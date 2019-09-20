Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Сдерживает понимание, что просто победить не удастся»: в США представили три сц...
На своей волне: Deutsche Welle грозят закрытием за публикации о Кавказе
«Удобный инструмент для «сдерживания» России»: о чём будут говорить Трамп и Зеле...
Русские ПВО или русский истребитель? В небе над Сирией уничтожили израильский бе...
Главная / Война

«У нас есть план»: США готовы атаковать Калининград

20 сентября 2019, 13:09  •  77 • Война
Главнокомандующий американских ВВС в Европе Джеффри Ли Харригян заявил журналистам, что у США есть план прорыва российских средств противовоздушной обороны (ПВО) в Калининградской области.
«Если нам придется пойти туда и уничтожить, к примеру, интегрированную систему ПВО Калининграда, пусть не будет никаких сомнений, у нас есть план», — передает Breaking Defense слова генерала.
Он рассказал, что необходимые для этого маневры отрабатываются.
По его словам, Вашингтон постоянно обдумывает эти планы и в случае необходимости приведет их в действие. В чем именно они заключаются, генерал не уточнил, но заверил, что в случае российской агрессии из Калининграда ответ США будет всесторонним, быстрым и эффективным.
По данным Breaking Defense, если американская сторона действительно решит атаковать, то в этом случае будет осуществляться всестороннее наступление, включающее в себя нападение с воздуха, земли, моря, космоса, атаки в киберпространстве и радиоэлектронную борьбу.
Западные политики и высокопоставленные военные регулярно заявляют о «российской угрозе», но Москва неоднократно заверяла, что Россия никогда не будет ни на кого нападать. Глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что в альянсе прекрасно знают об отсутствии у Москвы подобных планов, но просто ищут повод для размещения близ российских границ большего количества техники и батальонов.
Двумя днями ранее американские специалисты проекта Science and Global Security (SGS) разместили на YouTube ролик, демонстрирующий возможные сценарии развития ядерного конфликта между Россией и странами НАТО, в том числе с США.
«SGS разработана симуляция вероятной эскалации военных действий между Соединенными Штатами и Россией с учетом реалистичных позиций ядерных сил, целей и оценки количества смертельных случаев. Согласно подсчетам, в течение первых нескольких часов конфликта будут убиты и ранены свыше 90 млн человек», — указано в подписи к видео. Количество жертв конфликта подсчитали при помощи программы NUKEMAP.
Инициатором нанесения первого ядерного удара в представленном ролике стала Москва, атаковавшая позиции США на границе Польши и Германии.
Вашингтон ответил на это ракетным ударом по Калининградской области, после чего конфликт принял глобальный масштаб и распространился, в частности, на территорию Северной Америки.
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин назвал эту модель войны «полным бредом». Он исключил ядерный конфликт в принципе и призвал членов НАТО задуматься об отношении американцев к жизням и интересам европейцев.
Он обратил внимание, что в мире находится огромное количество атомных электростанций, поэтому в случае нанесения ударов территория будет заражена на сотни лет. Кроме атомных электростанций есть еще различные промышленные предприятия, в том числе использующие в своей деятельности химикаты, склады с боеприпасами, гидротехнические сооружения, дамбы и подобное. По словам Шерина, разрушение всех этих объектов приведет к необратимым катаклизмам, последствиям, которые сделают эту территорию абсолютно ненужной. Таким образом он объяснил бессмысленность такой войны.
Парламентарий также отметил, что у России есть система неотвратимого удара, когда в случае, «если даже некому будет нажать кнопку», автоматика направит крылатые ракеты с ядерной боеголовкой в сторону противника.
«Естественно, воевать с этой Европейской частью, с этим материком, могут только американцы, которые находятся совершенно на другом материке, за океаном, и им плевать, что там будет с их союзниками — Германией, Польшей, Францией. Я уверен, что это проблема, которая должна интересовать, в первую очередь, членов НАТО, чтобы они реально понимали, что они для американцев исключительно разменный материал, и их интересы и в принципе существование не рассматриваются. Американцам все равно, по какой территории наносить удар из-за океана, они хотят попасть по территории Калининграда, при этом не учитывают, какие натовские страны окружают эту территорию. Это полный бред», — подчеркнул Шерин.
Что касается самих жителей Евросоюза, в случае военного конфликта между Россией и США они бы предпочли остаться в стороне, пишет шведская газета Svenska Dagbladet со ссылкой на результаты опроса Европейского совета по международным отношениям. Согласно ему, 53-85% европейцев хотели бы сохранить нейтралитет, однозначную поддержку Вашингтону выразили 3-19% жителей 14 стран ЕС, а на сам союз полагаются до 60% респондентов.
Газета объяснила такие показатели слишком активным продвижением Вашингтоном позиции «Америка превыше всего».
Но больше всего журналистов обеспокоил факт, что некоторые опрошенные открыто заявили о поддержке России в возможном конфликте.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



77
Источник
Похожие новости
18 сентября 2019, 09:09
Почему ВКС России несут потери
17 сентября 2019, 23:24
Трамп не отступит: США привели войска в боевую готовность
16 сентября 2019, 18:09
Новые атаки: хуситы угрожают Саудовской Аравии
18 сентября 2019, 02:39
Улики против Ирана: США расскажут об атаке на саудовские НПЗ
20 сентября 2019, 13:09
«У нас есть план»: США готовы атаковать Калининград
20 сентября 2019, 03:24
«С-400 бы справились»: в Минобороны раскритиковали ЗРК Patriot
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 сентября 2019, 00:09
"Немецких солдат уже не было": В Эстонии разозлились на российского посла з...
20 сентября 2019, 03:24
"Козырь Кремля": Детектив, заявивший о доказательствах по делу МН17, получи...
20 сентября 2019, 03:24
"Мы ставим Путина в известность": Генерал ВВС США сообщил о "новой так...
20 сентября 2019, 03:24
"Не прокачивать ничего!": Политолог объяснил, кто стоит за резко воспрявшим...
20 сентября 2019, 03:24
Кто напал на Saudi Aramco? Пока в США кричат про Иран, русская разведка собирает свои...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 сентября 2019, 02:39
"Уедут так уедут": Как Украина втянула Канаду в протест против крымчан
15 сентября 2019, 09:24
«Выполнили свой долг»: как была отбита террористическая атака на Дагестан в 1999 году
19 сентября 2019, 04:39
Затягивая "Северный поток – 2", Дания сама встала в очередь за российским газом
13 сентября 2019, 21:54
На Украине назвали единственное, что удерживает Киев от войны с Россией
17 сентября 2019, 00:39
"Когда-то вы были врагами": Зал с одобрением выслушал строки Корана, процитированные Путиным
14 сентября 2019, 20:39
Украинская ГТС вместо "Северного потока": "Нафтогаз" сделал "заманчивое" предложение "Газпрому"
16 сентября 2019, 01:54
Свастики и "послание" Зеленскому: Украинские вандалы "отомстили" президенту за землю
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.