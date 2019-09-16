«США надо извиниться»: Захарова вступилась за Сербию

Американским властям следует принести свои извинения за бомбежки Югославии в 1999 году и выплатить компенсации родственникам погибших и пострадавшим, уверена официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«А на самом деле Штатам надо сначала извиниться перед теми, кого бомбили, выплатить компенсацию за убитых, а также раненым и потерявшим здоровье из-за снарядов с обедненным ураном. И уже потом, создав подобающий, а не осколочно-токсичный фундамент, призывать «двигаться вперед», — написала дипломат в своем фейсбуке.

Так представитель внешнеполитического ведомства прокомментировала слова покидающего должность посла США в Белграде Кайла Скотта. В своем интервью изданию «Курьер» Скотт заявил, что события 1999 года сербы должны рассматривать в «более широкой перспективе».

«Но ни Сербия, ни США не могут повернуть время вспять. Что мы можем сделать, так это посмотреть на 1999 год в более широкой перспективе», — так ответил он на вопрос о том, как можно было бы изменить негативное отношение большинства сербов к США. Однако при этом он отметил, что на их месте чувствовал бы себя примерно так же.

В то же время американский представитель указал, что с момента бомбардировок «прошло уже двадцать лет» и настало время «продвинуться дальше» в отношениях между США и Сербией.

В ходе интервью дипломат рассказал, что США инвестировали в экономику Сербии порядка $4 млрд, а сотрудничество с американскими компаниями позволило увеличить количество рабочих мест на 20 тыс.

Кроме того, посол отметил, что сербским властям «нужно работать еще» для повышения эффективности судебной работы, верховенства закона и расширения свободы СМИ.

Более 20 лет назад — 24 марта 1999 года — НАТО начало военную операцию против Союзной Республики Югославии. Ей предшествовало вооруженное столкновение албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово с армией и полицией Сербии. Руководство альянса провело против Белграда воздушно-наступательную операцию «Союзная сила» (Allied Force), которая продолжалась 78 дней. По данным НАТО, за это время авиация стран союза совершила 38 тыс. боевых вылетов, за которые было нанесено более 10 тыс. бомбовых ударов.

По оценкам экспертов, страны-участницы альянса сбросили примерно 80 тыс. тонн бомб, в том числе кассетных и с обедненным ураном. Согласно сербским данным, в результате бомбардировок погибли от 3 500 до 4 000. человек. Кроме того, порядка 10 тыс. человек получили ранения. Большая часть пострадавших — гражданские.

Из-за сброшенных нескольких тонн обедненного урана Сербия занимает первое место по числу онкологических заболеваний в Европе на душу населения. С 1999 по 2009 год около 30 тыс. сербов заболели раком.

По некоторым оценкам, сброшенного обедненного урана во время агрессии НАТО хватило бы для создания 170 атомных бомб, подобных той, которую США сбросили на Хиросиму в 1945 году.

После бомбежек косовско-албанские структуры в одностороннем порядке провозгласили свою независимость от Сербии в Приштине 17 февраля 2008 года.

Однако Россия, Сербия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и другие государства до сих пор не признали независимость Косово.

По мнению президента Сербии Александра Вучича, операция НАТО была преступлением.

«Это была агрессия, которая была полностью ошибочной. Это было преступление, которое отбросило регион назад», — подчеркнул Вучич, отметив, что не согласен с мнением о том, что бомбежка «была необходимой и являлась выбором между двух зол».

Комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, который заявил в марте этого года, что атака «не была направлена против народа», Вучич задался вопросом: «Тогда зачем вы уничтожили столько мостов, стреляли по поезду, который не перевозил ни оружия, ни снарядов? Мы по вопросу мостов и другой инфраструктуры до сих пор не оправились от этого, и я не могу принять это как аргумент».