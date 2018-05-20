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«ВСУ в Донбассе применяли химоружие»

20 мая 2018, 19:24  •  100 • Война
Бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Мединский, активно принимавший участие в силовых операциях Киева в Донбассе, рассказал о применении украинской стороной химического оружия в регионе.
В своем обращении к президенту США Дональду Трампу, опубликованном на YouTube, Мединский рассказал о состоявшейся летом 2015 года конфискации химической лаборатории, находившейся в ведении добровольческого националистического батальона «Донбасс».
После этого химлаборатория была вывезена в Киев; украинские националисты, отметил ветеран АТО, производили в лаборатории не только химоружие, но и наркотики со взрывчаткой.
По словам Мединского, после этого исследования по созданию боевых отравляющих веществ «для поражения живой силы» производились на одной из военных баз ВСУ, и это оружие было применено в Донбассе, передает НСН.
Он также отметил, что украинские силовики «достаточно регулярно» применяют в Донбассе запрещенные методы ведения войны. Обращаясь к Трампу, Мединский заявил, что «готов дать показания в американских судах», а также повторить свои слова о применении ВСУ химоружия сотрудникам ФБР, АНБ и ЦРУ и «любым американским спецслужбам».
Он заявил, что обращается к хозяину Белого дома, потому что Трамп известен как «непримиримый боец с распространением оружия массового поражения во всем мире».
По словам первого зампреда комитета Государственной думы по образованию и науке Геннадия Онищенко, бывший украинский военнослужащий «обратился не по адресу», ведь это американская сторона несет ответственность за создание химоружия, передает ФАН.
Депутат заявил, что это армия и спецслужбы США «побуждают своих украинских коллег» к таким действиям. Онищенко добавил, что украинские добробаты — «бандиты, которые никому не подчинялись», и могли использовать — и наверняка использовали — все, что угодно, в том числе и химоружие.
Парламентарий подчеркнул, что ситуация в Донбассе в разы сложнее и опаснее: американцы «вкладывают огромные деньги в развитие биологического и токсинного направлений <…> и ни в чем не сомневаются».
Онищенко отметил, что сейчас Украина, фактически, находится под властью США и Пентагона, и на территории, подконтрольной Киеву, американская военщина хочет «замкнуть кольцо своих военных лабораторий вокруг России». Этот процесс, считает депутат, начался с территории других стран-лимитрофов: Казахстана, Грузии и Азербайджана.
Он добавил, что на Украине нет недостатка в специалистах-химиках, способных создавать химическое и биологическое оружие — ведь в советское время в УССР была «высокоразвитая химпромышленность, работавшая для нужд сельского хозяйства».
В апреле 2018 года в ДНР заявили, что разведка непризнанной республики получила информацию о подготовке Киевом инсценировки химической атаки для последующего выдвижения ложных обвинений в адрес ополченцев. По словам замкомандующего оперкомандования ДНР Эдуарда Басурина, провокация будет организована в преддверии чемпионата мира по футболу «по сирийскому сценарию». Кроме того, Басурин подчеркнул, что никакого оружия массового поражения, в том числе и химического, у ополчения нет.
Летом 2015 года ВСУ обвинили в применении химического оружия ополченцев ДНР. В ответ на это Эдуард Басурин заявил, что эти обвинения — грязная ложь, «распространяемая от имени добровольческого националистического батальона «Святая Мария».
Басурин подчеркнул, что обвинения в применении химоружия ополченцами представляют собой «лживую провокацию», которая является одним из пунктов плана киевского режима по воздействию на общественное мнение для начала «новой войны в Донбассе». Он добавил, что «вероятнее всего, украинские СМИ будут целенаправленно раскручивать данную тему, чтобы получить повод обвинить руководства республик в применении запрещенного оружия».
«Местные жители разобрали ботинки убитых бойцов»
«Мы призываем Россию и ОБСЕ использовать все возможные меры, чтобы не дать Украине развязать резню в сердце Европы, используя методы США на Ближнем Востоке»,
— подчеркнул представитель ополченцев.
Ранее «Газета.Ru» писала, что специалисты по экологии и горному делу предполагают, что в среднесрочной перспективе Донбасс с высокой долей вероятности падет жертвой техногенной катастрофы. Почти 15 тыс. квадратных километров окажутся в состоянии соленых болот, с разрушенными трубопроводами, шоссейными и железными дорогами, невозможностью капитального строительства и почти полным отсутствием собственных источников питьевой воды.
Процесс деградации будет сопровождаться десятками локальных гидроударов, эквивалентных средним землетрясениям мощностью в 3-4 балла по шкале Рихтера, способных вызвать повреждение и разрушение коммуникаций и строений. При этом дело может не ограничиться территорией самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, также существуют серьезные риски для Кубани и Азовского моря.
Причина в неконтролируемом «военном» процессе остановки угольных шахт. В последние годы водоотлив (откачка воды) на выработках в Донбассе сильно сократился, что привело к повсеместному подъему шахтных вод и затоплению нижних горных горизонтов. «Грязная» шахтная вода с большим количеством солей уже сейчас делает непригодными для питья большинство резервных источников воды в области, а также поступает в Северский Донец.

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