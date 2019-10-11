«Вопрос выживания»: Анкара не откажется от операции в Сирии

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, отвечая на угрозы президента США Дональда Трампа ввести жесткие экономические санкции из-за операции в Сирии, заявил, что действия турецкой стороны — это вопрос ее национальной безопасности.

«Независимо от того, кто угрожает экономическими санкциями, это вопрос выживания для нас. Мы делаем все возможное для будущего нашей страны, нашего народа, нашего государства. Мы также видели, что даже наши союзники склоняются встать на сторону террористической организации. Они не выбирают сторону своего союзника, Турции. Таким образом, если случится что-то серьезное с Турцией завтра, они не будут стоять на нашей стороне. Мы сами должны будем принять меры против террористов», — сказал Чавушоглу в эфире телеканала CNN Turk.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что Турция имеет полное право проводить операции на основании соглашения, подписанного Анкарой и Дамаском в 1998 году в турецком городе Адана.

Этот договор позволяет турецкой стороне предпринимать необходимые меры по борьбе с террористами в случае, если этого не могут сделать сами сирийские власти, обратил внимание министр. К тому же он добавил, что перед операцией на северо-востоке Сирии Анкара уведомила об этом другие страны и международные институты.

При этом в самой Сирии не считают, что у Турции есть право на проведение военной операции на территории арабской республики. Глава МИД САР Валид Муаллем 28 сентября в ходе 74-й сессии ГА ООН называл попытки Вашингтона и Анкары создать зону безопасности на севере государства нарушением международного права и Устава ООН. Он подчеркнул, что США и Турция сохраняют незаконное военное присутствие в Сирии.

Муаллем назвал американскую и турецкую стороны «высокомерными», поскольку они обсуждают создание «зоны безопасности» на севере Сирии так, будто речь идет о реализации этого плана на американской или турецкой территории.

По словам Чавушоглу, Турция намерена создать «зону безопасности» глубиной в 30 км, но в некоторых местах она, возможно, будет несколько меньше. Он также подчеркнул, что операция в САР направлена исключительно против террористов, но не против гражданского населения. «Гражданских лиц мы защитим, как делали ранее. Террористы не смогут использовать гражданских лиц в качестве живых щитов», — заверил он.

Турецкий министр также рассказал о трудностях сотрудничества Анкары и Вашингтона в условиях сирийского конфликта. Он напомнил, что США сначала пообещали вывести своих военных, но не сделали этого.

После этого Турция и Соединенные Штаты, по словам главы ведомства, договорились о совместном патрулировании, но оно оказалось «косметическим».

Как утверждает Чавушоглу, при этом США «продолжали поставлять оружие YPG (курдским Отрядам народной самообороны, против которых и направлена турецкая операция)». «Мы терпели это долго, но наконец нашему терпению пришел конец. Мы приняли это решение согласно ситуации на поле», — заявил глава МИД Турции.

Он подчеркнул, что Вашингтон не может запретить турецкой авиации участвовать в операции. «США говорят, что без разрешения их координационного центра в Катаре ни один самолет не взлетит. Но мы здесь боремся с терроризмом. И решения ООН по борьбе с терроризмом есть», — напомнил Чавушоглу и добавил, что речь идет о воздушном пространстве Сирии, где у Соединенных Штатов нет права командовать.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии. Она направлена против запрещенной в его стране Рабочей партии Курдистана и террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), уточнил он. Турки осуществляют свои действия совместно с формированиями «Сирийской свободной армии».

По словам турецкого лидера, операция преследует три цели: обезопасить южную границу Турции от террористов, защитить территориальную целостность Сирии и обеспечить возвращение на родину сирийцев, которых его страна «не может бесконечно содержать».

Уже на следующий день после начала операции в министерстве национальной обороны Турции сообщили, что войска государства уничтожили 174 террориста в ходе операции «Источник мира». Как уточнили в ведомстве, целями атак были боевики Рабочей партии Курдистана и «Сил народной самообороны». По информации телеканала «Аль-Арабия», из-за ударов со стороны Анкары за сутки погибли 17 мирных жителей.

Незадолго до этого телеканал «Аль-Маядин» со ссылкой на источники в «Демократических силах Сирии» (ДСС, союз курдских и арабских группировок) сообщил, что в столкновениях с курдскими формированиями погибли по меньшей мере 14 турецких военнослужащих.

После начала военной операции американский лидер пригрозил «разрушить турецкую экономику», если Анкара «перейдет границы» дозволенного. Президент США также пообещал нанести «сильный удар», если Турция не будет «играть по правилам».