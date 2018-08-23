«Турция будет сбивать российские самолеты над сирийским Идлибом»

Конец августа близок, а вопрос Идлиба по-прежнему не решен. Ожидалось, что России и Турции, которые ответственны за создание зоны деэскалации в этой сирийской провинции, удастся договориться до седьмого сентября. На этот день назначен анонсированный Эрдоганом саммит между Германией, Францией, Россией и Турцией. Предполагалось, что в преддверии этого события договоренности по Идлибу будут уже достигнуты, и лидерам стран-участниц придется лишь ударить по рукам. Но все новости, которые сейчас приходят из этой сирийской мухафазы, говорят об обратном. Во-первых, Дамаск совершенно не настроен затягивать с проблемой. Асад и его чиновники за последние недели сделали массу заявлений, и лишь в некоторых из них допускалась возможность дипломатических контактов между оппозицией и официальными властями. Все остальные речи были полны либо предупреждений, либо угроз.

Сама же оппозиция поначалу безмолвствовала. Боевики предпочитали молча наблюдать за тем, как Дамаск стягивает к границам контролируемых им районов крупные силы. Одним из первых прибыло элитное формирование «Кауат ан-Нимр» («Силы тигра» — авт.) и сразу же ввязалось в бои на границе Латакии с Идлибом. Пытавшиеся оказать им сопротивление туркоманские террористические группировки и их союзники оказались быстро разгромлены, и в итоге под контроль правительства перешел ряд стратегических участков. Но и тут оппозиция практически ничего не предпринимала, хотя в боях с формированиями Сирийской арабской армии пало много формально не считающихся террористами повстанцев. Не было даже каких-то заявлений. Они посыпались только после того, как в Идлибе активизировались военные проекты Анкары.

Турция начала серьезно укреплять свои пункты на юге и западе Идлиба, в итоге часть из них превратилась в полноценные базы. По различным оценкам, сейчас в мухафазе может находиться от тысячи до двух тысяч турецких военных.

Боевики при этом с каждым новым шагом Анкары становились все смелее. А недавно их лидеры и вовсе заявили, что мирное соглашение, о котором каждый из них раньше говорил как о единственно возможном решении, более не допустимо. В чем причина всего этого? Турция дает гарантии боевикам. Сначала, им было сообщено, чтобы они не боялись наступления Сирийской арабской армии — его просто-напросто не будет. Далее источники в среде оппозиции распространяли информацию, что Анкара сможет остановить так же и Россию. А если ее самолеты все-таки будут бомбить объекты в провинции, то турецкие системы ПВО будут их сбивать.

Эта новость не то, чтобы сильно удивительная, скорее, она просто предназначалась для определенного потребителя — для оппозиции. Разумеется, с Россией или с кем-нибудь еще турки себе не позволяют говорить в таком ключе. Тем не менее, даже в этом случае Анкара потенциально может сильно усложнить операцию Дамаска и России в Идлибе.

Турецкий эксперт Керам Йылдырым полагает, что между Москвой и Анкарой возможно недопонимание, но реальной угрозы столкновений между странами все же нет.

— Идлиб — уже давно является главным разногласием России и Турции в Сирии. Сегодня эта проблема усугубляется. Что связано с начавшимися бомбардировками деревень и городов под управлением Сирийской свободной армии и других повстанческих групп, входящих в состав Национального фронта освобождения (оппозиционная группировка, созданная Турцией с целью объединить всех боевиков Идлиба, не принадлежащих к террористическим формированиям — авт.). Эрдоган уже давно, еще до того, как в Даръа и Кунейтре закончились боевые действия, предлагает начать переговоры по Идлибу и Алеппо. Эти районы контролируются оппозицией, здесь присутствует Турция. По поводу Турции — это была не просто интервенция, нет, это — необходимость, потому что была угроза национальной безопасности. Отряды народной самообороны считают Турцию главным врагом, и с ними связаны множество групп внутри Турции, в том числе Рабочая партия Курдистана. Поэтому изгнание этой группировки из приграничных районов было одно из главных задач турецкой армии. Теперь же, когда между YPG (аббревиатура Отрядов народной самообороны с курманджи — авт.) и Асадом начались переговоры, то риски укрепления позиций курдских террористических группировок (РПК и Отряды народной самообороны считаются в Турции террористами — авт.) снова обозначились. Из-за этого проблема Идлиба становится еще серьезнее, тем более после слухов об участии YPG в боевых действиях против местной оппозиции. Вероятность того, что в будущей Сирии в случае поражении оппозиции север будет отдан опасным для Турции террористическим группам, очень высока. Поэтому поражение оппозиции недопустимо. Это одна из главных причин, почему Турция готова приложить много сил для защиты Идлиба. Сначала нужны переговоры.

Если Асад откажется от уничтожения оппозиции и согласится ввести ее представителей в состав управляющих государством структур, то это будет практически гарантией стабилизации в северо-западной и западной частях Сирии. А по поводу боевых действий между российскими и турецкими военными можно быть точно уверенным, что они не произойдут. Все возможно, конечно, но даже при самом худшем развитии событий, вероятность этого не намного больше нуля. Единичные инциденты тоже маловероятны, но они могут произойти, если войска режима все-таки начнут наступление на оппозицию. Это, разумеется, скажется, на турецко-российских отношениях, но, думаю, до кризиса не дойдет.

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