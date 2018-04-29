«В случае кризиса в Москве начнется война с Россией»

Украина начнет военное наступление на Россию, как только почувствует политическую шаткость в Москве, рассказал лидер запрещенной в РФ националистической организации «Братство» Дмитрий Корчинский.

По его словам, украинские власти заняли стратегию выжидания. При этом, считает лидер радикалов, в случае открытой войны Киев попытается отвоевать как можно больше территорий, передает ФАН.

«В случае кризиса в Москве такое наступление станет возможным и начнется масштабная война с Россией. Таким кризисом можно будет воспользоваться и освободить Донбасс, Крым, Кубань и все, что мы захотим, все, на что у нас хватит сил», — заявил Корчинский.

Десять дней назад министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в своем твиттере рассказал, что обсудил с помощником госсекретаря США Уэссом Митчеллом план по «возвращению» Крыма и Донбасса, передает RT.

«С заместителем госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом очень детально обсудили план возвращения Донбасса и Крыма по стратегии step by step», — написал украинский дипломат.

В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что считает неуместным упоминание Крыма в подобном контексте, отметив, что «судьба регионов России не обсуждается ни с какими государствами».

Между тем Аваков заявил, что принял решение сформировать подразделения дорожной полиции почему-то для двух российских регионов — Крыма и Севастополя. В Крыму эту инициативу восприняли с юмором.

«Не знаю, какие спецподразделения собираются создавать на Украине. Особенно с учетом того, что у них осталось целых полторы патрульных машины, да и на те не хватает денег, чтобы обеспечивать их топливом.

Поэтому я подозреваю, что где-то в центре Крещатика они нарисуют контур Крыма, и по нему эта одна несчастная оставшаяся патрульная машина будет ездить. Видимо, это и станет большим и серьезным результатом деятельности ведомства, которое возглавляет господин Аваков», — заявил министр внутренней политики, информации и связи республики Крым Дмитрий Полонский.

Несколькими днями ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак заявил, что противостояние между Москвой и Киевом продолжается уже 300 лет.

Он отметил, что Россия пытается «дестабилизировать обстановку» на территории Украины. По словам замминистра, «попытки расшатать ситуацию под тем или иным соусом» продолжатся на территории всей страны «без исключений».

В марте нынешнего года депутат Верховной рады Украины, бывший лидер украинской радикальной экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в России) Дмитрий Ярош заявил, что у Киева есть возможности для того, чтобы совершить военное наступление на Россию и захватить Краснодарский край и Ростовскую область. При этом,

по словам Яроша, украинским военным для победы над Россией необходимо «зачистить» Донбасс от «антигосударственного элемента», а также силой вернуть Крым под юрисдикцию Украины.

«Если мы касаемся Донбасса — это, конечно, освобождение территории и ее зачистка от всякого деструктивного антигосударственного элемента… Это возвращение Крыма, безусловно», — сказал экс-глава экстремистского объединения.

После этого, как отметил Ярош, можно будет подумать о захвате остальной российской территории.

«Главное — вернуть территории, а потом мы подумаем. Будет уже другое время, там молодежь — у нас Кубань, Донщина, Воронеж», — сказал украинский парламентарий.

Тогда же командир батальона морской пехоты вооруженных сил Украины Вадим Сухаревский заявил, что конфликт в Донбассе должен закончиться «как минимум на границе России и Украины». Военный добавил, что лично ему хотелось бы, чтобы украинские войска дошли до центра Москвы — до станции метро «Сухаревская». В январе нынешнего года Аваков призывал Нацполицию и Нацгвардию готовиться к работе на территории Донбасса и Крыма.

«Будет та фаза нашей жизни, когда вам придется вместе с Национальной полицией заходить в районы Донецкой и Луганской областей и Крыма, освобожденные от оккупации, нужно будет правильно поставить работу», — сказал глава украинского ведомства.

Он отмечал, что это будет «очень тяжелая работа». В ответ на это председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников предложил украинскому националисту проследовать несколько дальше средней полосы России, передает НСН.

«Чего Воронеж-то? Может, Воркуту, например? Там и тюрьма ему приготовлена», — сказал парламентарий.

В том же месяце глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона уважает территориальную целостность Украины в границах, установленных после референдума в Крыму.

«Как недавно сказал президент Владимир Путин, мы заинтересованы в том, чтобы минские договоренности были выполнены в полном объеме без каких-либо изъятий. Мы продолжаем уважать территориальную целостность Украины в тех границах, которые сложились после референдума в Крыму, который был проведен в полном соответствии с международным правом», — заявил российский дипломат.