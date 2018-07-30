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«Сирия станет федерацией, и править в ней будет Путин»

30 июля 2018, 15:24  •  215 • Война
Американцы довольно долго подбирали себе союзников в Сирии. Первоначально Вашингтон делал ставку на различные оппозиционные формирования, состоящие преимущественно из арабов. Это не сработало — арабы оказались плохо управляемыми и склонными к вечным микровойнам между собой. Крупные повстанческие формирования, вроде бы добивавшиеся благосклонности США, за короткое время вдруг переставали существовать и начинали хаотично дробиться. Прошло немало времени на поиск подходящей альтернативы, но в итоге дядя Сэм нашел-таки себе хорошую компанию. Ею стали курды.
Последние до того, как американцы ими заинтересовались, были не особенно-то грозной силой — они, конечно, контролировали небольшие районы на севере Сирии, но нашествие Исламского государства* сделало их владения совсем уж скромными. Однако у них все же был один плюс — они, хоть и подобно арабам, тоже склонны к внутренним распрям, но в случае необходимости всегда готовы выступить единым фронтом против общего врага.
Это свойство в итоге помогло им заслужить милость Вашингтона и добиться фантастических успехов. Американцы, убедившись в надежности и эффективности курдов, начали всячески их поддерживать — деньгами, оружием, гуманитаркой и так далее. Не стоит забывать, конечно же, и многочисленные совместные кампании против Исламского государства. В конце концов, это взаимодействие привело к тому, что курды на сегодняшний день являются одной из крупнейших внутрисирийских сил, причем как в военном плане, так и в политическом. Они засели на севере арабской республики и занялись там созданием своей федерации.
Возможно, со временем им удалось бы прочно обосноваться, пользуясь политической и экономической поддержкой США, но в дело вмешались турки. Анкара назвала здешние курдские формирования террористами и объявила своей целью их изгнание из Сирии. Вслед за этим началась военная операция турецкой армии. В итоге, курды были изгнаны из северной и северо-западной части Алеппо.
По словам, Эрдогана, этим Турция не ограничится. Вроде бы урегулировать ситуацию должен Вашингтон, но, оказалось, он не знает, как это сделать. В итоге, американцы не смогли отказать Эрдогану — они приняли его план постепенного выдавливания Отрядов народной самообороны из Сирии. Это стало окончательно понятно, когда США выдворили военизированные формирования своих преданных союзников из Манбиджа, что на крайнем северо-востоке Алеппо.
Разумеется, курды восприняли это как тревожный сигнал. Крупная часть их элиты расценила действия Вашингтона как предательство. В результате, был запущен процесс переговоров с Дамаском. За последние полтора месяца между представителями Асада и Рожавы (название самопровозглашенного курдского территориального образования в Сирии — авт.) состоялось много встреч — по некоторым данным, их было больше десятка. Причем происходили они как на территории подконтрольной официальным властям, так и в районах, где правят курды.
Мы уже писали, что Дамаск добился от своих визави снятия флагов Отрядов народной самообороны и передачи под свое управление ряда стратегических объектов. К тому же, сейчас активно обсуждается нефтяная сделка. Большинство нефтеносных районов остались за курдами, но у них нет возможности продавать углеводороды на выгодных для себя условиях, потому они хотят перейти к этапу совместного контроля, а так же реализации нефти.
Но, по всей видимости, все эти блага достаются Асаду не просто так. От него требуют кое-что взамен. Так, на днях политические лидеры сирийских курдов заявили, что на одних из последних переговорах с Дамаском удалось согласовать «дорожную карту» по созданию в будущем единой децентрализованной Сирии. Очевидно, что это так или иначе связано с предложенным еще давно планом федерализации САР. Курды и раньше не особенно-то протестовали против того, чтобы их территории формально входили в состав Сирии. Но мириться с тем положением, в котором они были раньше, никто не намерен — курды согласны быть частью Сирии, но только той Сирии, север которой автономен. Автономный Сирийский Курдистан — звучит неплохо. А что, если у Пешмерга получилось, почему не должно получиться у них? Однако Сирия — это все же не Ирак.
Тюремная война и её будущие жертвы
Турецкий эксперт Керам Йылдырым полагает, что выбранная сирийскими курдами стратегия является своего рода «планом спасения».
— Сейчас ситуация такова, что США не возражают против взаимодействия курдских партий с режимом. Пожалуй, пока это единственная возможность как-то поспособствовать сохранению их (курдов — авт.) влияния в Сирии. Если же они остановятся на независимости, то это станет началом полноценной войны с Турцией, которая не будет терпеть существования такого государства у своей границы. Но против Асада, поддерживаемого Россией, Эрдоган вряд ли будет предпринимать какие-то слишком агрессивные шаги, даже если в северных районах сохранятся частично курдские администрации. Но в последние дни произошли некоторые события, которые могут поменять подход США к этой проблеме. Сейчас наметилось очередное ухудшение турецко-американских отношений. Связано это с историей вокруг Озкан (Эбру Озкан — гражданка Турции, задержанная в Израиле по подозрению в связях с террористами в июне этого года, освобождена на днях, как сообщается, по личной просьбе Дональда Трампа — авт.) и Брансона (Эндрю Брансон — американский гражданин, занимавшийся в Измире религиозной деятельностью, задержан турецкими правоохранителями по подозрению в сотрудничестве с организаторами и участниками попытки государственного переворота — авт.). Если Эрдоган откажется освободить Брансона, то это может сильно повлиять на ситуацию в Сирии. США могут отказаться от сделки по северной Сирии и усилить поддержку YPG (аббревиатура Отрядов народной самообороны с курманджи — авт.).
«Красная армия вторглась на Украину»
Другой иностранный эксперт, пожелавший остаться неназванным, полагает, что Сирия в будущем действительно может стать федерацией, но основной силой в ней будет Россия.
— Сирия, конечно, может стать федерацией, но реальной автономии регионов тут не будет. Все равно управлять ею будет Путин. На сегодняшний день Россия продемонстрировала себя в качестве главной военной и политической силы в Сирии. Путин договорился со всеми и оказался в положении, когда все им довольны. А ведь это было практически невозможно. Например, еще год назад, я бы не поверил, если бы мне сообщили о том, что Иран и Израиль одновременно будут удовлетворены ситуацией в Сирии. Конечно, они остаются врагами, и они всегда готовы обменяться ракетными ударами, но до серьезных проблем никогда не дойдет, пока в Сирии находятся русские. То же самое касается курдов и Асада. А США не могут наладить взаимодействие даже со своим близким партнером по НАТО. Турция сейчас является чуть ли не главной проблемой США в Сирии. Это какая-то фантастика, но сегодня все стало именно таким. Поэтому не очень важно, будет ли Сирия федерацией или останется унитарным государством. Пока в ней будут оставаться российские военные и дипломаты, именно они и будут определять политику.
Новости Сирии: США обвинили Россию в невыполнении обязательств по Сирии
*Движение «Исламское государство» (ИГИЛ) — решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

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