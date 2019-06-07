«ВСУ будут отвечать жестко»: Зеленский об обстрелах в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о неизменности дипломатической позиции Киева по прекращению огня в Донбассе и возвращению удерживаемых лиц, указано в сообщении его пресс-службы, опубликованном в пятницу.

Такое заявление глава государства сделал в связи с сообщениями украинских военных об артобстрелах позиций ВСУ в ночь на 7 июня,

в результате которых два украинских военных погибли и восемь получили ранения.

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР), в свою очередь сообщили, что украинские подразделения минувшей ночью обстреляли окрестности Горловки 122-мм снарядами.

«Обстрелы украинских военных — очевидная попытка в очередной раз сорвать процесс переговоров о прекращении огня. Кто бы ни отдал приказ, Вооруженные силы Украины будут отвечать жестко и в соответствии с ситуацией», — приводит слова Зеленского его пресс-служба. Он также подчеркнул, что в ситуации с применением артиллерии речь идет о «вопиющем» нарушении минских соглашений.

Президент также выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил за мужество и стойкость украинских военных, подвергшихся атаке.

Днем ранее в ОБСЕ заявили, что представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма выступил с предложением документально прописать «не стрелять в ответ» в этом регионе и ввести запрет на обстрел гражданских объектов. Эти идеи планируется обсудить в ходе заседания контактной группы 19 июня.

Такое предложение возмутило спикера Верховной рады Андрея Парубия. В ходе заседания парламента он заявил, что возможный запрет на «стрельбу в ответ» в Донбассе станет путем к капитуляции.

«Я лично хочу сообщить новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому, что запрет стрелять в ответ — это не путь к миру, это путь к капитуляции. И мы не позволим капитуляции Украины», — подчеркнул парламентарий.

Глава государства, по его мнению, должен скорректировать свою позицию по вопросу урегулирования конфликта на востоке Украины. Депутат также призвал президента «иметь уважение к украинским воинам».

Подполковник запаса Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко, в свою очередь, назвал заявление Парубия абсурдным.

«Заявление Андрея Парубия по итогам вчерашнего заседания в Минске просто абсурдно. Он считает, что Украина капитулирует, запрещая ответный огонь в Донбассе. Хотелось бы напомнить, что согласно договоренностям, подписанным в Минске, нет вообще понятия «ответный огонь»», — сказал Марочко РИА «Новости».

Он обратил внимание, что в соответствии с минскими соглашениями, прекращение применения оружия является общим.

Кроме того, Парубий, по словам представителя Народной милиции ЛНР, не учел тот факт, что самопровозглашенная республика отвела вооружение и технику на установленные дистанции в соответствии с минскими соглашениями. К тому же ЛНР, в отличие от Украины, не открывает огонь, заявил Марочко.

Ранее, по сообщению агентства, ДНР и ЛНР настаивали на необходимости принятия дополнительных меры для контроля перемирия. В частности, они отмечали запрет на ведение огня, в том числе ответного, публикацию приказов о прекращении огня и привлечение к ответственности за их нарушение.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины в ходе встречи в Минске 5 июня договорилась о подготовке к новому перемирию в Донбассе, сообщил полпред России на минских переговорах Борис Грызлов.

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«Стороны договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня для возможного подписания его уже на следующей встрече 19 июня», — отметил он.

По словам Грызлова, стороны достигли договоренностей по новому соглашению об установлении режима тишины на линии соприкосновения сторон.

Начало развода военных сил в районе станицы Луганской ожидается уже 10 июня.

При этом, как отметил российский полпред, у сторон существует непонимание по поводу того, что новое соглашение в обязательном порядке должно предусматривать дополнительные реально действенные меры контроля над соблюдением перемирия. «Важно, чтобы Киев выполнил те обязательства, которые уже выполнили Донецк и Луганск», — подчеркнул он.

На сегодняшний день стороны по-прежнему продолжают вести огонь. 7 июня Следственный комитет России возбудил пять новых уголовных дел после обстрелов в Донецке и Луганске с 30 мая по 1 июня, сообщили на сайте СК. Украинских военнослужащих подозревают в применении запрещенных средств и методов ведения войны.

По версии следствия, Вооруженные силы и Национальная гвардия Украины стреляли из тяжелых видов оружия по населенным пунктам Коминтерново, Ленинское, Веселое ДНР, а также по поселку Донецкий в ЛНР. В результате стрельбы пострадали шесть человек, в том числе ребенок.