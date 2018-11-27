«Указ вообще был отменен»: военное положение по-украински

Администрация президента Украины Петра Порошенко обнародовала обновленный указ, которым вводится в действие решение СНБО о военном положении в стране. В обновленном указе исправлена допущенная ранее ошибка, о которой сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.

В газете «Правительственный курьер» 27 ноября был опубликован указ Порошенко о введении военного положения на территории страны. Однако в тексте опубликованного документа были несоответствия с принятым указом: срок военного положения обозначили в 60 дней, а действие распространялось на всю территорию страны.

Однако сам Петр Порошенко, выступая с обращением на телевидении, заявлял о 30 днях. За этот срок проголосовали депутаты, чтобы не помешать проведению президентских выборов. Согласно законодательству Украины, во время военного положения проведение выборов в стране невозможно. Кроме того, военное положение решили ввести не на всей территории страны, а только на Винницкую, Донецкую, Запорожскую, Луганскую, Николаевскую, Одесскую, Сумскую, Харьковскую, Херсонскую, Черниговскую области и внутренние воды Украины в Азово-Керченской акватории.

«Объявление об опровержении будет напечатано. Данный указ вообще отменен», — написала Климпуш-Цинцадзе. Тем не менее, во вновь опубликованной версии указа говорится, что он действует с момента публикации.

Ранее сообщалось о публикации указа президента Петра Порошенко о введении военного положения на Украине на 60 суток. Текст документа предусматривал введение военного положения с 14.00 26 ноября. Однако документ был принят ближе к полуночи и для его вступления в силу требуется официальная публикация в СМИ. Таким образом, закон фактически вступит в силу 28 ноября.

Военное положение было поддержано тремя бывшими президентами Украины: Леонидом Кравчуком, Леонидом Кучмой и Виктором Ющенко. Они обратились к Верховной раде с призывом одобрить инициативу, при этом гарантировав проведение на Украине выборов президента.

Таким образом, действие военного положения закончится за два месяца до предполагаемой даты проведения выборов президента Украины. По конституции страны, они должны пройти 31 марта 2019 года.

Решение о введении военного положения было принято после инцидента в Керченском проливе. 25 ноября три корабля военно-морских сил Украины пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 24 члена экипажа кораблей в данный момент находятся на территории России. Трое из них ранены, однако, им оказана необходимая медицинская помощь.

Украинские военные моряки уже дали показания. Видеозапись допроса опубликовала ФСБ. В показаниях задержанные сообщили, что получали требования российских пограничников покинуть территориальные воды, однако сознательно решили их проигнорировать. В ФСБ также заявили, что среди задержанных есть сотрудники СБУ.

По факту нарушения государственной границы России возбуждено уголовное дело.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что решение о введении военного положения является внутренним делом Киева, при этом очевидна «закамуфлированная окраска» такого шага.

«Потенциально также введение военного положения в ряде регионов может нести угрозу для эскалации напряженности в конфликтном районе», — добавил Песков. Он уточнил, что речь идет о юго-восточной части страны.

Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что никакой угрозы для Крыма введение военного положения не представляет, так как на полуострове достаточно сил и средств.