«Убивают и насилуют»: экс-депутат рассказал о преступлениях ВСУ

Бойцы ВСУ совершают в Донбассе преступления против мирного населения, причем с начала конфликта на юго-востоке Украины – с 2014 года – по настоящее время количество этих преступлений только растет, – об этом рассказал бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко и в доказательство выложил на своей странице в фейсбуке фото соответствующих документов.

В посте представлены документы за подписью, например, министра обороны Украина Степана Полторака, экс-начальника Генерального штаба — главнокомандующего Вооруженными силами Украины Виктора Муженко и других украинских высокопоставленных военных.

«Власти Украины рассказывают по всем своим телеящикам, средствам массовой информации, что «мы есть не оккупанты, а освободители. И нас Донбасс встречает, чуть ли не с цветами, с радостью, с хлебом, с солью». Сегодня мне попали в руки очень интересные документы. Отчет о правонарушениях ВСУ в отношении гражданского населения в Донецкой и Луганской областях в 2014 и 2015 годах», — пояснил бывший парламентарий.

Среди представленных преступлений, случай, когда пьяный контрактник ВСУ проник в частный дом, и во время изнасилования девушки убил ее отца. Также, указан инцидент с убийством в частном доме солдатами ВСУ двух женщин, одна из которых – 1938 года рождения. Также, упоминаются наезды на пешеходов со смертельным исходом. Все это проделывалось украинскими военными в пьяном виде, передает НСН.

«Также я перевел на русский язык статистические данные о преступлениях так называемых «воинов света». Они есть самые настоящие мародеры, убийцы, грабители, разбойники, насильники, хулиганы.

Эти факты и сегодня скрываются от граждан Украины. СМИ их «не замечают». Эти факты и эти документы были направлены министру обороны С. Полтораку, который для меня является военным преступником, убийцей собственного народа», — резюмировал Журавко.

Неделей ранее боец ВСУ в состоянии алкогольного опьянения прострелил ногу своему сослуживцу, сообщил офицер пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко.

По его словам, инцидент произошел возле населенного пункта Золотое-4: между военнослужащими произошел конфликт, переросший в драку, и тогда один из них воспользовался штатным оружием. Стрелявший попытался скрыть этот факт от своего командования. Злоумышленник заявил, что его сослуживец якобы получил ранение во время обстрела народной милиции.

В конце июня руководитель пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов сообщил, что полковник из штаба Операции объединенных сил (ООС) до смерти избил свою подчиненную.

«Главный оперативный дежурный командного пункта штаба ООС в приступе ярости избил женщину-военнослужащую, которая впоследствии от полученных травм скончалась», — сказал представитель ополченцев.

По его словам, командование ВСУ изо всех сил старается скрыть произошедшее. При этом по факту смерти женщины-солдата было возбуждено уголовное дело, отметил он.

Как сообщил Филипоненко, 18 июня

в районе населенного пункта Троицкое пьяный командир взвода одного из подразделений 30-й бригады ВСУ в Донбассе расстрелял своих подчиненных, попытавшихся покинуть позиции.

По словам офицера пресс-службы вооруженных сил ЛНР, военный открыл огонь на поражение из автомата по трем бойцам. Солдаты получили ранения и впоследствии были доставлены в больницу Троицкого района.

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В мае нынешнего года бойцы ВСУ отказались выполнять приказ и застрелили своего командира, рассказал Даниил Безсонов. По словам военного, командир 35-й бригады ВСУ Николай Палас приказал офицеру 88-го батальона капитану Голику возглавить диверсионно-разведывательную группу и осуществить вылазку на территорию ДНР.

При этом Палас руководствовался исключительно личными мотивами – получить одобрение за проведение операции.

«Подчиненные Голика отказались выполнять приказ, мотивируя это результатом прошлой провальной вылазки и потерей личного состава. Голик призвал подчиненных к совести, потом перешел к угрозам военным трибуналом и тюремным заключением. В ходе перепалки один военнослужащий из автомата выстрелил в командира», — пояснил Безсонов.

В прошлом месяце боец ВСУ расстрелял своих боевых товарищей за физические унижения. Инцидент произошел в районе населенного пункта Новотроицкое. Солдат 35-й бригады морской пехоты, переживавший унижения со стороны сослуживцев, открыл по ним огонь из автомата.

Один военнослужащий — матрос Иващенко — погиб, еще трое получили ранения, уточнил Безсонов, ссылаясь на данные разведки ДНР. Военнослужащего задержали. Боец в тот момент он находился под воздействием наркотиков, передает ФАН.