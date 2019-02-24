«Сдаться — это предательство»: Мадуро жжет грузовики

Лидер венесуэльской оппозиции, глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо, ранее провозгласивший себя президентом Венесуэлы, заявил, что в страну проехал первый грузовик с гуманитарной помощью из Бразилии.

«Внимание, Венесуэла! Объявляем официально, что уже проехал первый груз гуманитарной помощи через нашу границу с Бразилией. Это большое достижение», — написал Гуайдо в твиттере.

Правда, информация поступает противоречивая. Так, телеканал Globo сообщил, что

грузовик проехал лишь до оцепления венесуэльских военных, после чего развернулся и вернулся в Бразилию.

По информации телеканала, в бразильском городе Пакарайма находились в общей сложности два грузовика, один из которых задержался из-за спущенного колеса.

Еще одной точкой напряжения в Венесуэле стала граница с Колумбией. Здесь был отдан приказ развернуть военные силы. «Во исполнение инструкций главнокомандующего Мадуро наш командир Ремихьо Себальос приказал Вооруженным силам оперативно развернуться на границе с Колумбией, чтобы защищать мир и безопасность народа через закрытие границы», — говорится в сообщении и добавляется, что «здесь никто не сдается, здесь никто не устает, сдаться — это предательство».

Тем не менее, на пограничном мосту имени Мантандера между Колумбией и Венесуэлой сторонники оппозиционного лидера Хуана Гуайдо штурмовали полицейский кордон и прошли на венесуэльскую часть сооружения. РИА «Новости» со ссылкой на VPI TV сообщает, что как минимум три сотрудника правоохранительных органов Венесуэлы перешли на колумбийскую сторону моста. ТАСС пишет,

есть сведения, что в целом не менее 10 военнослужащих, сотрудников нацгвардии и полиции Венесуэлы перешли на сторону оппозиции.

В результате событий 23 февраля, когда Колумбия попыталась направить грузовики в Венесуэлу, Каракас разорвал дипломатические отношения с этой страной.

«Мы разрываем дипломатические отношения с Колумбией», — заявил Мадуро во время митинга в Каракасе.

При этом, по его словам, попытка госпереворота в Венесуэле провалилась.

После СМИ сообщили, что грузовик с гуманитарной помощью смог проехать с территории Колумбии, однако протестующие сожгли его. В результате инцидента пострадали по меньшей мере 10 человек.

После этого президент Колумбии Иван Дуке заявил, что ответственность за насилие на границе лежит на действующих властях Венесуэлы.

«Мадуро будет отвечать за любой акт насилия. Мы просим венесуэльские вооруженные силы сделать правильный исторический выбор», — заявил Дуке на пресс-конференции.

Также известно, что один венесуэльский генерал перешел на сторону Гуайдо. «Я, майор Уго Энрике Парра Мартинес, признаю Хуана Гуайдо нашим президентом и буду бороться вместе с народом Венесуэлы», — сказал офицер в форме сил Боливарианской Республики.

Большая часть военнослужащих в настоящее время остается на стороне Николаса Мадуро, именно этот фактор остается стабилизирующим в развитии политического кризиса в Венесуэле. Гуайдо пока что лишь ограничивается призывами к военным «сделать правильный исторический выбор» — интересно, что формулировка совпадает с той, которую позже произнес колумбийский лидер.

«Переходите на сторону конституции. Сегодня Венесуэла нуждается во всех нас. Это борьба всех венесуэльцев за всех нас», — заявил он.

Третье направление, на котором оказывает сопротивление официальный Каракас, — морское. ВМС Венесуэлы в субботу вышли на перехват судна с гуманитарной помощью, которое направляется из Пуэрто-Рико.

«Внимание, шесть кораблей боливарианских ВМС, в том числе фрегат F-22 и два патрульных катера, отправились на перехват судна с гуманитарной помощью, идущего в Венесуэлу из Пуэрто-Рико», — написал в твиттере журналист Виктор Амайя. Официального подтверждения этой информации, впрочем, не поступало.

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Ареаса призвал не называть прохождение грузовиков с грузами в Венесуэлу «гуманитарной помощью».

«Учреждения ООН и международный Красный Крест не участвуют в шоу США и Колумбии на границе [Венесуэлы] по простой причине: совершенно очевидно, что эта акция имеет политические цели, ни в коем случае эту акцию нельзя называть гуманитарной», — написал глава МИД Венесуэлы в твиттере.

Более того, Ареаса указал, что Вашингтон и Богота нарушают устав ООН. «Начиная с шоу пропаганды, организованного на границе, власти США и Колумбии нарушили практически все принципы и цели устава ООН. Международное сообщество наблюдает за ними, и в ООН будут предприняты соответствующие меры», — пообещал он, однако какие именно, уточнять не стал.

Ситуация с прохождением гуманитарной помощи в Венесуэлу обострилась на этой неделе. В частности, с 21 февраля Каракас закрыл границу с Бразилией. 23 февраля, истекал срок, в который США намеревались доставить гуманитарную помощь в Венесуэлу, которую Мадуро отказался принять. При этом надо отметить, что Каракас заявил, что готов принять гуманитарные грузы от Евросоюза.

Тогда же советник президента США Джон Болтон потребовал от военных Венесуэлы допустить грузы на территорию страны, а также пригрозил, что Вашингтон» не забудет» любые действия со стороны военных.

В России также внимательно наблюдают за событиями в Венесуэле. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на провокационный характер поставки гумпомощи из США.

«Ситуация в Венесуэле развивается по тревожной траектории. На 23 февраля поощряемой из Вашингтона оппозицией предполагаются события, которые, перефразируя великого латиноамериканца Габриэля Гарсию Маркеса, можно было бы назвать «хроникой заранее объявленной провокации», — отметила дипломат.

«С учетом позиции, занятой по данному поводу законными властями страны, авторы действия имеют в виду «идти на прорыв», провоцируя пограничников и военнослужащих на применение силы», — добавила она.

18 февраля президент США Дональд Трамп выступил с прямыми угрозами в адрес венесуэльских военнослужащих. «Пропустите гуманитарный конвой США и будете амнистированы, или потеряете все. Если вы выберете первый путь, то поможете создать безопасное и благополучное будущее для всего народа Венесуэлы. Если вы выберете второй путь и будете поддерживать Николаса Мадуро, то не найдете ни убежища, ни легкого выхода, ни пути назад», — заявил глава Белого дома 18 февраля.

В конце января 2019 года Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Его сторонники намерены отстранить от власти нынешнего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Верховный суд Венесуэлы запретил провозгласившему себя временным президентом оппозиционеру выезд из страны и заблокировал его счет.

По сути, в Венесуэле сейчас сложилась ситуация двоевластия. США и ряд стран Европы и Латинской Америки признали Гуайдо законным руководителем страны. Россия, Китай, Турция и другие государства выступают на стороне законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.