«У нас есть план»: США готовы атаковать Калининград

Главнокомандующий американских ВВС в Европе Джеффри Ли Харригян заявил журналистам, что у США есть план прорыва российских средств противовоздушной обороны (ПВО) в Калининградской области.

«Если нам придется пойти туда и уничтожить, к примеру, интегрированную систему ПВО Калининграда, пусть не будет никаких сомнений, у нас есть план», — передает Breaking Defense слова генерала.

Он рассказал, что необходимые для этого маневры отрабатываются.

По его словам, Вашингтон постоянно обдумывает эти планы и в случае необходимости приведет их в действие. В чем именно они заключаются, генерал не уточнил, но заверил, что в случае российской агрессии из Калининграда ответ США будет всесторонним, быстрым и эффективным.

По данным Breaking Defense, если американская сторона действительно решит атаковать, то в этом случае будет осуществляться всестороннее наступление, включающее в себя нападение с воздуха, земли, моря, космоса, атаки в киберпространстве и радиоэлектронную борьбу.

Западные политики и высокопоставленные военные регулярно заявляют о «российской угрозе», но Москва неоднократно заверяла, что Россия никогда не будет ни на кого нападать. Глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что в альянсе прекрасно знают об отсутствии у Москвы подобных планов, но просто ищут повод для размещения близ российских границ большего количества техники и батальонов.

Двумя днями ранее американские специалисты проекта Science and Global Security (SGS) разместили на YouTube ролик, демонстрирующий возможные сценарии развития ядерного конфликта между Россией и странами НАТО, в том числе с США.

«SGS разработана симуляция вероятной эскалации военных действий между Соединенными Штатами и Россией с учетом реалистичных позиций ядерных сил, целей и оценки количества смертельных случаев. Согласно подсчетам, в течение первых нескольких часов конфликта будут убиты и ранены свыше 90 млн человек», — указано в подписи к видео. Количество жертв конфликта подсчитали при помощи программы NUKEMAP.

Инициатором нанесения первого ядерного удара в представленном ролике стала Москва, атаковавшая позиции США на границе Польши и Германии.

Вашингтон ответил на это ракетным ударом по Калининградской области, после чего конфликт принял глобальный масштаб и распространился, в частности, на территорию Северной Америки.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин назвал эту модель войны «полным бредом». Он исключил ядерный конфликт в принципе и призвал членов НАТО задуматься об отношении американцев к жизням и интересам европейцев.

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Он обратил внимание, что в мире находится огромное количество атомных электростанций, поэтому в случае нанесения ударов территория будет заражена на сотни лет. Кроме атомных электростанций есть еще различные промышленные предприятия, в том числе использующие в своей деятельности химикаты, склады с боеприпасами, гидротехнические сооружения, дамбы и подобное. По словам Шерина, разрушение всех этих объектов приведет к необратимым катаклизмам, последствиям, которые сделают эту территорию абсолютно ненужной. Таким образом он объяснил бессмысленность такой войны.

Парламентарий также отметил, что у России есть система неотвратимого удара, когда в случае, «если даже некому будет нажать кнопку», автоматика направит крылатые ракеты с ядерной боеголовкой в сторону противника.

«Естественно, воевать с этой Европейской частью, с этим материком, могут только американцы, которые находятся совершенно на другом материке, за океаном, и им плевать, что там будет с их союзниками — Германией, Польшей, Францией. Я уверен, что это проблема, которая должна интересовать, в первую очередь, членов НАТО, чтобы они реально понимали, что они для американцев исключительно разменный материал, и их интересы и в принципе существование не рассматриваются. Американцам все равно, по какой территории наносить удар из-за океана, они хотят попасть по территории Калининграда, при этом не учитывают, какие натовские страны окружают эту территорию. Это полный бред», — подчеркнул Шерин.

Что касается самих жителей Евросоюза, в случае военного конфликта между Россией и США они бы предпочли остаться в стороне, пишет шведская газета Svenska Dagbladet со ссылкой на результаты опроса Европейского совета по международным отношениям. Согласно ему, 53-85% европейцев хотели бы сохранить нейтралитет, однозначную поддержку Вашингтону выразили 3-19% жителей 14 стран ЕС, а на сам союз полагаются до 60% респондентов.

Газета объяснила такие показатели слишком активным продвижением Вашингтоном позиции «Америка превыше всего».

Но больше всего журналистов обеспокоил факт, что некоторые опрошенные открыто заявили о поддержке России в возможном конфликте.