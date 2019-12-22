«В чистом поле»: Лавров рассказал о разведении сил в Донбассе

Во время обсуждения трех новых участков разведения сил в Донбассе украинская сторона предложила зоны, отведение сил в которых никак не повлияет на жизнь местного населения, так как они располагаются в «чистом поле», отметил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

«Украинская сторона, по моим данным, предложила три участка в чистом поле, где разведение никакого влияния на безопасность людей не окажет», — отметил российский министр в эфире передачи «Большая игра» на «Первом канале».

Основной темой программы стал прошедший 9 декабря саммит в «нормандском формате». Почти две недели назад лидеры России, Украины, Франции и Германии встретились в Париже, чтобы провести переговоры по урегулированию внутриукраинского конфликта в Донбассе. Лидеры «нормандской четверки» также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня на юго-востоке Украины.

Помимо этого, стороны формата обратились к контактной группе с призывом обеспечить обмен пленными в Донбассе «всех на всех» до конца года и предоставить Красному Кресту «полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам».

Что касается разведения сил и средств сторон конфликта, то предполагалась, что это произойдет сразу и по всей линии соприкосновения. Но президент Украины Владимир Зеленский не согласился на такое развитие событий. По мнению Лаврова, глава государства не пошел на такой шаг, потому что у него связаны руки.

Министр иностранных дел рассказал, что во время саммита «нормандской четверки» Зеленский заявил, что не может поддержать отведение вооружения сторон на всей линии, «потому что это очень отдаленная цель».

Глава Украины напомнил участникам переговоров, что разведение на трех пилотных пунктах вблизи станицы Луганской и сел Петровское и Золотое заняло у него больше пяти месяцев. В связи с чем он сделал вывод, что полное разведение сил и средств противников займет порядка 7-10 лет.

«Поэтому он может согласиться только на то, чтобы «нормандский формат» призвал Контактную группу согласовать разведение еще в трех точках. На это Путин сказал: давайте запишем, но параллельно с призывом «развестись» в трех точках давайте скажем, что мы в принципе за то, чтобы разведение сил и средств состоялось по всей линии соприкосновения. Категорический отказ», — рассказал Лавров на программе «Большая игра».

По мнению российского министра, отказ Зеленского является «серьезным показателем» того, что у украинского лидера, «видимо, связаны руки» даже по ключевому вопросу его политики. Когда Зеленский избирался на пост президента страны, одним из основных положений его предвыборной программы было обещание прекратить войну и сделать так, чтобы перестали гибнуть люди.

«Он либо имеет какие-то обязательства перед теми, кто не хочет никакого прекращения конфликта, либо просто понимает, что у него могут быть проблемы дома», — отметил глава МИД России.

Как отмечал источник «Коммерсанта», присутствовавший на встрече лидеров стран, глава Украины якобы обратил внимание присутствующих, что в следующий раз они могут встретиться уже с новым президентом. «Когда [Владимира Зеленского] в очередной раз все стали попрекать минскими соглашениями, он взмолился: «Послушайте, если я сейчас пойду договариваться по этим минским соглашениям, то в следующий раз вы будете разговаривать с другим президентом!» — приводит издание слова собеседника.

Если эти слова имели место быть, то скорее всего они были вызваны массовыми митингами оппозиции, которые прошли в Киеве накануне и в день саммита. Оппозиционеры требовали, чтобы глава страны настаивал на своем, не шел на компромиссы, и чтобы он не пересекал «красные линии».

В частности, вышедшие на улицы столицы украинцы требовали от Зеленского не соглашаться на выборы в самопровозглашенных республиках Донбасса до тех пор, пока Украина не установит свой контроль над российской границей в этой части страны. Зеленский во время встречи эти «линии» не пересек, настаивая на позиции Киева относительно ряда вопросов.