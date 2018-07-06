«Трех тысяч хватит»: на Украине рассказали о «плане деоккупации» Донбасса

МВД Украины предложило начать реализовывать «план деоккупации» Донбасса с наступления на Горловку и Новоазовский район Донецкой области, сообщил советник главы МВД Иван Варченко на презентации стратегии восстановления целостности Украины «Механизм малых шагов». «Освобождаем эти районы, исходя из возможной численности (миротворческой) миссии ООН. Три тысячи человек хватит, чтобы зайти в эти районы», — приводит его слова украинское агентство УНН.

Как пояснил Варченко, начать реализацию плана можно будет только после окончательного принятия решения «о полном освобождении Украины».

В украинском ведомстве сообщили, что Варченко посещает регионы, где представляет предложенный министром внутренних дел Арсеном Аваковым план по возвращению Донбасса под контроль украинской власти. Согласно этому плану, миротворцы ООН и украинские пограничники сразу берут под контроль территорию у линии соприкосновения, после чего Киев начинает поэтапно занимать территории Донбасса.

«Данное заявление только доказывает враждебность киевской власти и доказывает, что Украина хочет воспользоваться контингентом ООН для атаки на республику. Мы, в свою очередь, хотим предупредить командование ВСУ и напомнить им, что подразделения ДНР в силах отразить любую атаку и в случае наступления мы применим все необходимые для защиты населения средства», — подчеркнул представитель оперативного командования ДНР.

Нынешняя украинская власть, по сути, способствует оккупации страны, заявил ФАН руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем нацбезопасности, военный обозреватель Александр Жилин. По его словам, каждое свое действие Киев согласовывает с «хозяевами-оккупантами», то есть с западными партнерами.

«Кто-то спросил у жителей Донбасса про геноцид под присмотром миротворческих сил, которые на самом деле окажутся представителями англосаксов и НАТО, на которых напялят голубые каски? Миротворцев используют как легенду прикрытия для уничтожения наиболее активной части Донбасса», — уверен Жилин.

Эксперт также посчитал невозможным, что жители Донбасса будут мириться с политикой нынешнего Киева.

По его словам, украинские власти собираются одним махом уничтожить протест в Донбассе, создавая подобные стратегии по его «деоккупации». «Хунту поддерживают те, кто готов быть полицаями, не важно, кто бы ни пришел — от Гитлера до Трампа. А жители Донбасса защищают от них свою землю. И пусть в Киеве говорят и согласовывают, что угодно: Горловка, Новоазовский район и другие территории ДНР и ЛНР не сдадутся. Это принципиально», — подчеркнул военный эксперт. Он также отметил, что если Москва не поддержит территории Донбасса, то их могут уничтожить, «но сдаваться вражеским властям живыми жители Донбасса не станут». Жилин посчитал, что такие заявления о Донбассе связаны с предвыборной кампанией.

Напомним, что украинские власти добиваются введения миротворческой миссии ООН в Донбасс. Президент России Владимир Путин эту идею поддержал, однако, по его словам, речь может идти только об обеспечении миротворцами безопасности сотрудников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). По мнению Киева, миссия ООН должна обладать более широким мандатом и размещаться по всему Донбассу вплоть до границы с Россией.

Как считает президент Украины Петр Порошенко, без размещения миротворческой миссии в Донбассе невозможно будет выполнить минские соглашения в части безопасности. В то же время бывший украинский лидер Леонид Кучма уверен, что процесс ввода миротворцев может занять несколько лет. Он отмечает, что одно только согласование Совбеза ООН о направлении миротворческой миссии в Донбасс может продолжаться до конца года, «а потом надо найти деньги, надо найти людей, кто сюда поедет, а потом каждые полгода менять их… это настолько длительная процедура, что я не знаю, выдержим или нет».

Военная операция Киева против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые заявили о своей независимости после произошедшего на Украине госпереворота в феврале 2014 года. Согласно последним данным, в ходе конфликта погибли более 10 тыс. человек.