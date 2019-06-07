«Запад хотел пошушукаться»: Путин о праздновании в Нормандии

Париж не пригласил президента России Владимира Путина на торжественные мероприятия в честь 75-летия высадки союзных войск в Нормандии во время Второй мировой войны, потому что дата отмечается на уровне глав правительств.

Ранее сам российский лидер в ходе встречи с руководителями крупнейших мировых информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума шутливо ответил на вопрос о том, почему Запад не прислал ему приглашение, передает ФАН.

«Ну а почему меня должны везде приглашать? Я свадебный генерал что ли? Ну, если вам хочется конспирологии, можно предположить, что западным лидерам захотелось пошушукаться», — сказал политик.

При этом издание The USA Today со ссылкой на бывшего представителя США в НАТО Николаса Бернса писало, что одним из выводов Вашингтона после Второй мировой войны было то, что ему нужны союзники. А это расходится с линией поведения главы Белого дома.

В ходе мероприятий президент США Дональд Трамп выступил на американском военном кладбище в Нормандии, где похоронены почти 10 тысяч погибших американцев.

Предшественники Трампа использовали 6 июня, чтобы почтить память погибших при высадке, а также показать, что они учитывают уроки Второй мировой войны в своей внешней политике. Трамп же во время предвыборной кампании в 2016 году обещал радикально изменить сложившийся после войны порядок, пишут американские СМИ.

По мнению представителей организаций ветеранов,

Трамп является самым худшим президентом в истории, который будет принимать участие в памятных мероприятиях, так как он разрушил альянсы, которые обеспечивали мир в Европе на протяжении 70 лет.

Первый день торжеств прошел в британском городе Портсмут. Участие в мероприятиях приняли лидеры 15 стран, в том числе президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и другие. Одну из праздничных церемоний посетила королева Великобритании Елизавета II, передает НСН.

Высадка в Нормандии или Операция «Нептун» — морская десантная операция, проведенная 6 июня 1944 года в Нормандии во время Второй мировой войны силами США, Великобритании, Канады и их союзников против гитлеровской Германии. Являлась первой частью стратегической операции «Оверлорд», предусматривавшей освобождение союзниками северо-западной Франции.

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Во Франции же 97-летний ветеран из США Том Райс прыгнул с парашютом в честь 75-летия операции в Нормандии. После приземления Райс заявил, что отлично себя чувствует и готов повторить прыжок.

«Я представляю целое поколение», — добавил Райс.

Ветеран десантировался примерно в том же месте, где он 75 лет назад высадился с союзниками на «Омаха Бич». Только, по его словам, в 1944 году он приземлялся в темноте и не понимал, где именно он находится.

В ноябре прошлого года

Путин присутствовал на памятных мероприятиях к 100-летию окончания Первой мировой войны в Париже.

Президент России возложил цветы к памятнику воинам Русского экспедиционного корпуса, сражавшимся во Франции во время Первой мировой войны. В торжественных мероприятиях приняли участие ученики русской школы Бордо-Кодеран, а также дети и внуки членов русского экспедиционного корпуса.

Памятник воинам Русского экспедиционного корпуса находится в историческом центре Парижа вблизи моста Александра III и дворца Гран-Пале. Памятник открывал сам Путин в июне 2011 года.

А президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель открыли мемориальную доску на месте подписания Компьенского перемирия 1918 года, которое ознаменовало окончание войны.

Тогда не обошлось без скандала. На торжественной церемонии около Триумфальной арки было организовано выступление школьников, которые зачитывали слова, написанные солдатами во время войны. Были оглашены комментарии французского, британского, американского и немецкого военных, а также рабочего из Китая и девушки из Франции. А вот от имени русских солдат не было произнесено ни одного заявления.

«Мы обратили внимание. История Первой мировой войны сложная и полна противоречий. Но на каких языках зачитывать — это решение организаторов, и мы уважаем это решение. Но уверен, что подвиги русских солдат помнят. О подвиге русских солдат помнят. И это главнее», — заявил тогда Песков.