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«В театр или на кладбище»: как Кадыров встретит террористов

21 октября 2019, 13:24  •  13 • Война
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о готовности его республики противостоять боевикам террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), которые могут бежать из Сирии на Северный Кавказ.
«Чеченская Республика готова обеспечить безопасность в нашем регионе, у нас подготовлены спецподразделения. Мы не те, которые были в 1999 году, у нас совсем другие взгляды в обществе. Мы с удовольствием их примем, но в театр или на кладбище, куда дадим билеты — еще неизвестно», — сказал глава Чечни в эфире передачи Первого канала «Большая игра».
Он также обрушился с критикой на политику стран Запада, которая, по его мнению, способствует существованию террористических организаций.
Кадыров убежден, что речь идет не о простых исламистах, «которые захотели строить исламское государство», а о людях, подготовленных западными спецслужбами.
«Да, они разбежались в Сирии, но все равно их хозяева соберут и будут использовать против нас. У них задачи Америки, Запада, Европы развалить наше суверенное государство», — заявил глава Чечни.
Кроме того, он пообещал, что Россия, благодаря президенту и своим вооруженным силам, наведет порядок в Сирии. Он подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин «своих не бросает», а арабская республика — это союзное для России государство.
Кадыров также передал слова уроженцев Чечни, которые служат в Сирии. Как они рассказывают, жители САР «со слезами на глазах» подходят к российским солдатам и просят их не покидать территорию страны.
Накануне журналист Die Welt Михаэль Штюрмер выпустил материал, в котором утверждал, что Владимиру Путину удалось одержать в Сирии «победу без войны» из-за решения его американского коллеги Дональда Трампа вывести войска с территории республики и наложить санкции на Турцию.
Автор статьи отметил, что после вывода войск США из САР ничто и никто не помешает Путину вести «большую игру» за власть, чтобы расширить влияние Москвы на ближнее зарубежье и евразийскую зону безопасности.
Штюрмер обратил внимание, что «Россия, казалось, навсегда уступила» в этой игре в начале 1990-х годов, но теперь ситуация «в корне изменилась».
Американский президент принял решение вывести свои войска с северо-востока Сирии 7 октября, что привело к массовому бегству террористов из тюрем. Газета The New York Times со ссылкой на два источника из числа должностных лиц США сообщала, что из-за военной операции Турции в САР американская сторона упустила порядка 50 обладающих ценной информацией боевиков террористической группировки «Исламское государство». Они совершили побег из тюрем, находившихся под охраной курдских формирований в составе коалиции «Сирийских демократических сил» (СДС).
Как рассказали собеседники издания, 13 октября несколько сотен радикалов воспользовались паникой и сумятицей, чтобы совершить побег из центра временного содержания в Сирии.
Помимо них, из лагеря для временно перемещенных лиц сбежали около 700 членов семей боевиков.
Источники газеты утверждают, что в тюрьмах и центрах временного содержания на севере арабской республики находились примерно 11 тыс. человек, из которых 9 тыс. — сирийцы и иракцы, а 2 тыс. — заключенные из почти 50 стран, власти которых отказались возвращать их на родину.
Вашингтон начал выводить свои войска в связи с намерением Турции провести на северо-востоке Сирии военную операцию, о начале которой было объявлено 9 октября. Она получила название «Источник мира». Официально Анкара утверждает, что ее цель — создание буферной зоны, которая стала бы защитным поясом для турецкой границы. Туда власти Турции намерены вернуть сирийских беженцев.
В целом эта операция направлена против курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG, крупнейшее подразделение курдско-сирийского альянса СДС), которых Анкара считает террористами.
При этом для американской стороны YPG — союзники в борьбе с террористами ИГ.
Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем 28 сентября в ходе 74-й сессии ГА ООН обратил внимание, что попытки Турции и США создать зону безопасности нарушают международное право и Устав ООН. К тому же, как он напомнил, США и Турция сохраняют незаконное военное присутствие в арабской республике.

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