«Угроза вторжения не снята»: в Киеве испугались «Искандеров»

Россия может начать «широкомасштабную наступательную операцию» на Украине с использованием крылатых и тактических ракет, считает экс-председатель украинской Службы внешней разведки Виктор Гвоздь.

По его словам, за последние несколько лет Россия существенно нарастила вооружение на южном и западном направлениях, а в скором времени там будут размещены оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», передает РИА «Новости».

«На сегодняшний день угроза вторжения не снята. Группировка, с того времени во много раз более мощная, находится на границе с Украиной, и каждый день она усиливается», — посетовал генерал.

«Искандер» предназначен для уничтожения систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальности до 500 км. Среди прочего, комплекс может быть оснащен ядерными ракетами мощностью до 50 килотонн (это в три раза мощнее атомной бомбы «Малыш», сброшенной на Хиросиму в 1945 году).

Днем ранее СВР Украины выпустила информационный бюллетень под названием «Белая книга». В нем спецслужба называет Россию главной угрозой украинской нацбезопасности.

«Основным источником угроз безопасной среде на Украине и вокруг нее в ближайшие годы будет оставаться Российская Федерация», — говорится в бюллетене.

Разведчики заявили, что Россия угрожала и в течение ближайших лет будет угрожать безопасности Европы и Украины.

«Курс на закрепление статуса глобального игрока и признания так называемых российских интересов», который выбрало российское руководство, — основной источник угроз, полагают в украинской СВР.

При перечислении как внешнеполитических, так и внутренних проблем Украины (в том числе — экологических и энергетических) вина возлагается на Россию и ее стремление отстаивать свои интересы.

В начале нынешнего месяца советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил в эфире канала Politeka, что Киев готов «перейти в наступление», если Украине придется воевать с Россией.

«Украина стала бы для них Афганистаном, только покруче: у нас же полный комплекс вооружений. Мы вообще единственная страна в мире, которая применяет весь комплекс вооружений по Российской Федерации», — указал дипломат.

Он добавил, что Украина уже отстреляла по России больше ста «самых крутых» ракет из своих оперативно-тактических комплексов. По его словам, некоторые из них «попали в цель». Вместе с тем советник уточнил, что с Киевом после такого наступления «ничего страшного не произошло».

Арестович полагает, что «круче ракет, которые есть у ВС Украины, может быть только ядерное оружие».

В СВР Украины же заявили, что Россия якобы планирует «вторжение» на территорию Херсонской области. Москве это, по данным спецслужбы, необходимо для установления контроля над дамбой Северо-Крымского канала.

На якобы возможность полномасштабной войны с Россией указывал и украинский президент Владимир Зеленский.

«Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война. Мы никуда не пойдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы: и мужчины, и женщины», — подчеркнул он.

По словам Зеленского, он думает, что власти России сами прекрасно понимают, что война с Украиной — это плохо.

В свою очередь, российская сторона постоянно заявляет, что не имеет никаких враждебных планов по отношению к Украине. При этом, как обращал внимание председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, Москва «никому не угрожает, но не допустит разговора языком силы, тем более военной силы».

«Даже в гипотетическом режиме любая попытка применения силы в отношении российского Крыма любо другой составной части российской территории будет для Украины смерти подобно. И это должны все понимать», — предупредил сенатор.