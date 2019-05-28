«В нормальном состоянии»: в Косово освободили россиянина

Один из двух задержанных косовской полицией россиян-сотрудников миссии ООН по делам временной администрации в Косове (МООНК), Михаил Краснощеков, освобожден, сообщили в пресс-службе миссии.

По словам заместителя представителя генсека ООН Фархана Хака, Краснощеков на данный момент находится в нормальном состоянии.

Ранее миссия сообщила о задержании на севере Косова и Метохии двух сотрудников ООН. Там отметили, что это произошло во время акции косовской полиции. В МООНК выразили глубокую обеспокоенность в связи с событиями в северной части Косова. Там отметили, что сотрудники внимательно следят за развитием ситуации в стране в целом и задержанием двух сотрудников ООН косовской полицией в частности.

В сообщении, опубликованном на сайте миссии, указали, что обоих сотрудников миссии после задержания перевели в больницу для лечения травм.

«Мы устанавливаем точные обстоятельства в тесной координации со всеми международными учреждениями на местах», — подчеркнули в тексте.

Глава косовской Миссии ООН Захир Танин призвал немедленно освободить своих подчиненных.

При этом президент Сербии Александр Вучич ранее в ходе обращения к депутатам в парламенте сообщил только об одном задержанном россиянине — Краснощекове. Об этом Сербия проинформировала российскую сторону.

Глава непризнанной республики Косово Хашим Тачи объяснил задержание российского сотрудника миссии ООН тем, что он оказывал сопротивление полиции.

«Задержаны должностные лица и граждане различных национальностей. Также был задержан один русский, который попытался помешать полиции в этой акции», — сообщил лидер Косова. По его словам, задержания осуществлялись в рамках борьбы с преступностью.

Сложившаяся ситуация вызвала возмущение российского посольства в Сербии. Там также призывали к немедленному освобождению своего соотечественника, о задержании которого известно в РФ.

Действия Косово также резко осудили и в МИД РФ. «Задержание осуществлено несмотря на то, что россиянин обладает дипломатическим иммунитетом сотрудника ООН.

Рассматриваем этот вопиющий акт как еще одно проявление провокационной линии косовоалбанской верхушки»,

— указали в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, в министерстве потребовали от миссии ООН предоставить исчерпывающую информацию по случившемуся и предпринять усилия для освобождения Краснощекова (на момент публикации заявления Россия была уведомлена только о его задержании).

Поведение косоваров российские дипломаты назвали прямым следствием многолетнего потакания им со стороны Евросоюза и США. Из-за такого отношения, как написали в заявлении МИД по поводу случившегося, косовские деятели привыкли, что все их провокации сходят им с рук.

28 мая на территории Косова начались волнения. Проживающие на севере самопровозглашенной республики сербы возвели баррикады и начали оказывать сопротивление действиям косовских полицейских. По сообщению телеканала РТС, на улицах были слышны выстрелы.

По словам репортера канала, на улицах сербских муниципалитетов Зубин-Поток и Косовска-Митровица на севере Косово и Метохии звучали сирены и выстрелы. Были развернуты силы косовского спецназа МВД (ROSA). Местные жители устанавливали на улицах баррикады. В ходе их штурма были ранены по меньшей мере два серба и один албанец-полицейский.

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В ходе перестрелки спецназа с неизвестным противником, по сообщению СМИ, было выпущено как минимум 200 пуль. Полиция задействовала также светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Беспорядки начались после того, как около шести утра в этот день в самопровозглашенной республике по подозрению в причастности к организованной преступности и убийству полицейского в 2011 году арестовали 13 этнических сербов.

После начала волнений президент Сербии Александар Вучич приказал привести вооруженные силы Сербии в полную боевую готовность, сообщили на РТС.

Представитель Бюро правительства Сербии по Косову и Метохии Марко Джурич сообщил Евросоюзу о готовности сербских властей жестко реагировать на продолжение Приштиной применения сил спецназа против невооруженного сербского населения.

Выступая перед сербским парламентом, Вучич заявил о необходимости определить дальнейшую политику страны в отношении Косово. По его мнению, Сербия должна признать потерю контроля над ситуацией в Косово. Сербский лидер также призвал не продолжать «ложь и самообман». Он подчеркнул, что нужно прекратить обманывать собственных граждан о власти Белграда в этом регионе.

Он также призвал правительство страны выбрать путь развития отношений с самопровозглашенной республикой: сохранить замороженный конфликт или развивать контакты с ней.

По словам главы государства, он придерживается мнения о необходимости налаживания контакта с Приштиной.

Вучич признал, что Сербия потерпела серьезное национальное поражение, потеряла территорию и понесла значительные экономические убытки.