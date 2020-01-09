«Сокрушительнее и шире»: Иран пообещал США более жесткий ответ

За любой дальнейший враждебный шаг Иран обещает США «более жесткую месть», заявил начальник отдела безопасности Генштаба вооруженных сил Исламской республики генерал Абдолла Араги, слова которого приводит агентство Tasnim.

Он заверил, что ответ от Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение иранской армии) будет «сильнее, сокрушительнее и шире», чем атака на американские военные базы в Ираке в ночь на 8 января. Как указали в заявлении, этот ракетный удар был не более чем пощечиной, но в дальнейшем иранцы обещают перейти к «крушащим стальным ударам».

Агентство также привело слова замглавы КСИР Али Фадави, который назвал это нападение Ирана на базы в Ираке демонстрацией военной силы Тегерана. Он обратил внимание, что США «не смогли ничего сделать» с атакой.

Незадолго до этого The Washington Post со ссылкой на источники среди высокопоставленных американских чиновников сообщила, что ракетный удар по американским базам был специально организован так, чтобы потери среди людей были минимальные. Журналисты отметили, что это позволило Ирану «сохранить лицо». К тому же благодаря этому обе стороны конфликта избежали ситуации на грани войны, пишет издание.

Как указали в газете, Белый дом готовился к военному ответу Тегерана еще с утра 7 января, и уже к середине дня, благодаря данным от разведки и властей Ирака, чиновники США знали, что Иран собирается атаковать объекты с американскими военными. При этом Вашингтон не знал, какие конкретно.

Американская сторона смогла обеспечить безопасность своих военных, в частности, приказав им укрыться в бункерах: они находились там еще несколько часов после удара, указали журналисты. «Это не удача, что никто не было убит. Удача всегда играет роль, но [в этой ситуации] военные командиры на местах приняли правильные решения и получили хороший результат», — приводит WP слова высокопоставленного военного.

В свою очередь CNN со ссылкой на несколько источников в администрации президента США Дональда Трампа отметил, что у Белого дома есть версия о намеренно осторожном ударе Ирана. По словам собеседников канала, Тегеран мог направить свои ракеты в районы с большим количеством американцев, которые менее защищены, но не сделал этого.

Об этом писало и агентство Bloomberg. Оно опубликовало спутниковый снимок, на котором, предположительно, запечатлены последствия иранского ракетного удара по американской базе Эйн-аль-Асад в Ираке. Судя по кадрам, повреждения потерпели как минимум пять точек на этой территории. Снимки были сделаны в 07.52 по всемирному координированному времени (UTC).

Как указали в агентстве, Исламская республика использовала управляемые ракеты и намеренно наносила удары так, чтобы находившиеся на базе американцы не пострадали.

Атака, о которой идет речь, была совершена КСИР в рамках операции «Мученик Сулеймани» против военных США, которые причастны к убийству командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» КСИР иранского генерала Касема Сулеймани. Он был убит в ночь на 3 января в Багдаде.

О нападении на американскую базу сообщил помощник министра обороны США по связям с общественностью Джонатан Хоффман. Представитель Пентагона уточнил, что Тегеран запустил более дюжины баллистических ракет в сторону военных объектов Соединенных Штатов и коалиции по борьбе с терроризмом.

Издание Rudaw со ссылкой на иракские источники позже сообщило, что из-за ракетного удара повреждения получили несколько истребителей, дислоцированных на авиабазе Эйн-аль-Асад. По другой информации, некоторые самолеты были уничтожены, передает телеканал Al-Hadath.

Вскоре после атаки иранские СМИ сообщали, что на базах погибли 80 человек. Американская сторона опровергла эти заявления, а сам Трамп после атаки заявил, что «все в порядке».

В ходе своего обращения к согражданам президент США сообщил о намерении Вашингтона вводить против Тегерана новые жесткие экономические санкции, которые будут сохраняться до тех пор, пока Иран «не изменит свое поведение».

«Только за последние месяцы Иран задерживал суда в международных водах, беспричинно нанес удар по Саудовской Аравии и сбил два американских беспилотника», — напомнил глава государства.

По его словам, США продолжают изучать возможные варианты ответа Исламской республике. При этом Трамп заверил, что Вашингтон не будет использовать военную мощь. «Мощь Америки, как военная, так и экономическая, — это лучший фактор сдерживания», — заявил он.