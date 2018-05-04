«Цель Киева — легализовать свои преступления»

Порошенко поблагодарил командующего АТО Михаила Забродского «за блестящее исполнение задач» и передал управление командующему Объединенных сил генералу Сергею Наеву.

«АТО закончено», - подчеркнул президент Украины.

В то же время он отметил, что завершение режима широкомасштабной антитеррористической операции «не лишает нас возможности объявления АТО в любое время, когда возникает террористическая угроза на освобожденных территориях».

Порошенко поставил ряд задач руководству силовых структур.

В частности, начальнику Генштаба Виктору Муженко была поставлена ​​задача обеспечить осуществление стратегического руководства силами и средствами ВСУ, другими составляющими сил обороны, привлеченным к проведению операции Объединенных сил и обеспечить их эффективную, жесткую координацию.

Первому заместителю председателя СБУ - руководителю Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины Виталию Маликову Порошенко поручил организовать вывод из района проведения операции Объединенных сил оперативного состава штаба АТО и сил и средств, не вошедших в состав Объединенных сил.

Командующему Объединенных сил генералу Сергею Наеву в частности поручено организовать и обеспечить применение оружия и вооружения подчиненными войсками, оставляя украинским военным право на открытие огня.

Военный эксперт Борис Рожин считает, что Киев по-прежнему настроен на силовое решение конфликта в Донбассе.

«С военной точки зрения введение ООС вместо АТО мало что меняет — новый закон просто регулирует то, что имело место и раньше — практику применения Киевом военных сил в Донбассе, — заявил Рожин в интервью ФАН. — Главное отличие в том, что теперь военные полномочия замыкаются прямо на Порошенко, что полностью развязывает ему руки, причем не только относительно Донбасса».

Таким образом, новый закон влечет за собой меры, направленные на то, чтобы влияние Порошенко на украинские силовые структуры еще больше усилилось, отмечает эксперт. «Это касается не только Донбасса, но и всей Украины. Порошенко хочет сосредоточить в своих руках различные силовые рычаги для контроля общественно-политической ситуации на всей Украине, а не только в Донбассе, как это было во времена АТО, начиная с 2014 года», — подчеркнул Рожин.

По его мнению, рокировка АТО на ООС необходима нынешним киевским властям, в первую очередь, для того, чтобы любой ценой удержаться у власти.

«Легитимность» режима Киева базируется исключительно на продолжении войны в Донбассе, потому что в экономике Украине похвастаться нечем. Поэтому поиск внешнего врага является залогом политического выживания Порошенко. Это значит, что война будет продолжаться, поскольку новый закон имеет ясную цель помешать любой заморозке войны. На это же направлены и поставки на Украину американских Javelin», — подчеркнул Рожин.

В самих ДНР и ЛНР полагают, что кардинального изменения ситуации в Донбассе в связи со сменой сценария АТО и началом Киевом операции объединенных сил (ООС) в регионе ждать не стоит.

«Сомневаюсь, что ситуация на линии соприкосновения кардинально изменится только из-за того, что теперь против жителей Республик со стороны Украины будет проводиться не так называемая антитеррористическая, а войсковая операция объединенных сил», — заявил глава делегации ДНР на Минских переговорах, спикер Народного Совета Денис Пушилин.

Он отметил, что цель Киева – лишь «легализовать свои преступления». «А лично президент Украины Петр Порошенко стремится получить больше власти, — подчеркнул спикера парламента ДНР. — Но как бы ни назывался расстрел мирных городов Донбасса – это все равно преступление против человечества, которое не имеет срока давности».

В свою очередь исполняющий обязанности министра иностранных дел самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) Владислав Дейнего заявил, что смена Киевом формата операции в Донбассе, «по сути, это попытка киевского режима легитимизировать преступления, которые даже в украинском законодательном поле до этого были таковыми.

«Сейчас это попытка навесить ярлык благовидности на то, что происходит в Донбассе. Формально никаких серьёзных изменений не обещает. Как украинская сторона обстреливала населённые пункты, так и продолжает обстреливать», — отметил Дейнего в интервью RT.

В Донбассе тем временем выясняют, чего ждать теперь от Крева на практическом уровне.

Как заявил замком оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, в Донецке ожидают, что на первом этапе руководство ООС возьмет под полный контроль националистические батальоны.

«Как полноправные участники конфликта будут заявлены вооруженные формирования националистов из таких движений, как (запрещенный в РФ) «Правый сектор», которые будут прикрывать оголенные участки фронта, а также использоваться для проведения различных диверсий и «усмирительно-устрашительных акций» на местное население по обе стороны фронта», — отметил Басурин в интервью Донецкому агентству новостей.

Он добавил, что первый период продлится до двух месяцев, и будет сопровождаться регулярными обстрелами территории ДНР. Одна из целей – вынудить население покинуть прифронтовые зоны. Второй этап, согласно Басурину, начнется с захвата населенных пунктов и занятия господствующих высот и удобных плацдармов в «серой зоне». Это откроет для командования ООС возможности организации дальнейших наступательных операций уже на территории ДНР.

«Но более точную информацию мы получим после утверждения всех планов военно-политическим руководством Украины и доступа к ним наших разведчиков», — подчеркнул Басурин, добавив, что ожидает этого в ближайшее время.