция протеста сторонников радикального шиитского имама Муктады ас-Садра. Участники демонстрации выступили против иностранного вмешательства в дела страны и потребовали вывода войск США с иракской территории. «Суверенитет Ирака и его независимая воля должны уважаться всеми, поэтому для нас неприемлема американская опека. Мы должны укрепить внутреннее единство и безопасность с тем, чтобы успешно противостоять вмешательству внешних сил», — заявил в своем выступлении шиитский проповедник шейх Муханнад Мусави, слова которого приводит ТАСС. Ранее имам Муктада ас-Садр заявил о необходимости массовой общеиракской акции против сил США в стране — ее намечено провести 24 января. Иракская общественность и официальный Багдад подчеркивают, что, совершив убийство иранского генерала Касема Сулеймани на территории страны, Вашингтон нарушил суверенитет Ирака. За вывод американских войск уже проголосовал парламент страны, одобрив соответствующую резолюцию. Исполняющий обязанности премьер-министра республики Адель Абдель Махди заявил, что не собирается пересматривать решение парламента. Однако, президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные не уйдут из Ирака до того момента, пока Багдад не заплатит Вашингтону за авиационную базу Соединенных Штатов. По его словам, армия будет оставаться в стране до тех пор, пока власти Ирака не компенсируют все расходы. Он добавил, что в случае «враждебности» со стороны Багдада, американская сторона наложит такие санкции, которые «они никогда не видели прежде». В настоящее время в Ираке находится примерно 5200 американских солдат. Американские военные находятся там с 2003 года, когда международная коалиция во главе с США вторглась в страну и свергла режим Саддама Хусейна. Уничтожив диктаторский режим, США в то же время способствовали развязыванию гражданской войны. О катастрофических последствиях присутствия американцев в Ираке напомнил сегодня на пресс-конференции и. о. главы МИД России Сергей Лавров. «Был разрушен Ирак, который сейчас с трудом восстанавливает свою целостность и способность в этой стране налаживать нормальную жизнь», — сказал он. Американцы возобновляют сотрудничество Несмотря на заявления Трампа о том, что США должны покинуть Ближний Восток, нахождение в Ираке выгодно для Вашингтона с точки зрения геополитики. Это позволяет наблюдать за активностью в соседнем Иране, а также Сирии, где присутствуют российские военные. Наличие американских войск, в частности обучающих иракских солдат, несет определенную выгоду и для Ирака, где по-прежнему действуют разрозненные отряды членов запрещенной в России и ряде других стран террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России). Так, на днях программа тренировок, которые были прекращены после протестов у американского посольства в Багдаде 31 декабря 2019 года, была возобновлена, сообщила The New York Times со ссылкой на информированные источники. По мнению эксперта Российского совета по международным делам Юрия Бармина, несмотря на трения «особого изменения в американском положении в Ираке не будет». «Правительство Ирака не готово отказаться от финансовой и военной помощи США», — говорит «Газете.Ru» эксперт. По его словам, влияние США «традиционно сильно в иракском Курдистане». Однако, эксперт клуба «Валдай», заместитель директора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов считает, что в среднесрочной перспективе влияние США в Ираке будет снижаться. Ирак, как отмечает эксперт, «колоссально» зависит от США — как в военном, так и экономическом плане, но после январских событий будет стараться «сбалансировать» американское влияние. «В ситуации с Сулеймани США проявили себя крайне неуважительно по отношению к суверенитету Ирака, не рассматривая его как суверенное государство», — говорит Суслов. В этих условиях Ирак будет стремиться диверсифицировать свои отношения с США в сфере безопасности и «сбалансировать американское влияние влиянием третьих игроков». Это, в свою очередь, дает большие шансы России в военно-техническом сотрудничестве с Багдадом, уверен Суслов. Багдад смотрит на Москву Стоит отметить, что у Багдада налажено военно-техническое сотрудничество с Москвой, а недавно власти Ирака заявили о возможности приобретения у России зенитно-ракетных комплексов С-400. Вашингтон, в свою очередь, заявил, что, если это будет сделано, против Ирака будут введены санкции. В сегодняшних отношениях между Багдадом и Вашингтоном больше «кнута» чем «морковок», говорит в беседе с «Газетой.Ru» ведущий эксперт аналитической группы GSA в Вашингтоне Теодор Карасик. «Администрация Трампа ведет жесткую игру с правительством Багдада, потому что США признают провалы и то, что необходимо что-то сделать, чтобы гарантировать стабильные двусторонние отношения в ближайшей и среднесрочной перспективе», — отмечает он. Он также считает необходимым учитывать и интересы других внешних игроков, таких как Катар, напоминая о визите главы МИД этой страны Мухаммеда бен Абделя Рахмана Аль Тани 15 января. За несколько дней до своего визита в Ирак глава МИД был в Тегеране, и его поездка рассматривалась обеими сторонами как попытка снизить напряженность в отношениях между Багдадом и Тегераном. Эксперт констатирует, что наравне с недовольством США в иракском обществе также присутствует и недовольство Ираном, и эти настроения «будут чередоваться» друг с другом. Влияние Ирана действительно беспокоит иракскую элиту. «Ирак очень противоречиво настроен по поводу иранского присутствия и особенно влияния Ирана на шиитских боевиков, которые в настоящее время захватывают большую часть страны», — рассказывал в недавнем интервью изданию The Foreign Policy бывший посол США в Багдаде Дуглас Силлиман. Смерть Сулеймани — человека, тесно связанного с с проиранскими шиитскими группами в Ираке, может ослабить возможности для этих групп на неопределенное время. «Влияние Ирана может стать ниже из-за гибели Сулеймани и того, как различные иракские фигуры могут воспользоваться этим разрывом», — говорит Карасик из GSA. Стоит отметить, что ослабление влияния на Ирак соседнего государства давно добиваются в США. Как рассказывал ранее «Газете.Ru» знакомый с ситуацией в Багдаде российский дипломатический источник, действия США направлены на «удушение Ирана». Однако дипломат отмечает, что сделать этого пока не удалось, так как Иран и Ирак сильно зависят друг от друга. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





75 Источник Похожие новости «Погромы продолжаются»: протесты в Бейруте затронули посольство РФ Пакт Молотова — Риббентропа: в Европарламенте спорят с Путиным 11 контуженных: военнослужащие США пострадали от удара Ирана По иранскому сценарию: США собираются сдерживать Россию и Китай Американские аналитики в серой зоне Урок Хафтару: Турция отправляет войска в Ливию Новости партнеров