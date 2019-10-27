«Вычистим их»: Эрдоган пригрозил курдам

Турецкая армия начнет новую военную операцию против курдских формирований, если они не покинут 30-километровую зону безопасности на границе Турции и Сирии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы с РФ договорились, но если через 150 часов террористы останутся в оговоренной зоне, то мы продолжим делать то, что должны, мы сами возьмем зону под контроль и вычистим их. За стол переговоров с террористами не сядем», — приводит РИА «Новости» его слова.

Он также обратил внимание, что в последние дни на севере Сирии «происходят события исторического значения». Эрдоган отметил, что Турция «старается создать зону безопасности», о чем ранее была достигнута договоренность с российским президентом Владимиром Путиным. «Мы договорились с Россией очистить от террористов территории глубиной 30 км и протяженностью 340 км, затем мы с Россией приступим к совместному патрулированию», — напомнил глава Турции.

Встреча Путина и Эрдогана состоялась 22 октября в Сочи. По итогам шестичасовых договоров стороны заключили меморандум о взаимопонимании двух стран. В документе, в частности, прописаны основные положения по дальнейшим действиям по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии.

Соглашение состоит из 10 пунктов. В одном из них говорится о том, что на сирийскую сторону границы с Турцией будут введены подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут действовать за пределами зоны турецкой операции «Источник мира». Военные России и Сирии будут способствовать выводу курдских отрядов и их вооружения.

Вместе с тем у Турции остается контроль над теми территориями, которые она ранее заняла во время проведения своей военной операции.

9 октября Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира», которая проходит в зоне размещения курдов. Военные действия турецкой армии были направлены против запрещенной в его стране Рабочей партии Курдистана и террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России).

По словам главы Турции, у «Источника мира» три цели. Во-первых, турецкие власти собираются таким образом обезопасить южную границу от террористов. Во-вторых, они уверены, что операция поможет защитить территориальную целостность Сирии. В-третьих, она обеспечит возвращение сирийцев, которых Турция «не может бесконечно содержать».

О своей идее Эрдоган говорил более месяца назад. В начале сентября он предложил создать зону, в которой впоследствии могли бы спокойно жить все сирийские беженцы.

«У нас есть прекрасное предложение: давайте вместе создадим такую зону для них, построим им дома, вокруг сделаем сады, чтобы они там могли жить по-человечески, в безопасности. Не рыбу им дадим, а удочки. И им будет хорошо, и Турции полегчает», — уверен турецкий лидер.

Он отметил, что турецкая сторона хочет таким образом «принести мир на восток от Евфрата». Сначала США были намерены помочь Турции осуществить ее инициативу. Переговоры между странами прошли еще в августе. Тогда стороны договорились организовать координационный центр по совместным операциям и планируемой зоне. Однако, немного потянув время, американские власти отказались от этой идеи.

Тогда Эрдоган не стал ждать и объявил о самостоятельном проведении спецоперации. Против действий правительства Турции выступил ряд европейских стран, США (американский президент Дональд Трамп даже обещал «уничтожить» экономику этой страны), а также Сирия. Официальный Дамаск заявил, что проведение этой операции нарушает суверенитет и территориальную целостность Сирии.

Стоит отметить, что курды ранее находились под защитой американских войск. «США были в последние несколько лет самыми близкими союзниками курдов. В итоге Штаты бросили курдов и, по сути, предали их. Теперь же они предпочитают оставить курдов на границе и чуть ли не вынудить их воевать с турками», — обратил внимание пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он также обратил внимание на то, что если курдские формирования не отойдут, как того хотят турки, то «тогда придется отойти сирийским пограничникам и российской военной полиции». «И фактически оставшиеся курдские формирования попадут под каток турецкой армии», — считает представитель Кремля.