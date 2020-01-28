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«Сговор режимов»: Зеленский обвинил СССР в начале войны

28 января 2020, 12:54  •  97 • Война
Президент Украины Владимир Зеленский назвал СССР одним из виновников Второй мировой войны. Об этом он заявил во время своего визита в Польшу.
«Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик холокоста», — сказал Зеленский.
Глава Украины также поднял тему освобождения советскими войсками лагеря смерти «Аушвиц» (Освенцим), но избежал упоминания СССР и Красной Армии. Вместо этого он рассказал об уроженцах Украины, которые участвовали в операции.
Он подчеркнул, что Европа и мир в целом «не имеют права сегодня молчать, как это было в 1939 году».
Зеленский призвал все страны мира сказать «нет» тоталитарным идеологиям, репрессиям, ксенофобии и любым проявлениям ненависти и нетерпимости, чтобы уберечь человечество от новых страданий.
В ходе встречи с польским лидером Анджеем Дудой украинский президент отметил, что Киеву и Варшаве удалось снизить градус эмоций в вопросах общего исторического прошлого. «Сегодня с открытыми сердцами наши страны движутся вперед, движутся в будущее», — подчеркнул он.
Зеленский, в частности, обратил внимание, что Украина решила снять мораторий на проведение польскими экспертами эксгумационных работ во Львовской области. «Следующим шагом будет восстановление польской стороной поврежденной могилы на горе Монастир и взятие ее под защиту», — сказал Зеленский.
Он также пригласил Дуду посетить Украину.
Незадолго до их встречи в Варшаве в издании «Зеркало недели» появилась статья заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара, в которой он утверждал, что Россия «ворует» не только чужие территории, но и чужую историю.
По его мнению, Москва приписывает себе чужие победы и перекладывает собственную ответственность за преступления на других. В частности, как он заявил, Россия украла историю Украины — Руси.
Сегодня Москва предпринимает новые попытки «манипулировать историей», чтобы в этот раз ударить в спину Польше, утверждает Боднар. Он объяснил это намерением российской стороны посеять зерно раздора в Европе: когда украинцы и поляки начинают спорить по вопросам общей истории, их спорами удачно пользуется Россия.
Замглавы МИДа подчеркнул, что в истории начала Второй мировой войны Украина поддерживает позицию Польши. Польский сейм постановил, что к началу Второй мировой войны привели «два тогдашних тоталитарных режима — гитлеровская Германия и сталинский Советский Союз».
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ответ на эту статью заявила, что Россия хочет вбить клин не между Украиной и Польшей, а в преступное переписывание истории.
Очередной конфликт между Москвой и Варшавой по поводу трактовки истории возник после того, как президент России Владимир Путин назвал «антисемитской свиньей» работавшего в Третьем рейхе польского посла Юзефа Липского, который пообещал установить в Варшаве памятник Адольфу Гитлеру за высылку евреев в Африку. Премьер Польши Матеуш Моравецкий после этого обвинил СССР в союзе с нацистской Германией, а пакт Молотова-Риббентропа назвал фактически союзным соглашением между Советским Союзом и Третьим рейхом. По мнению Моравецкого, Вторую мировую войну развязали именно эти два государства.
Позднее в польский МИД пригласили российского посла Сергея Андреева. Как рассказал дипломат, беседа в ведомстве проходила в жесткой, но корректной форме. Он отметил, что излагал позицию Москвы, а его собеседник — Варшавы.
Мария Захарова назвала этот вызов попыткой польской стороны переиграть ситуацию в свою пользу. В то же время она отметила, что беседа с российским послом — это дипломатическая рутина. Захарова подчеркнула, что «это не какое-то кульминационное событие в дипломатической жизни». «Почему такая реакция, зачем вызов посла? Очень просто: для того, чтобы тут же, моментально переиграть эту ситуацию в свою пользу и сказать: «Нет, было, может быть, и так, но не совсем». И расставить соответствующие акценты», — сказала она в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».
Представитель МИДа в очередной раз заявила, что Россия неизменно придерживается своей позиции относительно итогов Второй мировой войны.

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