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«Сигнал радикалам»: в Госдуме рассказали о последствиях отправки кораблей США в Черное море

09 апреля 2021, 14:45  •  110 • Война
Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина заявила, что отправка американских кораблей в Черное море для поддержки Украины обострит ситуацию в Донбассе. Ее слова передает РИА «Новости».
«Полный демарш еще больше осложнит обстановку вокруг Донбасса <…> Это будет сигнал не России, а украинским национал-радикалам. Сигнал, создающий ложные иллюзии у этой публики», — считает парламентарий.
По ее словам, военные корабли ВМС США нервничают, когда «неизбежно рядом появляются российские коллеги». Панина напомнила, что подобные ситуации в Черном море уже случались.
«Достаточно вспомнить паническую реакцию экипажа американского эсминца «Дональд Кук» на приближение российского Су-24 в апреле 2014 года. Наверное, для самих американцев было бы лучше не создавать почву для повторения таких ситуаций», — резюмировала депутат ГД.
В то же время в Министерстве обороны США не подтвердили информацию о том, что Вашингтон рассматривает возможность отправки кораблей в Черное море для демонстрации своей поддержки Украине.
8 апреля телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что США могут в ближайшее время направить в Черное море боевые корабли из-за предполагаемого «роста российской военной активности» на границе с Украиной.
Первый зампред думского комитета по обороне Андрей Красов заверил, что ВС РФ смогут защитить территорию страны от любого нападения в Черном море.
«Черноморский флот и группировка войск, расположенная на Крымском полуострове и на территории вблизи него, достаточны, чтобы в случае каких-либо провокаций и поползновений то ли украинской стороны, то ли их хозяев, в частности США, обеспечить безопасность граждан, проживающих на территории республики Крым и городе федерального значения Севастополе», — подчеркнул парламентарий.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь отметила, что НАТО наращивает свои вооруженные силы в Черном море и на Украине, то есть в непосредственной близости от границ России.
По ее словам, в 2021 году будут проведены семь совместных учений на Украине со странами-членами альянса. Также активизировалась иностранная разведывательная деятельность на границе России и Украины и линии соприкосновения в Донбассе. Для этого используются летальные аппараты и радиоэлектронные средства.
В середине марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс наращивает свое присутствие в Черном море из-за обеспокоенности в связи с укреплением российского присутствия в регионе.
Акваторию Черного моря регулярно патрулируют эсминцы ВМС США и других стран-участниц альянса. Российские корабли в случае угрозы нарушения чужими судами границ сопровождают их и пресекают пересечение рубежей РФ.
Отвечая на обвинения в усилении своих сил в Причерноморье, Россия регулярно заявляет: делается это в ответ на продвижение НАТО на Восток. Москва лишь укрепляет свои границы.
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US Navy/Global Look Press

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