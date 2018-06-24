«США разрешили русским атаковать Даръа в Сирии»

Сейчас в Сирии основные боевые действия развиваются на юго-западе. В короткие сроки правительственным войскам при поддержке российских союзников удалось стянуть основные ударные силы к границам провинций Даръа и Кунейтра. Эти мухафазы являются последним оплотом вооруженной оппозиции, не примкнувшей к так называемым Демократическим силам, которые в свое время создавали США.

Территории вышли из-под контроля Дамаска еще на заре Гражданской войны. С тех пор тут, конечно, многое поменялось. Власть переходила от одних к другим, в итоге оппозиция распалась на несколько группировок, выбравших вражду между собой. Со временем здесь тоже появилась «мода» на Исламское государство*, и в итоге под контроль «псевдохалифата» перешли десятки поселений, правда, дальнейшее распространение заразы было умело остановлено, в основном благодаря заинтересованности Израиля.

Тель-Авив почему-то не решался полностью изничтожить ИГИЛ в этом районе, однако взять больше положенного не позволил — периодически ЦАХАЛ совершал атаки на отряды боевиков, вдруг вздумавших выползти за границы строго определенного района на самом юго-западе Даръа. Такой странный подход еврейского государства привел к тому, что ИГ продолжает существовать в этой части Сирии, и здесь террористы чувствуют себя намного комфортнее, чем в любом другом уголке арабской республики. Их никто не тревожит, никто не сбрасывает бомбы, никто не демонстрирует даже поползновений покуситься на эти земли. Да, это странно, даже враждебная ИГ оппозиция, облепившая границы с Иорданией и Израилем, не предпринимает никаких действий.

Кстати, в свое время независимые сирийские источники делились информацией, что Абу Бакр Багдади (лидер ИГ — авт.) после ряда крупных поражений в Ираке и Сирии на время решил переместиться именно сюда. Мол, есть какие-то договоренности, в соответствии с которыми ему была гарантирована безопасность в этом районе. Есть много аргументов против таких предположений, но здесь террористы действительно чувствуют себя подозрительно комфортно.

Возможно, очень скоро ситуация изменится. Кампания российско-сирийских союзников в самом разгаре. Российские спецы не изменяют себя и предпочитают действовать очень быстро, подгоняя сирийцев. Действуют все по той же тактике — боевиков лишают всякой возможности консолидации: их владения уже расколоты на две части без возможности сообщения. В итоге получилось два «котла», полностью окруженных. Впрочем, государственная граница оставляет кое-какие возможности для маневра, однако сейчас Иордания стягивает к границам тяжелую технику для предотвращения таких попыток, а движение в сторону Израиля вообще практически невозможно.

Австралийский аналитик Ричард Фрэнк склонен полагать, что юго-западные провинции Сирии вскоре перейдут под власть Асада, и произойдет это очень быстро, так что анклав ИГ точно будет уничтожен.

— Можно сказать, что это одна из последних крупных операций режима. Асаду еще предстоит завершить войну с ИГ в Хомсе и Дэйр-эз-Зоре, но там нет того, что может заставить его беспокоиться. Россия привела его к победе, и можно быть уверенным, что через несколько недель все будет кончено в Кунейтре и в Даръа. К тому же, как мне известно, определенную помощь оказывает Израиль, заинтересованный в стабильности у границ Голанских высот. Что ж, эта операция — логическое продолжение того, что делает Асад. Еще полтора года назад все это было бы невозможно, но сегодня режим торжествует, и власть Асада будет длиться еще долго.

«СП»: — Почему раньше это было невозможно?

— В 2014—2015 годах местная оппозиция была объединена и пользовалась поддержкой международной Коалиции. Но после соглашения между оппозиционными группами о начале совместной войны против Исламского государства и временном отказе от боевых действий с силами режима, произошел раскол. Группы на юго-западе в большинстве своем придерживались революционных настроений и война с Исламским государством, тем более в северных провинциях, для них не представляла интереса. Некоторые лидеры групп надеялись на то, что ИГ со временем ослабит режим и в итоге это приведет к его упадку. Тогда еще никому в голову не приходило, что в Сирии могут появиться российские войска. Но сейчас мы имеем то, что имеем. США оставили эти территории, и тем самым позволили России вторгнуться в южные провинции. Можно сказать даже, что США дали свое согласие на военную кампанию России в Даръа.

«СП»: — Между РФ и США было какое-то соглашение?

— Об этом сообщалось давно. Когда США и союзники объявили о прекращении поддержки части оппозиции, стало понятно, что это открывает перед Россией новые возможности. Теперь русские и Асад могут спокойно атаковать эти территории, не переживая за последствия. Те же группы, что являются союзниками США, никогда не подвергаются реальной угрозе со стороны российского контингента. Было несколько недоразумений, но о них постарались быстро забыть.

Война в Сирии, последние новости: США разбомбили деревню в Сирии, погибли 8 человек