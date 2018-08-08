«Саакашвили сорвался с поводка»: как началась пятидневная война

Спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов раскрыл подробности событий пятидневной войны в августе 2008 года (в то время он занимал пост вице-премьера и курировал оборонно-промышленный комплекс). По его словам, в 2007 году, когда он был министром обороны, госсекретарь США Кондолиза Райс «в приватных беседах» говорила ему, что грузинский президент Михаил Саакашвили не перейдет «красную черту» в отношении Южной Осетии.

Иванов также рассказал, что после того как Грузия вторглась в Южную Осетию, Райс уверяла его, что «американцы ни при чем, они не стоят за атакой Грузии».

«Она призналась, конечно, что это инициатива Саакашвили и что он виновник войны. Но в приватной, частной беседе и не в микрофон. Она умная женщина. Но в частной беседе она фактически признала, что Саакашвили сорвался с поводка», — пояснил Сергей Иванов в интервью «Коммерсанту».

Непубличные заявления американского экс-госсекретаря прокомментировал глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. «[Кондолиза Райс] забыла упомянуть, что намеренно выпустила поводок из рук, дав ему (Саакашвили. — «Газета.Ru») зеленый свет на агрессию», — написал Пушков в своем твиттере.

По его словам, «язык тела» администрации президента США Джорджа Буша был воспринят на тот момент президентом Грузии Михаилом Саакашвили как «сигнал к атаке».

О том, что Саакашвили мог понять, что США окажут ему поддержку при вторжении, ранее заявил и российский премьер-министр Дмитрий Медведев, в то время занимавший пост президента России. Он напомнил о визитах в Грузию Кондолизы Райс, а также вице-президента США Ричарда Чейни.

Тбилиси начал силовую операцию против Цхинвала, стремясь силой вернуть под свою юрисдикцию Южную Осетию, которая в то время формально находилась в составе Грузии, но провозгласила свою независимость. Медведев также отметил, что Грузия начала военные действия начала Грузия, обстреляв российских миротворцев, находящихся на территории Южной Осетии. Грузинские военные вошли в Цхинвали, а затем были выбиты оттуда российской армией.

Российские военные получили приказ президента приступить к операции по «принуждению к миру» Грузии. В интервью «Коммерсанту» Медведев также отметил, что «цель не состояла в том, чтобы разгромить Грузию» и «казнить Саакашвили».

Он подчеркнул, что цель заключалась в том, чтобы выбить грузинские войска из Цхинвала, навести порядок, а также предотвратить возможность дальнейших военных действий.

После окончания пятидневной войны Россия признала независимость Южной Осетии. Сергей Иванов, комментируя решение Москвы, подчеркнул, что это было сделано, чтобы положить конец грузино-осетинскому военному конфликту, который продолжался там с 1991 года. Он отметил, что российские военные базы были развернуты в Южной Осетии, чтобы сдержать амбиции грузинского руководства в будущем предпринять еще одну попытку захватить территорию непризнанной республики.

При этом принятие РФ независимости Южной Осетии не является средством предотвратить присоединение Грузии к НАТО, уверен Иванов. Напомним, что согласно уставу Североатлантического альянса, страны с неурегулированными спорами на своей территории не могут стать его членами.

«Если бы США и их союзники по НАТО, их сателлиты по НАТО посчитали возможным принять Грузию в НАТО даже без Абхазии и Южной Осетии, я вас уверяю, они легко это бы сделали», — считает Иванов.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что ответственность Грузии за эскалацию конфликта не подлежит сомнению.

«Это была стопроцентная агрессия со стороны Грузии, чтобы сейчас ни говорили Саакашвили и его приспешники. Они думают, что прошли годы, и все забылось, пытаются придумать разные версии. Но нет, существуют документальные кадры, которые доказывают, что ответственной была Грузия. Другого варианта здесь нет», — подчеркнул сенатор в беседе с НСН.

Он также считает, что Россия и Грузия могут восстановить дипломатические отношения, несмотря на то, что события тех лет существенно осложнили связи между двумя государствами.

«В русле этих событий были разорваны полностью дипотношения. Хотя недавно глава правительства РФ сказал, что имеет смысл, может быть, пересмотреть вопрос о восстановлении отношений. Не могут два соседних государства не иметь дипломатических отношений. На уровне народов и российский народ, и грузинский народ испытывают друг к другу симпатии. Мы после Второй мировой войны, которая принесла нам столько горя и страданий, тем не менее, нашли в себе силы для нормализации отношений с Германией», — заметил Джабаров.

В результате вооруженного конфликта в начале 1990-х годов Грузия потеряла контроль над Южной Осетией. С тех пор Цхинвали добивался признания независимости республики, в то время как в Тбилиси продолжали считать эту территорию своей, предлагая осетинам лишь автономию.

Обстановка в зоне конфликта резко обострилась в начале августа 2008 года. В ночь с 7 на 8 число грузинские войска обстреляли из установок залпового огня «Град» Южную Осетию и разрушили часть ее столицы. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных.

После пятидневной войны Москва признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии, ранее входивших в состав Грузии. В ответ Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой.