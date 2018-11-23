«Статус-кво изменился»: Россия осложняет планы Израиля

Из-за России Израиль испытывает трудности при планировании и проведении военных операций на Ближнем Востоке, пишет журналист Амос Харель в колонке для израильской газеты Haaretz.

Как сообщается в материале, после того как был сбит российский военный самолет Ил-20, Москва развернула в небе над Сирией «защитный зонт».

Автор публикации предположил, что РФ могла «разозлиться из-за потери транспортника» или же диктует таким образом свои правила в регионе. Впрочем, журналист подчеркивает, что для Израиля важны не причины действий России, а их последствия. По мнению журналиста, инцидент с Ил-20 значительно повлиял на отношения двух стран.

«Россия дала понять Израилю, что статус-кво изменился, — говорится в статье. — Активность израильских ВВС рушила их [России] главный план — восстановление режима [президента Сирии Башара] Асада (...) и заключение с ним контрактов, которые будут защищать стратегические и экономические интересы России в регионе».

Следует отметить, что Москва неоднократно заявляла, что сохранение власти президента Сирии Башара Асада не является целью российской военной операции в САР. ВКС России на территории ближневосточной республики борются с террористами Исламского государства «(ИГ (организация запрещена в России), организация запрещена в России), а будущее Сирии должен определить сам сирийский народ — после завершения гражданского конфликта в республике.

Амос Харель в своей колонке также выразил беспокойство касательно интересов Москвы в Ливане. По мнению журналиста, «защитный зонт», раскрытый над Сирией, может распространиться и на территорию Ливана, тем самым усложнив задачи Израиля.

Издание Haaretz выпускает не первый материал на эту тему. Неделю назад вышла публикация, автор которой выразил обеспокоенность тем, что «оперативное окно» военных возможностей в Сирии закрывается для Израиля.

Главным образом израильская кампания в Сирии и Ливане заключается в том, чтобы не допустить провоз контрабанды современного оружия движению «Хезболла», который мог осуществить Иран, отмечает издание.

Однако стабилизация режима президента САР Башара Асада в регионе постепенно меняет ситуацию, а российские действия ее осложняют, писал Haaretz.

Кроме того, в публикации отмечалось, что встреча премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху с президентом России Владимиром Путиным в Париже, очевидно, не разрешила кризис. Помимо этого, российский лидер позже заявил, что не планирует в ближайшее время еще одну встречу с Нетаньяху.

Россия дала понять Израилю, что ранее существовавшего положения больше нет, поясняет издание.

О том, что Россия влияет на действия еврейского государства на Ближнем Востоке, говорит и тот факт, что ВВС Израиля не совершали боевых вылетов в сторону Сирии после того, как в регион были доставлены российские зенитно-ракетные комплексы С-300. Об этом заявила член комиссии кнессета по внешней политике и обороне Ксения Светлова.

По ее словам, с тех пор как в регионе были размещены российские С-300, израильские ВВС не провели ни одного боевого вылета.

«С-300 — вещь, которая изменила баланс сил в регионе», — считает Светлова.

Решение о поставках С-300 в Сирию российские военные приняли после того, как 17 сентября самолет Ил-20 ВВС России потерпел крушение в результате попадания ракеты сирийских ПВО. Однако Минобороны России обвинило в случившемся израильскую сторону, чьи истребители, наносившие удары по провинции Латакия, по версии ведомства, прикрылись российским самолетом.

Вскоре после заявления Светловой, министр по делам Иерусалима, вопросам защиты окружающей среды и культурного наследия Израиля, сопредседатель российско-израильской межправкомиссии Зеэв Элькин заявил, что израильская армия готова к атаке С-300 в Сирии.

По его словам, армия Израиля нанесет удар, если ЗРК будут атаковать израильских военных. Также он посчитал, что передача данных комплексов сирийским военным является ошибкой, так как они могут использовать технику неправильно.

«Радиус С-300 большой, покрывает всю территорию Израиля, так что сирийцы при желании могут попытаться сбить военный самолет над территорией Израиля или даже гражданский самолет», — сказал Элькин.

Когда его спросили, против кого будет нанесен удар, если израильские военные будут вынуждены атаковать С-300, он ответил, что он придется на «установки» и выразил надежду, что там «не будет российских специалистов».