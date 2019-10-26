«Выгнали в пустыню»: куда делись пропавшие в Сирии женщины

Десятки россиянок с детьми пропали после массового бегства из лагеря пленных на севере Сирии. В настоящий момент неизвестно местонахождение около 50 женщин, которые были задержаны за связи с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), пишет «Би-би-си».

Всего, по данным издания, выбравшись из лагеря Айн-Исса, известного как тюрьма для семей боевиков, исчезли около 100 человек — включая детей.

Лагеря, в которых содержались жены и дети террористов, в последнее время находились под контролем курдов. Однако после начала турецкой военной операции «Источник мира», направленной, в частности, против курдского ополчения, которое Анкара считает террористическими формированиями, эти лагеря остались без качественной охраны. После начала действий Турции на границе с Сирией курдам пришлось уйти с позиций.

При этом, несмотря на негативное отношение к действиям Анкары со стороны США, американский президент Дональд Трамп решил, что Вашингтон не станет дальше оказывать помощь курдам и вывел своих военных из региона.

При этом важным является тот факт, что курдские ополченцы были эффективной силой в борьбе с террористами запрещенной в России группировки «Исламское государство».

На начало турецкой операции в зоне ответственности подконтрольных курдам «Сирийских демократических сил» (СДС) находилось семь мест заключения для террористов, а также не меньше восьми лагерей для временно перемещенных лиц. При этом в половине таких лагерей содержались не сами экстремисты, а их захваченные жены и дети. По данным ООН, в тюрьмах и резервациях могло находиться около 110 тыс. человек из 36 стран мира, представляющих 72 национальности.

Курдское командование, согласно договоренностям с американцами, выделяло на охрану мест заключения и лагерей перемещенных лиц наиболее боеспособные подразделения.

После начала турецкой операции и отхода подразделений ВС США от границы с Турцией, что курдские лидеры восприняли как предательство, командующий СДС курдский полевой командир Омар Мазлум выступил с заявлением о том, что на фронт будут переброшены отряды, до этого выполнявшие задачи по охране нефтяных месторождений и границы с Ираком на юге провинции Дейр-Эз-Зор, а также подразделения, задействованные в обеспечении безопасности тюрем и лагерей.

«Выгнали курды»

Часть исчезнувших из лагеря Айн-Исса людей может быть задержана, сообщает телекомпания TRT. Так, в интернете появилась видеозапись, на которой несколько девушек в никабах, находящиеся в помещении, называют свои имена и говорят, что они «из России». Близкие ищут этих девушек уже неделю.

В настоящий момент они могут находиться в центрах содержания на территории Турции, а также в специальных лагерях на территории контролируемой Анкарой часть провинции Алеппо.

По словам одной из женщин, которая связалась с родственниками в Дагестане, отступавшие отряды выгнали матерей с детьми в пустыню: сирийские курды, охранявшие лагерь, сказали, что уходят с этой территории, и все жители лагеря должны пойти с ними, но многие отказались. Россиянки позвонили матерям в Дагестан, спрашивая, что делать — те посоветовали остаться в лагере и ждать прихода турецких войск, отмечает «Би-би-си».

«Курды просто ушли, распахнув все ворота лагеря. А через некоторое время несколько человек вернулось, и они сказали: если вы не уйдете через пять минут, мы подожжем ваши палатки. И они действительно подожгли лагерь, девочки только успели вытащить детей и несколько дорожных сумок», — передает слова пропавшей женщины ее родственница.

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Спустя некоторое время женщины были задержаны сирийцами, воевавшими на стороне Анкары. После пересечения турецкой границы на связь они не выходили.

Опасения, что вследствие военных действий на свободе могут оказаться сотни экстремистов, которые находились в плену у курдов, вызывали опасения с самого начала. В Анкаре же информацию о массовом бегстве заключенных называли ложной.