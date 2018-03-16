«Собрана массовка, которая будет изображать жертв»

У России есть информация о готовящейся сирийскими боевиками инсценировке применения Дамаском химического оружия против мирных граждан. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, говорится в сообщении Минобороны, поступившем в «Газету.Ru».

По словам Герасимова, цель провокации состоит в том, чтобы оправдать нанесение ракетного удара США по правительственным кварталам города.

«У нас имеется достоверная информация о подготовке боевиками инсценировки применения правительственными войсками химического оружия против мирного населения. В этих целях в нескольких районах Восточной Гуты собрана массовка из привезенных из других районов женщин, детей и стариков, которым предстоит изображать жертв химического инцидента. Там уже находятся активисты «белых касок» и съемочные группы с аппаратурой спутниковой видеотрансляции», — сказал он.

Данная информация подтверждается тем, что в населенном пункте Афтрисс, который ранее был освобожден от террористов, была обнаружена лаборатория по производству химического оружия, отметил начальник Генштаба.

«По имеющимся сведениям, после провокации США планируют обвинить в применении химического оружия правительственные войска Сирии, предоставить мировому сообществу так называемые «доказательства» якобы массовой гибели мирного населения по вине сирийского правительства и «поддерживающего его российского руководства», — заявил он.

В качестве ответной меры Вашингтон якобы планирует нанести ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам сирийской столицы, уверяют в Генштабе.

Герасимов отметил, что в учреждениях и на объектах сирийского министерства обороны в Дамаске находятся российские военные советники, представители Центра примирения враждующих сторон, а также военнослужащие военной полиции.

«В случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим, Вооруженные Силы Российской Федерации примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять», — предупредил Герасимов.

О тяжелых последствиях нанесения американской стороной удара по Дамаску также предупредил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Если будет очередной удар такого рода, то последствия будут самыми тяжелыми.

Госпожа Хейли должна понимать, что одно дело — безответственно эксплуатировать микрофон в Совете Безопасности ООН, а другое — когда военные — и российские, и американские — имеют каналы общения, и по этим каналам очень четко сказано, что можно, а что нельзя», — сказал глава МИД (цитата по РИА «Новости»).

По его словам, угрозы Вашингтона о внесении новой резолюции в ООН свидетельствуют о провале предыдущей резолюции американской стороны.

«Это наводит меня на мысль о том, что, во-первых, (верны) наши предположения о том, что американская коалиция озабочена не столько подавлением остатков терроризма, сколько сохранением военного раздражителя для режима», — сказал Лавров.

Он также заметил, что в Восточной Гуте Вашингтону удобно готовить почву для плана «Б», предполагающего смену режима в Сирии.

10 марта стало известно о том, что боевики в Восточной Гуте планируют инсценировать химатаку и обвинить в этом власти САР, заявил замглавы МИД Сирии Фейсал Мигдад. «Мы получили информацию, что боевики в Восточной Гуте намерены инсценировать химическую атаку на Хан Аш-Шари между населенными пунктами Мисраба и Битцава. Террористы «Тахрир Аш-Шам» (организация запрещена в России. — «Газета.Ru») намерены принести в жертву несколько женщин для этих целей и произвести информационный вброс. Этот «спектакль», как ожидается, может произойти 11 марта», — сказал Эль Мигдад.

Он также отметил, что Дамаск не препятствовал Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) в расследованиях применения химического оружия на территории Сирии, но комиссия организации не стала пользоваться приглашением и приезжать в страну для расследования инцидентов.