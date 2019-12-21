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«Устарела»: Россия заблокировала резолюцию по Сирии

21 декабря 2019, 04:54  •  84 • Война
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Бельгии, Германии и Кувейта о предоставлении трансграничной гуманитарной помощи Сирии через три пункта пропуска. При этом Совет Безопасности ООН также не поддержал российскую резолюцию по этому вопросу, передает ТАСС.
Перед голосованием постпред России в ООН Василий Небензя предупредил, что Москва выступит против инициативы трех стран. «Российская Федерация проголосует «против» проекта резолюции «гуманитарной тройки» по механизму трансграничной помощи в Сирии», — пообещал он.
По его словам, принимаемая из года в год резолюция за эти шесть лет «устарела и не учитывает тех изменений, которые произошли в Сирии с 2014 года, когда впервые принималась резолюция 2165».
Германия, Бельгия и Кувейт предлагают на год продлить действие документа, согласно которому действует режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию – без согласования с Дамаском. Согласно резолюции, которая действует до 10 января 2020 года, гуманитарные учреждения ООН и их партнеры для перевозок могут использовать маршруты через линии конфронтации и пункты пропуска Баб-эс-Салям, Баб-эль-Хава, Эль-Ярубия и Аль-Рамата.
Кроме того, «гуманитарная тройка» считает, что можно исключить последний пункт пропуска — Аль-Рамата.
За документ проголосовали 13 стран, однако постоянные члены СБ — Россия и Китай — выступили против, поэтому на документ было наложено вето.
Россия предлагает свою альтернативу. Так, Небензя напомнил, что официальный Дамаск контролирует в настоящее время большую часть территории страны. Поэтому, уверен российский дипломат, в трансграничной доставке помощи в эти районы больше нет необходимости.
Перед тем, как представить альтернативный вариант резолюции, постпред России отметил, что российская сторона «никогда не была в восторге от так называемых трансграничных гуманитарных операций, но шла на это, учитывая условия «на земле» в Сирии». Он добавил, что сейчас Россия предлагает «продлить этот механизм на полгода, оставив два самых необходимых пункта пропуска из четырех», передает ТАСС.
Таким образом, российский документ предполагает закрытие переходов на границах Сирии с Иорданией и Ираком, оставляя лишь переходы на границе с Турцией — Баб-эс-Салям, Баб-эль-Хава.
Однако и этот проект не был поддержан. Российский вариант не набрал необходимых девяти голосов в Совбезе ООН. За него проголосовали только пять стран, против — шесть, воздержались четыре, сообщает «РИА Новости».
Как отметил постпред Китая Чжан Цзюнь, «операции помощи должны координироваться с правительством Сирии, чтобы соответствующие товары не могли попасть в руки террористам». Вместе с тем китайский представитель обвинил в «лицемерии и двойных стандартах» страны, проголосовавшие против резолюции Москвы.
В то же время представитель Сирии заявил 19 декабря, что Германия, Бельгия и Кувейт в своем проекте резолюции игнорируют то, что большая часть гуманитарной помощи оказывается в руках террористов, говорится на сайте ООН.
По итогам голосования 20 декабря Василий Небензя выразил мнение, что проигравшими в итоге остались жители Сирии, так как Совбез ООН не смог прийти к компромиссу при рассмотрении резолюции о продлении трансграничной помощи.
«Хотим задать риторический вопрос: кто сегодня победил? Никто. А кто проиграл? Проиграли те самые сирийцы, о которых, как нас сегодня заверяли те, кто заблокировал нашу резолюцию, они неустанно пекутся», — обратил внимание российский постпред.
Китайский представитель, в свою очередь, отметил, что гуманитарную помощь Сирии пришлось предоставлять именно из-за действий Запада. «Нынешняя ситуация в Сирии как раз является результатом ошибочных действий определенных сторон, поэтому кому нужно задуматься над своими действиями? Они должны ответить на вопросы, поставленные нам», — приводит ТАСС слова Чжан Цзюня. Таким образом дипломат ответил на «необоснованные обвинения, выдвинутые США и другими странами в» адрес Китая.

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