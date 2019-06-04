«У нас нет долгих лет»: Зеленский решил, что делать с Донбассом

У украинских властей есть конкретные предложения по активизации переговорного процесса по урегулированию ситуации на востоке страны, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе брифинга. По его словам, эти идеи будут представлены на встрече трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске 5 июня.

«У нашей группы уже есть конкретные предложения. У нас нет долгих лет для прекращения войны и продолжения «Минска». И я бы хотел, чтобы эти предложения были с понятными сроками выполнения того или иного пункта... У нас есть действительно очень конкретные предложения, новые решения, но никто территорией и суверенитетом Украины торговать не собирается», — подчеркнул Зеленский.

Он также сообщил, что за последнее время он провел переговоры с украинскими партнерами из США, Франции, Германии и других стран Евросоюза. В ходе них как раз обсуждался вопрос прекращения войны в Донбассе.

«У нас есть общая позиция — это восстановление наших переговоров по Донбассу в нормандском формате и разблокировка минского процесса», — отметил украинский лидер.

На том же брифинге он сообщил о возвращении экс-президента Леонида Кучмы на пост главы украинской делегации в трехстороннюю контактную группу по Донбассу.

Он представлял Украину в группе с начала переговоров в 2014 году и до конца сентября 2018 года. На этом посту Кучму сменил бывший премьер-министр и министр обороны страны Евгений Марчук. Бывшему президенту Украины сейчас 80 лет, он считается одним из уважаемых политиков на постсоветском пространстве. К тому же, он давно и хорошо знает президента России Владимира Путина. С российской стороны контактную группу возглавляет экс-глава Госдумы Борис Грызлов.

В пресс-службе главы украинского государства подчеркнули, что за время работы Кучмы в трехсторонней группе были остановлены полномасштабные боевые действия на востоке Украины, проведена серия обменов военнопленными, а также начата работа по восстановлению разрушенной инфраструктуры региона. На встрече Зеленского с членами украинской делегации обсуждались перспективы активизации переговорного процесса и необходимые для этого шаги.

Указ о назначении Кучмы уже готов. «Уполномочить президента Украины в 1994-2005 годах Леонида Кучму представлять Украину в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях», — гласит документ.

В пресс-службе украинского лидера уточнили, что Кучма будет осуществлять свою деятельность в группе на общественных началах.

Сам экс-президент Украины заявил, что не мог оказаться от предложения нового главы государства представлять интересы страны в контактной группе. «Я в это время не смог не согласиться с таким предложением, потому что, действительно, Украина переживает не самые легкие времена в своей истории», — пояснил он.

На встрече с Зеленским Кучма назвал одним из главных вопросов проблему безопасности.

При этом он отметил, что есть вопросы, которые требуют законодательного урегулирования со стороны Украины. Кучма заявил, что раньше работал «в качестве свадебного генерала, сейчас будет работать на благо страны».

Зеленский и до своего вступления в должность главы государства, и после заявлял, что главная его цель на этом посту — прекращение огня в Донбассе.

Вместе с тем прогресса в урегулировании ситуации в регионе пока не наблюдается. Недавно Зеленский был в расположении украинских военных в зоне боевых действий. В ходе своего визита президент пообщался с украинскими военными и расспросил их об условиях содержания украинской армии.

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Но сразу после этого в ополчении сообщили об усилении огня со стороны украинских военных.

«Преступное военное командование, пытаясь выслужиться перед новым верховным главнокомандующим, прибывшим в зону ООС [операции объединенных сил], усилило интенсивность обстрелов населенных пунктов республики», — заявил представитель народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) при этом связывают эскалацию конфликта не с конкретным визитом Зеленского в зону боевых действий, но в принципе с его приходом к власти.

Такую позицию высказал министр чрезвычайных ситуаций ЛНР Евгений Кацавалов.

«С момента вступления в должность <…> президента Украины Владимира Зеленского значительно увеличилось число повреждений объектов гражданской инфраструктуры, при этом продолжают страдать мирные жители», — отметил он.

По словам главы ведомства, всего с 20 мая — со дня инаугурации Зеленского — повреждения зафиксированы в трех населенных пунктах, пострадали несколько человек, были повреждены объекты инфраструктуры (ЛЭП).