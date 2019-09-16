«Тегеран готов к войне»: Иран предупредил США

Иран предупредил США, что все американские базы и авианосцы находятся в зоне досягаемости иранских ракет, если они расположены в радиусе 2 тыс. км от территории Исламской Республики.

«База аль-Удейд (расположенная в Катаре), база аз-Зафра (расположенная в ОАЭ) и один американский корабль в Оманском заливе находятся под прицелом, а в случае ответа со стороны Америки мы бы ударили по ним», — цитирует агентство Tasnim командующего воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) бригадного генерала Амира Али Хаджизаде.

Он отметил, что «со своей стороны Тегеран готов к войне», но «ни США, ни Иран не хотят ее начинать».

Под ответом со стороны США генерал имел в виду реакцию Вашингтона на то, что Иран сбил американский разведывательный беспилотник над Персидским заливом в середине июня. Тогда КСИР заявил, что иранцы уничтожили дрон Соединенных Штатов Global Hawk на юге Исламской республики, в районе Кухе Мубарак в провинции Хормозган. Иранские военные объяснили свои действия тем, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нарушил воздушное пространство страны.

На следующий день после инцидента газета The New York Times сообщила, что президент США Дональд Трамп одобрил нанесение ударов по Ирану, но позже отказался от этой идеи. По словам источников издания в администрации американского лидера, в 19:00 20 июня (02:00 мск 21 июня) ключевые помощники президента, занимающиеся вопросами национальной безопасности, и лидеры конгресса вели активные консультации и споры. Военные и дипломаты ожидали, что после этого по Ирану будут нанесены удары.

По данным издания, изначально Трамп одобрил атаку на небольшое количество целей в Иране, в частности на радиолокационную станцию и ракетные батареи.

Как указали журналисты, США должны были нанести эти удары до того, как в Иране 21 июня наступит рассвет. Таким образом предполагалось свести к минимуму риск для иранских военных или гражданских лиц. Впрочем, вскоре американским военным сообщили, что решение об атаке отменено, по крайней мере, на время, указали в материале.

«Не было ясно, просто ли передумал Трамп по поводу ударов, или администрация изменила планы по логистическим или стратегическим соображениям», — отметила NYT. Газета также обратила внимание, что пока нет ясности, могут ли все еще Соединенные Штаты нанести удары.

В очередной раз американо-иранские отношения обострились в минувшие выходные из-за атаки десяти беспилотников на саудовские нефтяные объекты, которая произошла утром 14 сентября. Это привело к пожарам.

Ответственность за нападения взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, но госсекретарь США Майк Помпео отказался верить в это и заявил о причастности Тегерана к 100 нападениям различного рода на Саудовскую Аравию. Пока происходят эти атаки, президент Ирана Хасан Роухани и глава МИД Мохаммад Джавад Зариф лишь делают вид, что занимаются дипломатией, возмутился он. «Несмотря на все призывы к деэскалации, Иран в данный момент начал беспрецедентную атаку на мирового поставщика энергии», — сказал Помпео.

Госсекретарь отметил, что Вашингтон будет работать со своими партнерами и союзниками, чтобы обеспечить качественное снабжение энергетических рынков.

США также намерены «привлечь Иран к ответственности за его агрессию».

При этом в американском сенате конкретизировали намерения Вашингтона: там призвали нанести ответный удар по нефтяной промышленности Исламской Республики. Такая инициатива исходила от сенатора Линдси Грэма.

Новости СМИ2

«Настало время для США положить на стол обсуждений атаку на иранские нефтеперерабатывающие предприятия, если они продолжат свои провокации или увеличат ядерное обогащение», — написал Грэм в своем твиттере. Он считает, что Тегеран не изменит своего поведения до тех пор, пока последствия «не станут более реальными».

Атаку «поддерживаемых Ираном хуситов» на саудовский НПЗ он назвал очередным примером того, как иранская сторона наносит ущерб Ближнему Востоку.

В МИД Ирана обвинения американской стороны назвали ложными и необоснованными. «Политика по оказанию «максимального давления», которой следовали американцы, по-видимому, по причине ее провала, устремилась в сторону «максимальной лжи», — отметили иранские дипломаты.