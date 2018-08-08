«Турция не спасет русских от смерти»

Практически молниеносная победа Дамаска на юго-западе Сирии дает надежду на скорое решение проблемы самой оппозиционной мухафазы страны — Идлиба. Здесь уже давно не знают власти официального правительства, да и в целом никакая власть в большинстве населенных пунктов надолго не устанавливается.

По различным данным, количество террористических и оппозиционных группировок здесь переваливает за сотню, некоторые из них и вовсе состоят из пары десятков вооруженных головорезов. Они постоянно воюют между собой, попеременно захватывая города и деревни.

Тем не менее, каждая из них в своих громких заявлениях не раз объявляла своей целью «освобождение всей Сирии» от «тирании» Башара Асада. В последнее время с подобным словоблудием покончено, вернее, его все реже распространяют СМИ. А всему виной успехи того же Асада, который совместно с Россией и Ираном смог практически повсеместно восстановить свою власть, правда, пока так и не сумев разобраться с ситуацией в курдских регионах.

Теперь президент Сирии нацелился на Идлиб. Разумеется, в эту опасную провинцию он идет не сам, а в компании многочисленных иранских воинов и, конечно же, при поддержке российских самолетов. В общем, для штурма будут собраны большие силы. Но недавно появилась надежда, что большой войны удастся избежать.

Дело в том, что большое количество различных формирований в Идлибе так или иначе связаны с Турцией. Это началось не вчера — Анкара еще в 2011 году заявила о поддержке оппозиции, а когда началась война, всячески помогала повстанцам. Сначала это выражалось в поставках продовольствия, затем пришел черед оружия. Когда же на севере и северо-западе Алеппо укрепились курды, турки и вовсе ввели свои войска в САР. Так и начался полноценный военный союз Анкары и некоторых оппозиционных формирований в Алеппо и Идлибе.

С одной стороны, это очень плохо, ибо турецкое присутствие значительно осложнит будущую операцию по зачистке провинции, но с другой — Турция является цивилизованным государством, с которым можно вести диалог по вопросам бескровного восстановления власти Дамаска в регионе. А если же учитывать развивающиеся в позитивном ключе российско-турецкие отношения, то надежды на триумф дипломатии значительно возрастают. Переговоры между Москвой и Анкарой уже начались. Как сообщается, до российско-турецко-французско-немецкого саммита, намеченного на седьмое сентября, активных боев в Идлибе не будет.

За этот месяц Турция при определенном участии России постарается урегулировать ситуацию в мухафазе. Пока не совсем понятно, как это будет происходить, но, кажется, Анкара уже приступила к этому процессу. Так, например, сообщается, что на днях турки предложили представителям Джебхат ан-Нусры* распустить организацию. Сирийцам в ее составе дается право практически без последствий перейти на сторону нетеррористических организаций, формирующих «Национальный фронт освобождения» — так называется турецкий проект по объединению повстанческих группировок Идлиба. Иностранцы же должны покинуть Сирию и отправиться в страны происхождения. Помимо этого предпринимают еще кое-какие шаги с целью налаживания диалога между «Национальным фронтом» и Дамаском.

Но, похоже, пока стараний Турции недостаточно, ибо Джебхат ан-Нусра отказалась от самороспуска и решила продолжить боевые действия как против Асада, так и против оппозиции. Сами же повстанцы, официально не относящиеся к террористам, так же настроены довольно воинственно. Различные связанные как с Нусрой, так и с оппозицией источники распространяют информацию, что сражения с русскими неизбежны, а турки не смогут спасти наступающих от смерти. При этом весьма интересным выглядит то обстоятельство, что одним из комментаторов предстоящей правительственной операции в Идлибе был Хуссам Салама. Человек, так сказать, незаурядный. В сентябре прошлого года, когда боевики неожиданно атаковали позиции нашей военной полиции, было объявлено о моментальной ответной реакции. Российские ВКС нанесли многочисленные атаки по позициям боевиков в различных районах Сирии. В итоге было объявлено, что группировка Джебхат ан-Нусра фактически обезглавлена. Хуссам Салама упоминался среди ликвидированных лидеров террористов. Тогда он действительно состоял в упомянутой организации, но, как оказалась, «удар возмездия» совершенно ему не навредил. Однако после него Хуссам Салама перешел на другую работу — в тот самый «Национальный фронт освобождения», и теперь занимается более или менее легальной деятельностью.

И вот он рассуждает о ситуации вокруг Идлиба. По его словам, очень хорошо, что Россия взяла небольшой перерыв. За это время боевики смогут немного передохнуть и подготовиться как следует к предстоящей войне. Тем не менее, он уверен, что соглашение о деэскалации скоро будет нарушено Россией, потому что неожиданные атаки в периоды перемирия — часть ее тактики в борьбе против сирийской оппозиции. Но в Идлибе у русских ничего не выйдет, так как боевики подготовились и у них есть «комплексный план» противодействия Асаду и его главному союзнику. При этом о Турции и ее попытках стабилизировать регион Хуссам Салама вообще не говорил, будто бы Анкара совершенно не имеет никакого влияния на процессы внутри Идлиба.

Турецкий эксперт Эндер Имрек полагает, что риски столкновений в Идлибе присутствуют, но ни Россия, ни Турция в них не заинтересованы. Анкара за последнее время вложила немало денег в различные проекты в провинции. Разумеется, боевые действия сделают любые подобные достижения бессмысленными. К тому же вероятность того, что Анкара сильно увеличит свой контингент в случае полноценного наступления Сирийской арабской армии, очень мала, а это фактически говорит о том, что оппозиция будет в Идлибе воевать против Асада, России и Ирана самостоятельно. Рано или поздно это приведет к полному захвату провинции Дамаском, а такой сценарии сведет на нет все старания Анкары по укреплению своего влияния в западной Сирии.

Наш источник в военном руководстве РФ сообщает, что, несмотря на возможность дипломатического решения, план военной операции все же прорабатывается. В том числе немало усилий уделяется налаживанию связей с лояльными по отношению к Асаду группами внутри Идлиба. Такие там имеются, но конкуренты преследуют их, в отдельных случаях даже убивают. На данный момент сирийское правительство считает наступление приоритетным планом.

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* Джебхат ан-Нусра решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года признана террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.