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«В правовое поле»: в Киеве нашли решение для Донбасса

19 ноября 2019, 12:24  •  236 • Война
Чтобы разрешить конфликт на востоке Украины, необходимо уйти от политических оценок в правовое поле, считает депутат фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин. В эфире программы «Эпицентр украинской политики» на телеканале NewsOne он призвал действующее руководство страны отталкиваться от неудачного опыта предшествующей украинской власти.
Нардеп убежден, что нужно юридически проанализировать ситуацию в Донбассе и покончить с политическими оценками.
«Хватит оценивать людей по принципу «ваши — наши», — возмутился политик.
На Украине нередко звучат предложения о возможных вариантах решения вооруженного конфликта, который длится уже более пяти лет. В середине сентября председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что для прекращения боевых действий Украина должна «чем-то пожертвовать».
По словам депутата от партии «Слуга народа», для решения проблемы на компромисс должен пойти не только Киев, но и другая сторона — самопровозглашенные республики Донбасса. При этом он отметил, что Украина не готова рассматривать внесение изменений в конституцию страны «про особый статус Донбасса». Гетманцев выразил мнение, что федерализация в конечном итоге приведет к распаду Украины.
В то же время он признал, что разрешить конфликт в Донбассе силой оружия невозможно, и посоветовал отказаться от «иллюзий».
В конце февраля депутат Верховной рады, лидер «Оппозиционной платформы — за жизнь» Юрий Бойко отмечал, что украинский конфликт может быть урегулирован только дипломатическим и политическим путем.
«Без мирных переговоров не решаются подобные конфликты — это показывает мировой опыт. Надо иметь официальную делегацию, официальные директивы, выходить на прямые переговоры и выносить вопрос на референдум. Если народ поддержит — надо выходить на мирный договор… все это открыто, под гарантию РФ. Иного пути мир не придумал», — говорил Бойко в эфире телеканала NewsOne.
Он подчеркнул, что решения конфликта не может быть без компромисса с обеих сторон.
В мае прошлого года полномочный представитель РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов обратил внимание, что власти Украины делают ставку, в первую очередь, на решение конфликта в Донбассе силовым путем, а план политического урегулирования у Киева отсутствует. Таким образом он прокомментировал смену формата антитеррористической операции в Донбассе на операцию объединенных сил, о которой бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко объявил 30 апреля.
Грызлов подчеркнул, что для мирного урегулирования ситуации стороны конфликта должны следовать «формуле Штайнмайера», которая предполагает предоставление Донбассу особого статуса и амнистию участников противостояния с обеих сторон. «Очевидно также, что слова президента Украины о начале военной операции вызовут дополнительную тревогу у жителей Донбасса и объективно будут способствовать дальнейшему отталкиванию Донецка и Луганска от Украины», — обратил внимание российский полпред.
Он выразил уверенность, что смена формата силовой операции в регионе не может привести к миру.
По его словам, Россия как посредник в урегулировании этого конфликта воспринимает такую риторику как деструктивную. В Москве считают, что она нацелена на внутреннее потребление очень узкими националистическими слоями украинского общества, в сильной зависимости от которых находилось действовавшее тогда украинское руководство. Грызлов выразил надежду, что в реальности эти действия не приведут к обострению противостояния и никак не отразятся на безопасности жителей районов конфликтной зоны.
Кроме того, он призвал Киев выполнить свои обязательства, согласно минским соглашениям. «Украина постоянно утверждает о своей верности минским соглашениям и другим договоренностям «нормандского формата», и мы надеемся, что, несмотря на воинственные кличи и боевую раскраску, руководство Украины обеспечит и соблюдение текущего режима прекращения огня, и постепенное пошаговое выполнение одобренных Советом Безопасности ООН минских соглашений в целом», — сказал полпред РФ.

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