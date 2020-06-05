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«Я видел спины русских»

05 июня 2020, 09:55  •  177 • Война
Масса непонятных новостей приходит в последнее время из Сирии. Среди них явно много фальшивой информации, но есть и правдивая. Все это явно говорит не в пользу того, что скоро настанет мир. Скорее, наоборот. Да, риск нового обострения, особенно на северо-западе Сирийской арабской республики, весьма и весьма высок. Не так давно сообщалось об очередном наступлении сепаратистов на севере провинции Алеппо. При этом турецкие военные якобы оказывали им помощь, наседая на асадитов с запада. Теперь вот доносятся тревожные вести об активизации столкновений Сирийской арабской армии с боевиками в центральных районах провинции Идлиб. Сообщается об участии российской авиации, правда, оно было весьма ограниченным. Однако это никак не помешало вооруженной оппозиции Сирии выступить с заявлением, что Москва и Дамаск нарушили условия перемирия, заключенного несколько месяцев назад Путиным и Эрдоганом. Следовательно, противники официальных сирийских властей оставляют за собой право предпринимать ответные действия.
Впрочем, эти «ответные действия» применялись и раньше, до того, как даже появился повод называть их «ответными» — боевики регулярно совершали и продолжают совершать нападения на прифронтовые позиции Сирийской арабской армии. То есть асадиты и их враги, в принципе, уже давно наплевали на это соглашение, разве что только никто еще не успел во все тяжкие удариться. Тем не менее, Россия и Турция продолжают создавать видимость того, что в Идлибе все нормально, все идет по плану. По крайней мере, они регулярно снаряжают совместные патрули в Идлиб, вдоль трассы М-4, значительный кусок которой находится под контролем местных сепаратистов.
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И так уж вышло, что эти мероприятия стали удобной возможностью для противников мира в САР разжигать войну и сеять противоречия. Так стало известно, что один из таких патрулей совсем недавно подвергся нападению. Речь о довольно мощном взрыве, который произошел близ деревни Кафр-Шлайя в тот момент, когда по этому участку дороги перемещались российские военные. Это уже пятнадцатый совместный патруль русских и турок, прошлый состоялся во вторник. Как то мы участились, не так ли? Значит, не все спокойно… При этом в последние разы использовалось очень много техники, в том числе «воздушные элементы», как сообщили представители турецкого министерства обороны в своем официальном Twitter-аккаунте. Это нормальная процедура, так она и проводится — без авиации могут возникнуть риски для тех, кто перемещается по земле, да и обзор значительно увеличивается и так далее. Масса очевидных преимуществ. Все это говорит о следующем — турки все же имеют какое-никакое влияние на местные группировки, раз им всегда без лишней шумихи удается выдворять боевиков с необходимых территорий. Более того они порой умудряются организовывать для русских индивидуальный променад: да, иногда наши военные перемещаются тут сами без турецкой охраны поблизости.
Однако каким-то образом на пути следования в этот раз возникло взрывное устройство. Очевидно, что боевики знали маршрут, знали время. Их оповестили и, видимо, приказали убраться в какой-то момент, но те предварительно решили оставить «подарок». Более того это не единичный случай. Ранее уже были атаки. И это где? В зоне самого важного в данный момент объекта провинции Идлиб. По какой-то причине Анкара и Москва не могут совместными усилиями сделать эту небольшую полоску земли безопасной. Все-таки это было одно из основных наших условий при заключении того самого перемирия. Ладно, у нас доступ ограничен, но туркам-то что мешает?
Также весьма примечательно, что идлибские боевики зачастую выдают эти свои провокации за победы над русскими, что может создавать неверное представление о положении дел в Сирии у населения Идлиба, а это чревато проблемами в будущем, когда провинцию все-таки будут окончательно освобождать. Так, на одном из местных ресурсов описывался случай, как российская военная полиция, столкнувшись с терактом, была обращена в бегство. «Я видел спины русских» — заявляет один из якобы свидетелей и организаторов теракта. Вроде бы информация ничтожна, но она при умелой подаче может быть воспринята как настоящая — взрыв был? Был. Русские уехали? Уехали. Патрулирование закончилось весьма быстро, и теперь районы оппозиции снова свободны от тех, кто мешает джихаду или еще чему-нибудь, чего так страстно хотят идлибские боевики.
К тому же на фоне этого у нас происходят какие-то непонятные вещи на востоке Сирии. Сценарии разные, но итог тот же — кто-то видел «спины русских». На сей раз палки в колеса ставят американцы. Правда для того, чтобы увидеть «спины русских», им не пришлось что-то взрывать или в кого-то стрелять.
Наша колонна вышла из Камышлы и направились на восток в сторону сирийско-ирако-турецкой границы (да, с некоторых пор наши военные начали сюда наведываться, по крайней мере, недавно они точно были здесь замечены — авт.). Но близ города Маликия на одном из участков дороги путь был прегражден американцами. В итоге заехать в город нам не дали и заставили развернуться. Наши ребята вернулись в Камышлы. Неприятно? Да, но, кажется, в этом уже нет ничего удивительного — американцы часто мешают нашим военным свободно перемещаться в восточной и северной Сирии, где под контролем дяди Сэма находится почти все. Только вот в последнее время янки дали слабину, а турки так запугали курдов, что они в надежде снискать российское расположение и, возможно, защиту стали без проблем пропускать в любые уголки так называемой Рожавы (самопровозглашенное курдское государство на севере и востоке Сирии — авт.) наших военных и, поговаривают, даже наемников. Вроде бы даже есть предварительная договоренность о строительстве целой военной базы близ той самой границы трех государств (Турции, Сирии и Ирака — авт.). Если так, то в ближайшем будущем Россия станет самой большой силой в САР, а потом вполне сможет составить американцам конкуренцию на всем Ближнем Востоке. Так что разговоры про «спины» и бомбы на дорогах — какая-то нелепа мелочь, которую-то и разглядеть едва возможно.
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Только вот это усиление может привести к обострению с Вашингтоном, который временно озадачен протестами и коронавирусом, но в будущем точно вернется в игру. В общем, давить на курдов надо осторожно, чтобы их гостеприимство не выветрилось с прибытием в Рожаву новой партии американского спецназа. При этом Москве придется умело манипулировать американо-турецкими переговорами по курдам — во-первых, Штаты увязнут в этом болоте надолго, во-вторых, Россия в какой-то момент сможет занять место арбитра, миротворца и тому подобное. В итоге курдам просто-напросто придется полагаться только на Москву. Недостаток этого плана — в какой-то момент придется замарать руки. Иначе курдов нам не продавить. Возможно, придется принимать определенное участие в сохранении турецко-курдского конфликта. Нет, не напрямую, но для Москвы весьма желательно, чтобы Анкара сейчас продолжала выражать недовольство курдским присутствием близ турецких границ и американским бездействием по этому поводу. Это больше похоже на американских подход, но кто сказал, что Москва не учится на своих и чужих ошибках?
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Благодаря стечению обстоятельств, Кремлю удалось ввязаться в сирийский конфликт, достичь ряда побед и заявить о себе как об одной и крупнейших сил не только региона, но и мира. Но когда выходишь на новый уровень, одних только танков, самолетов да генералов с заученными приказами недостаточно. Придется делать политику, которая сильно отличается от той, что наши власти делают сейчас.

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