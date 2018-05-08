«В Донбассе как не было, так и нет российских войск»

Украинский президент Петр Порошенко в интервью телекомпании CBS, которое было показано во вторник, заявил, что почти 50% ополченцев самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик составляют граждане Российской Федерации. Их численность, по словам Порошенко, составляет до 50 тысяч добровольцев.

Порошенко подчеркнул, что у Киева есть «подтвержденные цифры» того, что начиная с 2014 года численность военнослужащих Вооруженных сил России в рядах ополчения ЛНР и ДНР «было от 10 тысяч до 2,5 тысяч человек».

Президент Украины заявил, что лишь международные силы миротворцев смогут «стабилизировать ситуацию в Донбассе». Также он убежден, что миротворческий контингент не может соседствовать с «пребывающими в регионе российскими войсками».

«Это инструмент для того, чтобы оказывать давление на Россию, чтобы она вывела войска», — отметил Порошенко, добавив, что после «вывода» регулярных частей ВС РФ в Донбассе будут проведены выборы.

Слова Порошенко опровергли в оперативном командовании Донецкой народной республики.

«Порошенко заявил, что половина тех, кто воюют за ДНР и ЛНР, являются российскими гражданами. При этом он назвал такие цифры.... Выходит, что Порошенко раскрыл военную тайну, ему известна численность нашей армии? Но, конечно, это неправильные цифры», — заявил замкомандующего оперкомандованием ДНР Эдуард Басурин в интервью ФАН.

Также ополченец отметил, что в Донбассе «как не было, так и нет» кадровых российских войск. Басурин заявил, что в ДНР и ЛНР никогда не скрывали, что на их стороне воюют добровольцы из России — но даже тут Порошенко наврал: «Откуда он их (эти цифры) взял, непонятно».

В свою очередь, писатель и доброволец ДНР с российским гражданством Захар Прилепин отметил, что с помощью подобных заявлений Петр Порошенко работает на новейшую украинскую мифологию, в которой Киеву удобно существовать «без стыда».

«Всё это ерунда, не имеющая никакого отношения к действительности. Сейчас 90-95% армии ДНР – это местные жители. Порошенко об этом прекрасно осведомлён. Он не желает сознаваться, что воюет с гражданами Донбасса, потому что ему это неприятно, его это унижает, выставляет в дурном свете перед Западом.

Сотни тысяч украинских блогеров, литераторов, политиков продолжают нести эту бесстыдную ахинею, чтобы не признавать кровь на своих руках. Для красоты картины придумывают разнообразную мифологию относительно российской армии», - заявил он в интервью НСН.

В то же время заместитель командира батальона спецназа армии самопровозглашенной Донецкой народной республики подтвердил, что украинские солдаты ежедневно гибнут в Донбассе.

«Люди у них гибнут каждый день, но они каждый день в этом не будут сознаваться, так как рейтинг Порошенко упадёт. Во-вторых, обстреливают друг друга все постоянно, в ежедневном режиме. Боевые действия не прекращались практически никогда...», - заключил Прилепин.

Еще весной 2017 года заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что Киев не смог в судебном порядке доказать присутствие российской армии в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

«Мы не можем пока, несмотря на все старания, юридически доказать присутствие на Донбассе регулярной российской армии», — заявил Тука интернет-изданию «Апостроф».

«Мы можем рвать на себе по сто вышиванок в день. Но это же не решение вопроса! Это абсолютно чисто эмоциональные вещи. Такое могут позволять себе разве что депутаты, работая на свой электорат. Обманывая его. Манипулируя им», — добавил Тука.

Прилепин пояснил, зачем Порошенко нужна сказка про российских военных в Донбассе.

«Для своего душевного успокоения украинские власти стали продвигать идею, что в Донбассе воюют не жители Донбасса, а россияне», — пояснил писатель. По его словам, в Киеве «прекрасно осознавали, кто восстал».

«Они видели 300 тысяч человек, которые захватывали администрации в Донецке, Луганске, Харькове. Видели народных губернаторов, и все отлично понимали. А потом они стали бомбить Донбасс, и в Киеве сразу стало неудобно говорить об убийстве собственных граждан», — пояснил Прилепин.