Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Триумфы" Путина и шок Вашингтона
Светится, золотая: В Британии нашли гигантскую медузу размером с человека
В Раду внесли законопроект об отмене языкового закона
Путину рассказали про баланс Алтая
Главная / Война

«Забудьте о НАТО»: Украине предложили путь к миру

16 июля 2019, 17:39  •  22 • Война
Украинская власть сможет достичь мира в стране, только если откажется от курса на НАТО и предоставит автономию Донбассу, уверен Олег Волошин, с 2008 по 2010 годы работавший пресс-атташе посольства Украины в России. В эфире телеканала NewsOne он заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не готов к установлению мира в стране, потому что боится радикалов и националистов.
«Сам Зеленский, хотя и обещал принести мир, не готов к этому, он боится. Он боится радикалов, боится националистов. К сожалению, весомая часть его избирателей в чем-то придерживаются очень странной линии. Они реально на словах все за мир, все хотят, чтоб у нас была и торговля, чтобы мы зарабатывали деньги на транзите газа. Но при этом, чтобы «ни в чем москалям не уступить». Ну, ребята, так не бывает», — отметил Волошин.
Он подчеркнул, что
Киеву придется пойти на уступки, в частности, снять блокаду с Крыма и Донбасса, так как на этих территориях живут украинцы, которых необходимо поддерживать.
Экс-дипломат обратил внимание, что украинским властям необходимо не просто заявлять о желании установить мир, но и предпринимать конкретные шаги и действия. По его мнению, от этого ни один украинец не понесет каких-либо потерь.
«Пока граждане Украины в своем большинстве не просто скажут, что они за мир, а признают, что мир в любом случае будет ценой уступок, например, отказа от НАТО, особого статуса Донбасса, и что это все уступки приемлемые, мы от этого не станем беднее. Наоборот, начнет расти экономика, но надо где-то наступить на горло своей песне о том, что мы можем Россию победить», — сказал он.
Волошин обратил внимание, что в окружении Зеленского на сегодняшний день находится очень много политиков с крайне антироссийскими взглядами, схожими с позицией предыдущей администрации Петра Порошенко. В связи с этим новому президенту будет сложно изменить ситуацию, выстроить свою собственную политику и выполнять свои предвыборные обещания, считает экс-дипломат.
Вопрос предоставления особого статуса самопровозглашенным республикам на востоке Украины стоит на повестке еще с момента подписания минских соглашений в 2015 году. Согласно этому документу, Киев должен принять закон об амнистии для участвовавших в конфликте на стороне ополчения лиц и изменения конституцию, где будет прописан особый статус Донецкой и Луганской областей, а также их право на языковое самоопределение. Кроме того, должны быть восстановлены социально-экономические связи с неподконтрольными Киеву территориями.
В июне 2019 года представители Киева в ходе встречи в Минске с полпредом самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на переговорах контактной группы Натальи Никоноровой отказались обсуждать предоставление особого статуса области.
«Это явно подтверждает тот факт, что прогресс в рабочей группе зависит именно от наличия политической воли касательно выполнения обязательств по минским соглашениям. На данный момент мы вынуждены констатировать, что такой воли нет», — заявила Никонорова.
Он также выразила мнение, что Киев пытается выйти из «нормандского формата» и избежать выполнения минских соглашений. Для этого украинская сторона предлагает включить в переговоры по Донбассу США и Великобританию.
«Вместо того чтобы приступить, наконец-то, к открытому, прямому и эффективному диалогу с нами, новое руководство Украины предпочитает наполнять медиапространство голословными заявлениями, которые зачастую практически дословно повторяют риторику бывших украинских властей», — приводит пресс-служба МИД ДНР слова Никоноровой.
По ее мнению, Зеленский повторяет ошибку своего предшественника Петра Порошенко, пытаясь привлечь Вашингтон и Лондон к переговорам по Донбассу. Она считает, что Зеленский должен смириться с необходимостью выполнения минских соглашений и начать добросовестную работу, «чтобы не прослыть предателем народа».
Помимо этого, сейчас на Украине идут споры по поводу возможности снятия блокады с Крыма и Донбасса, о которой также упомянул Волошин.
Но пока окончательного решения по этому вопросу принято не было. Вместе с тем руководитель Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил RT, что экономическую блокаду с этих регионов «с вероятностью в 30%» могут снять после выборов в Верховную раду, которые пройдут 21 июля.
«Такой сценарий возможен <...>, если Зеленский будет чувствовать себя уверенно, если ему удастся сконцентрировать все инструменты власти», — пояснил политолог. Он назвал снятие блокады серьезным шагом на пути к достижению компромисса с РФ.
Такое же мнение незадолго до этого высказал народный депутат Евгений Мураев. Он предположил, что
прекращение блокады Крыма и Донбасса может стать первым шагом к установлению мира в стране.
«Люди всегдa рaссуждaют, где им выгодно. Нa сегодня, устроив блокaду, влaсть — прaвительство, пaрлaмент, президент, по сути, оттолкнули от себя людей — они не aссоциируют себя с Укрaиной», — считает украинский депутат.
Блокада регионов, как он заметил, невыгодна самой Украине — как с экономической, так и с социальной точки зрения. По его мнению, объявив о блокаде, киевские власти оттолкнули огромное количество людей, которые не ассоциируют себя с Украиной.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



22
Источник
Похожие новости
16 июля 2019, 11:09
Ядерный удар по Украине: в ФРГ обвинили Россию в агрессии
16 июля 2019, 07:54
Географическая статистика войн и вооружённых конфликтов XXI века
11 июля 2019, 23:54
«Зеленский развязал руки военным»: ВСУ атаковали Горловку
11 июля 2019, 17:24
Новый захват танкера: Иран обвинили в пиратстве
15 июля 2019, 18:54
Вместо саперов? Пожилого мужчину заставили идти по минному полю
15 июля 2019, 15:39
За неуплату: бойцы ВСУ избили своего командира
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 июля 2019, 02:39
К побегу готов: Экс-президент Украины после Майдана запасся новыми паспортами
15 июля 2019, 02:39
В Госдуме назвали политическим шоу поездку Зеленского в Крым
10 июля 2019, 05:39
"Господь сжалился над нами": Грузинские пользователи ликуют после отказа Путина от санкций
11 июля 2019, 23:54
Свести с ума за один вопрос: Как журналистка "Рустави 2" перешла на крик после слов российского политика
14 июля 2019, 23:24
Меведчука затравили в Сети за рассекречивание главного "кукловода" Киева
13 июля 2019, 21:24
Китай вводит против США первые настоящие санкции
15 июля 2019, 15:39
Секреты российских "Авангардов" и "Кинжалов" продавали за границу под прикрытием грантов - СМИ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.