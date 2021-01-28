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«Угроза вторжения не снята»: в Киеве испугались «Искандеров»

28 января 2021, 00:10  •  126 • Война
Экс-глава Службы внешней разведки Украины Виктор Гвоздь
Россия может начать «широкомасштабную наступательную операцию» на Украине с использованием крылатых и тактических ракет, считает экс-председатель украинской Службы внешней разведки Виктор Гвоздь.
По его словам, за последние несколько лет Россия существенно нарастила вооружение на южном и западном направлениях, а в скором времени там будут размещены оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», передает РИА «Новости».
«На сегодняшний день угроза вторжения не снята. Группировка, с того времени во много раз более мощная, находится на границе с Украиной, и каждый день она усиливается», — посетовал генерал.
«Искандер» предназначен для уничтожения систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальности до 500 км. Среди прочего, комплекс может быть оснащен ядерными ракетами мощностью до 50 килотонн (это в три раза мощнее атомной бомбы «Малыш», сброшенной на Хиросиму в 1945 году).
Днем ранее СВР Украины выпустила информационный бюллетень под названием «Белая книга». В нем спецслужба называет Россию главной угрозой украинской нацбезопасности.
«Основным источником угроз безопасной среде на Украине и вокруг нее в ближайшие годы будет оставаться Российская Федерация», — говорится в бюллетене.
Разведчики заявили, что Россия угрожала и в течение ближайших лет будет угрожать безопасности Европы и Украины.
«Курс на закрепление статуса глобального игрока и признания так называемых российских интересов», который выбрало российское руководство, — основной источник угроз, полагают в украинской СВР.
При перечислении как внешнеполитических, так и внутренних проблем Украины (в том числе — экологических и энергетических) вина возлагается на Россию и ее стремление отстаивать свои интересы.
В начале нынешнего месяца советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил в эфире канала Politeka, что Киев готов «перейти в наступление», если Украине придется воевать с Россией.
«Украина стала бы для них Афганистаном, только покруче: у нас же полный комплекс вооружений. Мы вообще единственная страна в мире, которая применяет весь комплекс вооружений по Российской Федерации», — указал дипломат.
Он добавил, что Украина уже отстреляла по России больше ста «самых крутых» ракет из своих оперативно-тактических комплексов. По его словам, некоторые из них «попали в цель». Вместе с тем советник уточнил, что с Киевом после такого наступления «ничего страшного не произошло».
Арестович полагает, что «круче ракет, которые есть у ВС Украины, может быть только ядерное оружие».
В СВР Украины же заявили, что Россия якобы планирует «вторжение» на территорию Херсонской области. Москве это, по данным спецслужбы, необходимо для установления контроля над дамбой Северо-Крымского канала.
На якобы возможность полномасштабной войны с Россией указывал и украинский президент Владимир Зеленский.
«Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война. Мы никуда не пойдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы: и мужчины, и женщины», — подчеркнул он.
По словам Зеленского, он думает, что власти России сами прекрасно понимают, что война с Украиной — это плохо.
В свою очередь, российская сторона постоянно заявляет, что не имеет никаких враждебных планов по отношению к Украине. При этом, как обращал внимание председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, Москва «никому не угрожает, но не допустит разговора языком силы, тем более военной силы».
«Даже в гипотетическом режиме любая попытка применения силы в отношении российского Крыма любо другой составной части российской территории будет для Украины смерти подобно. И это должны все понимать», — предупредил сенатор.
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Экс-глава Службы внешней разведки Украины Виктор Гвоздь
Экс-глава Службы внешней разведки Украины Виктор Гвоздь
Экс-глава Службы внешней разведки Украины Виктор Гвоздь
Радо НВ/YouTube

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