«Вместо сына главаря ИГИЛ* русские убили родственников Асада»

Кто такой Абу Бакр аль-Багдади? Еще пять лет назад это имя практически никому не было известно, во всяком случае, за пределами Ирака и окраин соседних с ним государств.

Спустя всего лишь год о нем заговорил весь мир, все средства массовой информации публиковали о нем статьи. И по известности среди террористов он уступает, пожалуй, только давно почившему Усаме бен Ладену. Биография его не особенно хорошо изучена, и часто одни и те же журналисты сами себе противоречат, когда приводят какие-нибудь очередные «факты» из жизни террориста. Но кое-что известно наверняка. Так, до войны в Ираке Багдади был теологом, и большую часть времени проводил в религиозных институтах. На заре американской интервенции он переквалифицировался из ученого в пропагандиста, агитировавшего изгнать врагов ислама из Ирака.

О том, принимал ли он лично участие в каких-либо военных вылазках, неизвестно, но при аресте он не был вооружен. Какое-то время американские военные держали его в тюрьме, а затем выпустили, посчитав, что никакой опасности он не представляет. Как же они тогда заблуждались. Через восемь лет после освобождения Абу Бакр Багдади встанет на некоторое время у руля альянса террористических организаций «Фронт ан-Нусра**» и «Исламское государство* Ирака». Альянс распадется, и Джебхат ан-Нусра перестанет подчиняться Багдади, но для последнего это не будет большой потерей, потому что к 2014 году его уже провозгласят халифом Исламского государства, теоретически претендующего на захват чуть ли не всех мусульманских стран мира, впрочем, террористы допускали захват даже всей планеты. Под его контролем окажутся многочисленные города Сирии, Ирака, а так же небольшие территории в Ливии, Афганистане, Египте и, по слухам, даже в Пакистане.

По этой причине Багдади стал очень известен, и, как это обычно бывает, помимо правдивой информации в прессе начали всплывать сомнительные материалы. Появились многочисленные бывшие жены Багдади, утверждавшие то одно, то другое. Потом вдруг оказалось, что глава псевдохалифата чрезвычайно плодовит, ибо всех тех людей, кого хоть раз назвали сыном или дочерью Багдади, просто не счесть.

В общем, почти всю информацию о Багдади сложно проверить, оттого и вероятность подтверждения невелика. Так, например, недавно было сообщено о гибели сына лидера террористов. Предположительно он был убит при нападении, когда пытался вместе с группой боевиков отбить у российско-сирийских союзников электростанцию в Хомсе.

Австралийский эксперт Джон Блакслэнд полагает, что к подобного рода информации следует относить скептически.

— Жизнь таких изгоев, как Багдади — это закрытый мир. Он действует по принципу мембраны — информация внутрь поступает, но наружу практически не выходит. В его окружении, конечно, могут находиться шпионы, принадлежащие к враждебным Исламскому государству сторонам, но предоставляемая ими информация недоступна общественности. Сколько раз уже было объявлено о его гибели, но он все время воскресал и выступал с очередными проповедями или обращениями. Если бы он на самом деле умер, об этом сразу бы сообщили. США, Россия, Асад заинтересованы в том, чтобы его ликвидация была причислена к их заслугам. Тот, кто опередит остальных, будет считаться истинным победителем Исламского государства. Но пока нет никаких фактов, никто даже точно не может сказать, где он находится. Поэтому все новости о его гибели можно назвать фальшивыми. В Сирии все новости необходимо проверять, иногда даже то, что кажется очевидным. Насчет сына Багдади тоже нельзя ничего сказать. Кто там погиб, никто не знает, а имя этого человека ни о чем не говорит и, тем более, ничего не доказывает.

«СП»: — Террористы сами распространили эту информацию через свои каналы.

— В Исламском государстве достаточно специалистов, которые давно осознали эффективность такого средства, как дезинформация. Возможно этот человек, которого они назвали мертвым, сейчас готовит какой-нибудь террористический акт в совсем другой части Сирии. Это маскирует их реальные планы, и, возможно, именно сейчас они водят Асада за нос.

«СП»: — Есть множество методов борьбы с дезинформацией, и если Дамаск ими не располагает, то Россия — точно.

— Я не сомневаюсь, что у России есть много отличных специалистов и уникальных средств ведения информационной войны, но в Сирию Россия пришла не за этим. Здесь она вряд ли будет анализировать какую-нибудь информацию, предоставляемую террористами. Зачем тратить на это время и вносить изменения в уже спланированную операцию? Нет, российские самолеты и сухопутные силы просто уничтожат ту территорию, откуда может исходить опасность. Часто это приводит к гибели тех, кто не должен был погибнуть. Например, известно, что часть родственников Асада во время войны перешла на сторону оппозиции. Они стали его врагами, но при этом он вряд ли желал им гибели, однако, русских это мало интересовало. Они (родственники Асада -авт.) погибали, как и все остальные повстанцы, оказавшиеся на пути у российской военной машины. Вероятно, русские не убивали сына Багдади, но они точно убили нескольких родственников сирийского диктатора.

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*Движение «Исламское государство» (ИГИЛ) — решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

* *Группировка «Джебхат ан-Нусра"(Фронт ан-Нусра) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года была признана террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.