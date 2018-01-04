«Здесь прошли русские и воскресили славу суворовских богатырей»

Ровно 140 лет назад, 4 января 1878 года, в ходе русско-турецкой войны русская императорская армия освободила Софию. «Газета.Ru» вспоминает историю боев и рассказывает, почему во время похода нельзя было готовить пищу на огне и по какой причине столица Болгарии была сдана без боя.

28 ноября 1877 года капитулировал турецкий гарнизон крепости Плевна. Русские войска захватили 44 тысячи пленных и 88 орудий. Освободившиеся после осады крепости 130 тыс. русских солдат и офицеров позволяли нанести по Турции последний решительный удар.

За взятие Плевны император Александр II щедро наградил руководителей осады крепости.

В частности, главнокомандующий русской армии великий князь Николай Николаевич получил орден Георгия 1-й степени. Кстати, он оказался последним русским военачальником, удостоенным высшей степени этого ордена — до 1917 года подобных награждений больше не производилось.

Орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия был настолько почетным, что за все время его существования знаки 1-й степени были вручены лишь 25 лицам. Орденом Георгия 2-й степени за взятие Плевны был награжден Эдуард Тотлебен, 3-й степени — Артур Непокойчицкий и князь Александр Имеретинский, 4-й степени — Казимир Левицкий.

Через два дня, 30 ноября, состоялся военный совет, на котором присутствовали император Александр II, главнокомандующий русской армией великий князь Николай Николаевич-старший, румынский князь Карл, генералы Милютин, Тотлебен, Непокойчицкий и Обручев. Западному отряду русской армии под командованием генерала Иосифа Ромейко-Гурко была поставлена задача перевалить через Этропольские Балканы, нанести поражение Софийской турецкой армии и освободить столицу Болгарии. Части и соединения отряда Гурко намеревались выйти в тыл туркам у Шипки, облегчив тем самым переход через Балканы отряду генерала Федора Радецкого, которому приходилось вести боевые действия в особо трудных условиях.

Боевой и численный состав отряда Гурко выглядел следующим образом: вся гвардия в составе 3-й гвардейской пехотной дивизии и одной стрелковой бригады, 9-й армейский корпус, прибывший из-под Плевны, бригада 3-й пехотной дивизии, 2-я гвардейская кавалерийская дивизия и 3-я конная бригада. Всего — 60 тыс. бойцов и командиров, 318 орудий полевой артиллерии.

Переход в наступление отряда генерала Иосифа Гурко был запланирован на 11 декабря. Из-за сложных метеоусловий он был отложен на двое суток. Однако погода лучше так и не стала. 13 декабря, в сильную метель и стужу, части и соединения отряда Гурко двинулись вперед. Переход через Балканы вместо предварительно спланированных двух суток продолжался больше недели. Как писал впоследствии Александр Керсновский, «воля генерала Гурко, энергия его офицеров и выносливость их солдат победили природу».

По свидетельствам очевидцев, во время перехода через Балканы генерал Иосиф Гурко всем подавал пример личной выносливости, бодрости и энергии, деля наравне с рядовыми все трудности перехода.

Военачальник лично руководил подъемом и спуском артиллерии по обледенелым горным тропам, подбадривал солдат словом, ночевал у костров под открытым небом, довольствовался, как и бойцы, одними сухарями.

В жестоких боях на Орханийском перевале, у Ташкисена, Горного Бугарова отряд генерала Гурко разбил и рассеял турецкие войска. Особенно отличилась российская гвардия: полки атаковали противника по колено в снегу. Позднее лейб-гвардии Преображенский полк за отличия в этих боях был удостоен знаков на шапки — «За Ташкисен».

Турецкими войсками руководил Мехмет-Али. Однако этот военачальник ничем в ходе войны не отличился, терпел постоянные поражения и вскоре был отозван и заменен Шакир-пашой. Но и он не прославился в боях против частей и соединений генерала Гурко и даже чуть было не попал в плен. В 1915 году Шакир-паша стал одним из организаторов и непосредственных исполнителей геноцида армянского народа.

Русским войскам в ходе похода на столицу Болгарии приходилось действовать в очень трудных условиях. В частности, в ходе боев на подступах к Софии температура воздуха временами опускалась ниже 20 градусов, к тому же почти все время дул сильный ветер. Горячую пищу в подобных условиях было приготовить практически невозможно. Полушубков и валенок катастрофически не хватало. Обморожения стали рядовым явлением.

Турецкие части непосредственно сражений за Софию не вели: город был избавлен от ужасов уличных боев. Проиграв все битвы на подступах к столице Болгарии, потеряв практически всю свою армию, артиллерию, запасы материальных средств, турки, воспользовавшись последним свободным проходом, сдали город русским войскам без боя.

23 декабря состоялся торжественный въезд генерала Гурко в Софию. «Наши войска с музыкой, песнями и развевающимися знаменами вступили в Софию при всеобщем ликовании народа», — так писали российские газеты об этом событии, которое произошло 4 января 1878 года (по новому стилю). В столице Болгарии русскими войсками было захвачено много трофеев, в том числе и продовольствие, боеприпасы.

25 декабря 1877 года, в День Рождества Христова, генерал Гурко подписал приказ по отряду: «Не знаешь, чему удивляться больше: храбрости ли и имуществу вашему в боях с неприятелем или же стойкости и терпению в перенесении тяжелых трудов в борьбе с горами, морозами и глубоким снегом.

Пройдут годы, и потомки наши, посетив эти дикие горы, с гордостью и торжеством скажут: здесь прошли русские войска и воскресили славу суворовских и румянцевских чудо-богатырей».

29 декабря 1877 года Иосифу Ромейко-Гурко было присвоено воинское звание генерала от кавалерии, а 22 января он был награжден орденом святого Георгия 2-й степени за № 118. 6 декабря 1894 года Гурко было присвоено высшее воинское звание генерал-фельдмаршала. Среди всех российских военачальников русско-турецкой войны исследователи и историки однозначно ставят генерала Иосифа Гурко на первое место и характеризуют военачальника всего двумя словами — «могуч и решителен».

Однако по своим стратегическим результатам русско-турецкая война 1877-1878 годов для российского государства оказалась на редкость бесплодной. Кроме потерь сотен тысяч убитыми и ранеными бойцами и командирами она не принесла стране практически ничего, за исключением временного ослабления боеспособности вооруженных сил, дестабилизации финансовой системы государства, позора Берлинского конгресса 1878 года.

Что касается освобожденной от турецкого владычества Болгарии, то в двух мировых войнах XX-го века она была союзницей противников России/СССР и в настоящее время усиленно переписывает историю русско-турецкого вооруженного противоборства 1877-1878 годов.