Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Готовы поделиться опытом": Китай поддержал Россию в наведении порядка...
«Нафтогаз» предложил услуги «Газпрому» после решения суда ЕС по OPAL
"В ход шли самые глупые контрмеры": NI рассказал о "сумасшедшем п...
Реальная оппозиция украинского Парламента
Главная / Война

«Военный ответ»: Трамп накажет обидчиков Саудовской Аравии

16 сентября 2019, 14:54  •  25 • Война
Президент США Дональд Трамп предупредил, что Вашингтон готов к решительным действиям в отношении тех, кто стоит за атакой на саудовские нефтяные объекты. Он написал в своем твиттере, что у американской стороны есть предположения относительно того, кто должен нести ответственность. Вместе с тем он призвал Саудовскую Аравию самостоятельно указать на тех, кто, по ее мнению, осуществил атаку, и сообщить США, на каких условиях им следует действовать.
Как сообщает газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников, администрация Трампа рассматривала возможность «военного ответа», хотя «некоторые в Пентагоне призывали к сдержанности».
По информации издания, накануне американский лидер провел встречу с министром обороны Марком Эспером. Впрочем, ее подробности не приводятся.
Саудовская Аравия является крупнейшим экспортером и одним из трех крупнейших производителей нефти. В ночь на субботу, 14 сентября, десять летательных аппаратов атаковали два саудовских объекта: завод Абкайк на востоке страны и месторождение Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияда. Оба они принадлежат государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco. Абкайк является крупнейшим в мире нефтеперерабатывающим комплексом, рядом с которым проживают западные специалисты. Хурайс — это второе по величине месторождение нефти в королевстве. После атак на обоих объектах вспыхнул пожар, но позже власти сообщили о его локализации. В Саудовской Аравии уточнили, что персонал не пострадал.
Ответственность за эту атаку взяли на себя поддерживаемые Ираном йеменские повстанцы-хуситы. Мятежники объявили, что намерены продолжать атаковать саудовские объекты. «Наши предстоящие операции будут расширяться и будут еще более болезненными, если саудовский режим продолжит свою агрессию и блокаду», — предупредил представитель хуситов Яхья Сари.
Госсекретарь США Майк Помпео отказался верить в то, что объекты атаковал именно Йемен. Он указал на отсутствие доказательств этого и обвинил в нападении непосредственно Тегеран. «Тегеран стоит за приблизительно 100 атаками на Саудовскую Аравию, пока [президент Ирана Хасан] Роухани и [глава МИД Ирана Мохаммад Джавад] Зариф делают вид, что предпринимают дипломатические усилия. На фоне призывов к деэскалации Иран провел беспрецедентную атаку, направленную против мировых энергетических поставок», — написал Помпео в твиттере.
Он предупредил, что США планируют привлечь Тегеран к ответственности.
МИД Ирана назвал обвинения Помпео ложными, безосновательными и неприемлемыми с дипломатической точки зрения. Представитель иранского внешнеполитического ведомства Аббас Мусави отметил, что «США проводят политику максимального давления в отношении Тегерана, которая все больше напоминает тактику максимальной лжи».
После атаки на саудовские нефтяные объекты королевство сократило производство почти вдвое: до 5,7 млн баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 млн. Это привело к тому, что мировые цены на сырье подскочили в среднем на 12%-13%. Иногда рост доходил и до 19%.
Эксперты считают, что стоимость нефти может вырасти до $100 за баррель, сообщает Reuters. По их мнению, это произойдет, если ситуация с саудовскими нефтеперерабатывающими заводами не нормализуется в течение 30 дней.
Аналитик Боб Макнелли предположил, что стоимость нефти может увеличиться на $15-20 за баррель в ближайшую неделю. Другой специалист Грег Ньюман спрогнозировал первоначальное подорожание нефти всего на $2, а через некоторое время — на $7-10.
Вместе с тем Саудовская Аравия настроена оптимистично: она планирует уже к 16 сентября восстановить нефтедобычу на треть, сообщает The Wall Street Journal. Источник издания отметил, что власти королевства не ожидали таких негативных последствий в первые часы после начала атаки. По его словам, страна надеется, что рынок не будет испытывать дефицита, пока она будет восстанавливать свои запасы. «Мы должны быть в состоянии вернуть два миллиона баррелей нефти... к завтрашнему дню [понедельнику]», — подчеркнул источник.
При этом Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, пишет, что на восстановление потребуется несколько недель, а не дней.
Как сообщил Дональд Трамп, в связи с такими обстоятельствами он разрешил выделить нефть из стратегического резерва США, чтобы стабилизировать рынок. Президент уточнил, что американские резервы могут быть использованы в случае необходимости. По словам главы государства, выделить эту нефть можно будет в количестве, достаточном для сохранения рынков обеспеченными нефтью.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



25
Источник
Похожие новости
13 сентября 2019, 21:54
Не можем объявить войну России: Турчинов хочет ядерное оружие
14 сентября 2019, 04:24
«Гауляйтер Праги»: Чехия вызвала посла РФ из-за Мединского
15 сентября 2019, 19:24
Новые поставки: Турция получила вторую батарею С-400
14 сентября 2019, 20:39
Спецоперация США: сын Усамы бен Ладена убит
13 сентября 2019, 18:39
После победы. Некоторые итоги Второй мировой войны
16 сентября 2019, 01:54
«США надо извиниться»: Захарова вступилась за Сербию
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 сентября 2019, 01:39
«Невероятный цинизм»: в России отреагировали на призыв посла США к сербам «шире смотр...
16 сентября 2019, 08:24
Записки Колорадского Таракана. Весь мир театр, и только Украина – цирк!
16 сентября 2019, 01:54
"Достал паспорт - а он русский или венгерский": Жириновский описал "до...
16 сентября 2019, 05:09
"Я раскрываю схемы воровства в мировом масштабе": Российский бизнесмен пред...
16 сентября 2019, 11:24
«Нафтогаз» предложил услуги «Газпрому» после решения суда ЕС по OPAL
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 сентября 2019, 13:39
«Вы там держитесь!» Навальный бежал из страны после обысков в его штабах
15 сентября 2019, 22:39
Украине придется перекачивать российский газ в ЕС даже без контракта с Москвой - источник
14 сентября 2019, 20:39
Украинская ГТС вместо "Северного потока": "Нафтогаз" сделал "заманчивое" предложение "Газпрому"
15 сентября 2019, 09:39
Сноуден хочет уехать из России: "Я бы очень хотел, чтобы Макрон предоставил мне убежище"
14 сентября 2019, 01:09
Отправили на Запад $522 млрд, а теперь "президент прикроет"? Пронько прямо рассказал о "сложных годах", которые ждут каждого из нас
10 сентября 2019, 12:39
"Они вообще в каком мире живут?" Говоря о "живодерской пенсионной реформе" и 4-дневной неделе, Михеев не сдержался
11 сентября 2019, 11:24
"Если приглядеться к снимкам": Эксперт назвал общее между терактом 9/11 в США и рейсом МН17
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.